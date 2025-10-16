Thủ tướng Campuchia lên tiếng về cái chết của nam sinh Hàn Quốc

Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ sự xót xa trước cái chết thương tâm của nam sinh viên người Hàn Quốc.

Thủ tướng Campuchia - ông Hun Manet gặp Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai của Hàn Quốc - bà Kim Ji-na. Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia.

Yonhap đưa tin, ngày 16/10, trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Ji-na, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ sự chia buồn và thương tiếc trước cái chết thương tâm của nam sinh viên người Hàn Quốc. Nam thanh niên 22 tuổi là nạn nhân của một vụ lừa đảo và bắt cóc xảy ra tại Campuchia. Anh đã bị tra tấn dã man trong những ngày tháng cuối đời.

Thủ tướng Hun Manet cam kết nhanh chóng thúc đẩy các nỗ lực nhằm bảo vệ công dân Hàn Quốc tại Campuchia. Cam kết này được ông đưa ra trong cuộc gặp lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc do bà Kim Ji-na dẫn đầu. Lực lượng này đã có mặt tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia trong ngày 15/10.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Hun Manet cũng cho hay ông đã chỉ đạo thành lập Ủy ban Quốc gia Phòng chống tội phạm mạng (CCOS) để ngăn chặn và trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Ông Hun Manet cam kết sẽ thúc đẩy các nỗ lực toàn diện để xử lý vấn nạn lừa đảo trực tuyến. Ông hy vọng Campuchia và Hàn Quốc sẽ hợp tác tích cực, hiệu quả trong thời gian tới để cùng xử lý vấn nạn này.

Đại diện phía Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Ji-na bày tỏ lo ngại khi số vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Hàn Quốc xảy ra trên lãnh thổ Campuchia đang có dấu hiệu gia tăng. Bà đề nghị hai nước cùng tích cực hợp tác để chấm dứt tình trạng này.

Bà cũng đề nghị cho 60 người Hàn Quốc đang bị tạm giữ tại Campuchia được hồi hương. Những người này vốn đã được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo nhưng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Ngoài ra, bà Kim cũng đề nghị phía Campuchia tạo điều kiện để phía Hàn Quốc phối hợp thực hiện khám nghiệm tử thi đối với nam sinh viên quá cố. Sau đó, phía Hàn Quốc mong muốn nhanh chóng nhận được hồ sơ điều tra vụ việc, cũng như được bàn giao thi thể người quá cố nhanh nhất có thể.

Lực lượng đặc nhiệm do Hàn Quốc cử sang Campuchia đã gặp gỡ lực lượng chức năng của nước sở tại. Ảnh: Yonhap.

Việc Hàn Quốc nâng mức cảnh báo đối với công dân nước này xung quanh các kế hoạch di chuyển tới Campuchia, Thủ tướng Hun Manet đề nghị Hàn Quốc sớm hạ mức cảnh báo, bởi động thái này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động đầu tư và du lịch tại Campuchia.

Bà Kim giải thích rằng đây là quyết định không thể khác. Dù vậy, Hàn Quốc sẽ cân nhắc giảm mức cảnh báo ngay khi tình hình được cải thiện.

Ngay sau cuộc gặp quan trọng, Chính phủ Campuchia đã ra lệnh để 59 người Hàn Quốc hồi hương trong ngày 17/10. Quá trình diễn ra với sự phối hợp của nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Phnom Penh.

Theo nhà chức trách Hàn Quốc, hiện vẫn còn 80 người Hàn Quốc đang mất tích tại Campuchia, hơn 60 người khác đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Hàn Quốc công bố hình ảnh trong khu lừa đảo Campuchia Đoạn video do KBS News công bố cho thấy quang cảnh bên trong một khu căn cứ tội phạm, nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.