Tiết lộ hình ảnh bên trong khu lừa đảo ở Campuchia

Lực lượng phản ứng nhanh của chính phủ Hàn Quốc vừa đến Campuchia và tiến hành xem xét một khu phức hợp được cho là nơi từng diễn ra các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Đây từng là một khu vực quy mô lớn diễn ra các hoạt động lừa đảo trực tuyến như gọi điện giả danh và được xem là một trong những “điểm nóng” tội phạm lớn nhất ở Campuchia. Trong ảnh, đoàn công tác Hàn Quốc đã phối hợp cùng phía Campuchia đến khu phức hợp.
Phía Campuchia cho biết họ đã nhận được thông tin về các hoạt động lừa đảo trực tuyến diễn ra tại đây và mở cuộc điều tra. Tuy nhiên, khi cảnh sát ập đến, các thành viên trong tổ chức đã kịp bỏ trốn.
Hiện trường được mở cho truyền thông, cho thấy rõ quy mô lớn của những hoạt động phạm pháp này.
Khu phức hợp này cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng một tiếng lái xe.
Phóng viên KBS tại hiện trường mô tả những dấu vết cho thấy sự rời đi vội vã, bao gồm mì cốc ăn dở hay chai nước chưa uống hết.
Cảnh tượng tại khu vực cho thấy sự hỗn loạn khi dây điện, bàn ghế và rác thải nằm ngổn ngang.
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hàng trăm nghìn nạn nhân đến từ nhiều quốc gia đang phải lao động cưỡng bức, bị ép tham gia vào các đường dây lừa đảo vận hành trong các trung tâm phi pháp đặt tại Campuchia, Myanmar, Malaysia...
Theo KBS, khi truyền thông tập trung sự chú ý vào các vụ việc người Hàn Quốc mất tích, một số nguồn tin cho biết các tổ chức ở những khu phức hợp khác đã tháo chạy. Video đăng tải trực tuyến cho thấy cảnh nhiều người mang theo hành lý, lên xe rời đi theo nhóm.
