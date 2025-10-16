Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiết lộ hình ảnh bên trong khu lừa đảo ở Campuchia

  • Thứ năm, 16/10/2025 23:42 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đài KBS đã công bố hình ảnh cho thấy cảnh tượng bên trong một khu phức hợp liên quan đến các hoạt động lừa đảo phạm pháp trên mạng ở Campuchia.

Hàn Quốc công bố hình ảnh trong khu lừa đảo Campuchia Đoạn video do KBS News công bố cho thấy quang cảnh bên trong một khu căn cứ tội phạm, nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.
lua dao campuchia anh 1

Lực lượng phản ứng nhanh của chính phủ Hàn Quốc vừa đến Campuchia và tiến hành xem xét một khu phức hợp được cho là nơi từng diễn ra các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

lua dao campuchia anh 2

Đây từng là một khu vực quy mô lớn diễn ra các hoạt động lừa đảo trực tuyến như gọi điện giả danh và được xem là một trong những “điểm nóng” tội phạm lớn nhất ở Campuchia. Trong ảnh, đoàn công tác Hàn Quốc đã phối hợp cùng phía Campuchia đến khu phức hợp.
lua dao campuchia anh 3

Phía Campuchia cho biết họ đã nhận được thông tin về các hoạt động lừa đảo trực tuyến diễn ra tại đây và mở cuộc điều tra. Tuy nhiên, khi cảnh sát ập đến, các thành viên trong tổ chức đã kịp bỏ trốn.
lua dao campuchia anh 4

Hiện trường được mở cho truyền thông, cho thấy rõ quy mô lớn của những hoạt động phạm pháp này.
lua dao campuchia anh 5

Khu phức hợp này cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng một tiếng lái xe.
lua dao campuchia anh 6

Phóng viên KBS tại hiện trường mô tả những dấu vết cho thấy sự rời đi vội vã, bao gồm mì cốc ăn dở hay chai nước chưa uống hết.
lua dao campuchia anh 7

Cảnh tượng tại khu vực cho thấy sự hỗn loạn khi dây điện, bàn ghế và rác thải nằm ngổn ngang.

lua dao campuchia anh 8

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hàng trăm nghìn nạn nhân đến từ nhiều quốc gia đang phải lao động cưỡng bức, bị ép tham gia vào các đường dây lừa đảo vận hành trong các trung tâm phi pháp đặt tại Campuchia, Myanmar, Malaysia...
lua dao campuchia anh 9

Theo KBS, khi truyền thông tập trung sự chú ý vào các vụ việc người Hàn Quốc mất tích, một số nguồn tin cho biết các tổ chức ở những khu phức hợp khác đã tháo chạy. Video đăng tải trực tuyến cho thấy cảnh nhiều người mang theo hành lý, lên xe rời đi theo nhóm.

Ảnh: KBS News

