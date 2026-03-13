Những tuyến vận chuyển dầu nào có thể thay thế eo biển Hormuz?

Khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Các tuyến đường ống thay thế chỉ bù đắp một phần nhỏ nếu tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn.

Hiện có rất ít tuyến vận chuyển thay thế cho Eo biển Hormuz và không tuyến nào có khả năng xử lý khối lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng tương đương với tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo các ước tính, khoảng 1/5 sản lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới thường được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Vì vậy, tuyến đường này vì vậy đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong thông điệp đầu tiên được công bố ngày 12/3, tân Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng như một “công cụ gây sức ép”.

Hiện có hai tuyến đường ống dẫn năng lượng trong khu vực có thể giúp vận chuyển dầu mỏ ra thị trường mà không cần đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tổng công suất dự phòng của các tuyến này chỉ vào khoảng 3,7–5,7 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 1/4 so với mức khoảng 20 triệu thùng/ngày thường được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Một con tàu neo đậu tại Muscat, Oman, trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ đóng eo biển Hormuz giữa lúc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran leo thang, ngày 9/3/2026. Ảnh: Reuters

Một trong số đó là tuyến đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia, vận chuyển dầu thô xuyên qua lãnh thổ nước này, kết nối mỏ dầu Abqaiq gần bờ Vịnh Ba Tư với cảng Yanbu trên Biển Đỏ.

Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco cho biết đã nâng công suất của đường ống lên 7 triệu thùng/ngày vào tháng 3/2025. Theo IEA, mức vận chuyển tối đa này vẫn chưa được kiểm chứng trong thực tế.

Hiện khoảng 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày đang được vận chuyển qua tuyến đường ống này, đồng nghĩa với việc còn khoảng 3–5 triệu thùng/ngày công suất dự phòng.

Tuy nhiên, ngay cả khi đường ống có thể xử lý lượng dầu bổ sung này, cảng Yanbu hiếm khi bốc dỡ quá 2,5 triệu thùng/ngày, tạo ra thêm một rào cản đối với việc tận dụng tối đa công suất.

IEA cũng cho biết tuyến đường ống dẫn khí tự nhiên chạy song song với hệ thống này hiện đã hoạt động hết công suất.

Trong khi đó, một đầu của đường ống dẫn dầu của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) gần đây đã bị tấn công, song mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác định rõ.

Tuyến đường ống dài khoảng 400 km này nối từ cảng Fujairah - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn tuần trước sau khi một máy bay không người lái của Iran bị đánh chặn - tới khu vực Habshan. Tuy nhiên, quy mô của hệ thống này nhỏ hơn nhiều so với đường ống của Saudi Arabia. Theo ước tính của IEA, tuyến này chỉ có thể bổ sung khoảng 700.000 thùng/ngày công suất dự phòng.