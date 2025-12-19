Ông Trump tuyên bố không cần Quốc hội chấp thuận tấn công Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/12 khẳng định ông không cần Quốc hội chấp thuận cho quyết định tấn công trên bộ vào Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ngày 18/12, khi được hỏi về khả năng đề nghị Quốc hội phê duyệt chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào các băng đảng ma túy tại Venezuela, Tổng thống Donald Trump cho biết ông “không ngại” trao đổi với các nhà lập pháp, nhưng bày tỏ lo ngại việc báo trước có thể “làm lộ thông tin”.

“Đó không phải vấn đề lớn. Tôi không cần phải nói với họ”, ông khẳng định.

Từ tháng 9 đến nay, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các tàu bị cáo buôn lậu ma túy tại vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến ít nhất 99 người thiệt mạng. Những động thái này làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về tính hợp pháp của chiến dịch tập kích.

Theo Hiến pháp Mỹ, tổng thống là tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, nhưng chỉ Quốc hội mới có thẩm quyền chính thức phát động chiến tranh. Đảng Dân chủ cùng một số nhà lập pháp trong đảng Cộng hòa của ông Trump cũng viện dẫn quy định này, dù hầu hết đảng viên Cộng hòa đều ủng hộ tổng thống.

Theo các chuyên gia, ông Trump có thể ra lệnh tấn công quân sự hạn chế vào Venezuela mà không cần Quốc hội chấp thuận. Tuy nhiên, hành động chỉ tạm thời và mang tính phòng thủ hoặc có phạm vi giới hạn.

"Tổng thống không chứng minh được thẩm quyền cần thiết theo luật pháp Mỹ hoặc luật pháp quốc tế để tấn công quân sự gây chết người vào những con tàu này. Chưa cá nhân nào có thể khẳng định những con tàu này, trong một số trường hợp thậm chí không đi tới Mỹ và nằm cách lãnh thổ Mỹ hàng nghìn km, gây ra mối đe dọa cận kề với người dân Mỹ đến mức cần dùng lực lượng quân sự", nghị sĩ đảng Dân chủ Gregory Meeks nói trong một cuộc tranh luận tại Hạ viện.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc chiến dịch của Mỹ nhằm mục đích “thay đổi chế độ” thay vì mục tiêu ngăn chặn dòng chảy buôn bán ma túy.

Cùng ngày 18/12, Quân đội Mỹ thông báo đã tấn công hai tàu nghi buôn lậu ma túy ở vùng biển Đông Thái Bình Dương.

"Tổng cộng 5 tên được cho là khủng bố buôn ma túy đã bị tiêu diệt, ba người trên tàu thứ nhất và hai người trên tàu thứ hai. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương", Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ cho biết trên mạng xã hội X.

