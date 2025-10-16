Campuchia bắt gần 3.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Kể từ ngày 27/6 đến nay, lực lượng chức năng Campuchia đã tiến hành đột kích tổng cộng 92 địa điểm tại 18 tỉnh thành trong tổng số 25 tỉnh thành trên cả nước.

Theo thông cáo báo chí do Ủy ban Đặc trách phòng chống lừa đảo trực tuyến Campuchia công bố ngày 15/10, số đối tượng bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại nước này đã tăng lên 3.455 người.

Thông cáo cho biết kể từ ngày 27/6 đến nay, lực lượng chức năng Campuchia đã tiến hành đột kích tổng cộng 92 địa điểm tại 18 tỉnh thành trong tổng số 25 tỉnh thành trên cả nước. Các đối tượng bị bắt giữ thuộc 20 quốc tịch khác nhau.

Hàng chục đối tượng cầm đầu đã bị đưa ra tòa để truy tố theo pháp luật, trong khi phần lớn các nghi phạm khác đã bị trục xuất về nước.

Chiến dịch trấn áp quy mô lớn nói trên là bước đi chưa từng có của Campuchia nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm lừa đảo công nghệ cao, hướng tới mục tiêu giữ gìn an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội.