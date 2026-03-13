TT Trump đưa ra đánh giá đầu tiên về sức khỏe tân Lãnh tụ Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei, vẫn còn sống nhưng đã “bị thương”.

Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “The Brian Kilmeade Show” của Fox News, Tổng thống Trump nói: “Tôi nghĩ có lẽ ông ta vẫn còn sống. Tôi nghĩ ông ta bị thương, nhưng tôi nghĩ có lẽ ông ta vẫn còn sống theo một cách nào đó”.

Fox News đăng tải những phát biểu của ông Trump vào cuối ngày 12/3, và cuộc phỏng vấn dự kiến được phát sóng vào lúc 10h06 sáng 13/3, theo giờ miền Đông của Mỹ (tức 21h06 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 13/3, ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng Iran kể từ khi được Hội đồng Chuyên gia Iran bầu chọn làm Lãnh tụ Tối cao và những phát biểu đầu tiên của ông đã được một người dẫn chương trình truyền hình đọc trên sóng vào ngày 12/3

Vào hôm 11/3, một quan chức Iran nói với hãng tin Reuters của Anh rằng Lãnh tụ Tối cao mới của Iran chỉ bị thương nhẹ nhưng vẫn điều hành công việc, sau khi truyền hình nhà nước Iran mô tả ông là chiến binh bị thương trong chiến tranh.

Tuyên bố này được đưa ra khi cuộc chiến giữa Iran, Mỹ và Israel đã tiến gần mốc hai tuần, với cuộc xung đột khiến hàng nghìn người thiệt mạng và làm rung chuyển các thị trường tài chính.

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi và được cho là bị thương trong một cuộc không kích, vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được đề cử làm Đại giáo chủ mới vào ngày 8/3 vừa qua. Ảnh: Reuters

Lập trường thách thức?

Trong những phát biểu đầu tiên, ông Mojtaba Khamenei thề sẽ tiếp tục đóng cửa Eo biển Hormuz và kêu gọi các quốc gia láng giềng đóng cửa các căn cứ của Mỹ trên lãnh thổ của họ, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ bị Iran tấn công.

“Chúng tôi sẽ không từ bỏ việc trả thù cho máu của các liệt sĩ”, ông Mojtaba Khamenei nói trong phần thông điệp gửi tới người dân Iran, theo văn bản được truyền thông nhà nước Iran công bố.

Ông Mojtaba Khamenei khuyên các nhà lãnh đạo của các quốc gia trong khu vực “nên đóng cửa những căn cứ (của Mỹ) đó càng sớm càng tốt, vì chắc chắn đến giờ họ đã nhận ra rằng những tuyên bố của Mỹ về việc đảm bảo an ninh và hòa bình chẳng qua chỉ là những lời nói dối”.

Tuyên bố này được đưa ra sau các báo cáo cho rằng ông Mojtaba Khamene đã bị thương và có thể rơi vào hôn mê sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến cha ông thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào một khu phức hợp ở Tehran vào ngày 28/2.

Tổng thống Trump tuyên bố Iran không còn thống trị khu vực

Tổng thống Trump cũng cho biết Iran đã đe dọa các nước láng giềng bằng việc triển khai tên lửa trước khi chiến tranh nổ ra.

“Iran đã chĩa hàng nghìn tên lửa vào tất cả các quốc gia Trung Đông này trong suốt bốn tháng qua”, ông Trump nói và cho rằng Iran “đã định chiếm lấy Trung Đông, họ định kiểm soát tất cả, UAE, Qatar, Oman và Saudi Arabia”, trước khi cảnh báo rằng Iran có “1.200 tên lửa chĩa vào những quốc gia này”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Tất cả những quốc gia này từng sợ Iran và giờ thì họ không còn sợ nữa. Nhưng trước đây họ có lý do để sợ. Chúng tôi đã đánh họ tan tác theo cách mà không quốc gia nào khác có thể làm được và họ chỉ còn lại những tàn dư”.

Tàu chở hàng Mayruree Naree đăng ký tại Thái Lan bị tấn công ở khu vực eo biển Hormuz ngày 11/3. Ảnh: Nation

Cảnh báo về Eo biển Hormuz làm gia tăng căng thẳng khu vực

Tổng thống Trump cũng bình luận về hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz khi cuộc xung đột ngày càng lan rộng.

Ông nói các tàu thuyền nên “đi qua Eo biển Hormuz và thể hiện sự can đảm. Không có gì phải sợ cả. Họ không có Hải quân và chúng tôi đã đánh chìm toàn bộ tàu của họ”.

Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào ngày 28/2.

Iran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công của riêng mình nhằm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ.