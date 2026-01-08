Nghi phạm vụ tra tấn nam sinh Hàn Quốc tới chết bị bắt tại Thái Lan

Nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, liên quan vụ tra tấn nam sinh Hàn Quốc tới chết tại Campuchia, đã bị bắt tại Thái Lan sau chiến dịch phối hợp đa quốc gia.

Các điều tra viên Hàn Quốc có mặt tại một ngôi chùa ở Phnom Penh ngày 20/10, nơi tiến hành khám nghiệm thi thể một du học sinh Hàn Quốc bị cáo buộc tra tấn đến chết tại Campuchia. Ảnh: Yonhap.

Ngày 8/1, nhà chức trách Thái Lan xác nhận nghi phạm là một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, 42 tuổi, họ Ham, bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét tại thành phố du lịch Pattaya vào chiều 7/1, khi đang lẩn trốn, theo Yonhap.

Việc bắt giữ ông Ham là kết quả của chiến dịch phối hợp quy mô lớn giữa Bộ Tư pháp Hàn Quốc, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cùng các cơ quan chức năng Thái Lan, sau nhiều tháng theo dõi và thu thập chứng cứ.

Theo điều tra ban đầu, ông Ham bị tình nghi là kẻ cầm đầu một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Đông Nam Á. Tháng 8/2025, nhóm này đã dụ dỗ một nam sinh đại học người Hàn Quốc sang Campuchia với những lời hứa việc làm và học tập, sau đó bắt cóc, giam giữ và tra tấn nạn nhân cho đến khi tử vong.

Nạn nhân được xác định là Park Minho, 22 tuổi, sang Campuchia từ ngày 17/7/2025 với mục đích học tập. Thi thể anh được phát hiện vào khoảng 14h ngày 8/8/2025 trong một chiếc xe bỏ hoang tại làng Kompong Bay, khu vực phía nam Campuchia.

Vụ án đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ tại Hàn Quốc, buộc chính phủ nước này triển khai một chiến dịch trấn áp quy mô lớn nhằm vào các tổ chức tội phạm lừa đảo, bắt cóc công dân Hàn Quốc hoạt động tại Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ chiến dịch này, hồi tháng 10/2025, Seoul đã tiến hành dẫn độ 64 nghi phạm liên quan đến các vụ án tương tự từ nước ngoài về Hàn Quốc để điều tra và xử lý theo pháp luật.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết đang khẩn trương phối hợp với chính phủ Thái Lan để hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, sớm dẫn độ ông Ham về Hàn Quốc nhằm phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật.