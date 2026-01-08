Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Nghi phạm vụ tra tấn nam sinh Hàn Quốc tới chết bị bắt tại Thái Lan

  • Thứ năm, 8/1/2026 14:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, liên quan vụ tra tấn nam sinh Hàn Quốc tới chết tại Campuchia, đã bị bắt tại Thái Lan sau chiến dịch phối hợp đa quốc gia.

Các điều tra viên Hàn Quốc có mặt tại một ngôi chùa ở Phnom Penh ngày 20/10, nơi tiến hành khám nghiệm thi thể một du học sinh Hàn Quốc bị cáo buộc tra tấn đến chết tại Campuchia. Ảnh: Yonhap.

Ngày 8/1, nhà chức trách Thái Lan xác nhận nghi phạm là một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, 42 tuổi, họ Ham, bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét tại thành phố du lịch Pattaya vào chiều 7/1, khi đang lẩn trốn, theo Yonhap.

Việc bắt giữ ông Ham là kết quả của chiến dịch phối hợp quy mô lớn giữa Bộ Tư pháp Hàn Quốc, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cùng các cơ quan chức năng Thái Lan, sau nhiều tháng theo dõi và thu thập chứng cứ.

Theo điều tra ban đầu, ông Ham bị tình nghi là kẻ cầm đầu một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Đông Nam Á. Tháng 8/2025, nhóm này đã dụ dỗ một nam sinh đại học người Hàn Quốc sang Campuchia với những lời hứa việc làm và học tập, sau đó bắt cóc, giam giữ và tra tấn nạn nhân cho đến khi tử vong.

Nạn nhân được xác định là Park Minho, 22 tuổi, sang Campuchia từ ngày 17/7/2025 với mục đích học tập. Thi thể anh được phát hiện vào khoảng 14h ngày 8/8/2025 trong một chiếc xe bỏ hoang tại làng Kompong Bay, khu vực phía nam Campuchia.

Vụ án đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ tại Hàn Quốc, buộc chính phủ nước này triển khai một chiến dịch trấn áp quy mô lớn nhằm vào các tổ chức tội phạm lừa đảo, bắt cóc công dân Hàn Quốc hoạt động tại Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ chiến dịch này, hồi tháng 10/2025, Seoul đã tiến hành dẫn độ 64 nghi phạm liên quan đến các vụ án tương tự từ nước ngoài về Hàn Quốc để điều tra và xử lý theo pháp luật.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết đang khẩn trương phối hợp với chính phủ Thái Lan để hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, sớm dẫn độ ông Ham về Hàn Quốc nhằm phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật.

Hé lộ mới từ khám nghiệm thi thể nam sinh Hàn

Kết quả khám nghiệm tử thi nam sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi họ Park tử vong tại Campuchia cho thấy không có dấu hiệu rõ ràng về nguyên nhân tử vong như vết đâm hay thương tổn chí mạng nào.

09:19 21/10/2025

Thủ tướng Campuchia lên tiếng về cái chết của nam sinh Hàn Quốc

Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ sự xót xa trước cái chết thương tâm của nam sinh viên người Hàn Quốc.

22:04 16/10/2025

Hé lộ nguyên nhân tử vong của nam sinh Hàn Quốc ở Campuchia

Cảnh sát Hàn Quốc yêu cầu được cùng cảnh sát Campuchia khám nghiệm tử thi, để xác định nguyên nhân chính xác khiến nam sinh người Hàn Quốc thiệt mạng.

16:48 16/10/2025

Những cuốn sách để hiểu về Hàn Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Hàn Quốc - một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

nam sinh Hàn Quốc Trung Quốc Hàn Quốc Thái Lan Campuchia nghi phạm lừa đảo Hàn Quốc Thái Lan tra tấn đến chết Campuchia

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Iran canh bao 'don tan cong phu dau' voi My hinh anh

Iran cảnh báo 'đòn tấn công phủ đầu' với Mỹ

6 phút trước 16:11 8/1/2026

0

Lãnh đạo quân đội Iran cảnh báo sẵn sàng đáp trả, thậm chí tấn công phủ đầu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington “sẵn sàng hành động” nếu Tehran đàn áp người biểu tình.

Ong Trump mau thuan hinh anh

Ông Trump mâu thuẫn

8 phút trước 16:09 8/1/2026

0

Mỹ vừa thực hiện một trong những động thái khiêu khích nhất nhằm vào Mátxcơva kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, khi tiến hành chiến dịch quân sự để tịch thu con tàu chở dầu treo cờ Nga trên Bắc Đại Tây Dương

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý