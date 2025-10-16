Hé lộ nguyên nhân tử vong của nam sinh Hàn Quốc ở Campuchia

Cảnh sát Hàn Quốc yêu cầu được cùng cảnh sát Campuchia khám nghiệm tử thi, để xác định nguyên nhân chính xác khiến nam sinh người Hàn Quốc thiệt mạng.

Cảnh sát Hàn Quốc phối hợp với cảnh sát Campuchia trong việc khám nghiệm tử thi nam sinh Hàn Quốc bị tra tấn đến chết. Ảnh: SCMP.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết một nhóm chuyên viên của Đơn vị Khoa học Pháp y, thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, sẽ cùng tham gia khám nghiệm tử thi với phía Campuchia. Mục đích là để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nam sinh xấu số người Hàn Quốc.

Theo Korea Times, sau cuộc khám nghiệm tử thi sơ bộ, cảnh sát Campuchia từng nhận định nguyên nhân khiến nam sinh tử vong là ngừng tim do phải chịu quá nhiều đau đớn vì tra tấn.

Dù vậy, phía cảnh sát Hàn Quốc cho rằng khám nghiệm sơ bộ không thể đưa ra kết luận chính xác. Vì vậy, sau khi kế hoạch phối hợp hành động được hai bên thống nhất, đơn vị chức năng của phía Hàn Quốc sẽ nhanh chóng lên đường sang Campuchia để tiến hành khám nghiệm tử thi kỹ lưỡng.

Trước đó, có một số nghi vấn nảy sinh về khả năng nam sinh xấu số là nạn nhân của hoạt động buôn bán nội tạng. Hoạt động khám nghiệm tử thi kỹ lưỡng với sự phối hợp của cảnh sát hai bên sẽ đưa lại câu trả lời thỏa đáng cho dư luận Hàn Quốc.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, một chương trình làm việc cụ thể với đại diện cảnh sát Campuchia đã được lên kế hoạch bên lề Hội nghị Cảnh sát Quốc tế 2025. Sự kiện này sắp diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc), từ ngày 20 đến 23/10.

Hiện tại, phía Hàn Quốc cũng đang nỗ lực đưa đội cảnh sát đặc nhiệm sang Campuchia, để cảnh sát hai nước có thể làm việc trực tiếp. Lực lượng đặc nhiệm này có trách nhiệm tích cực hỗ trợ các nạn nhân là người Hàn Quốc, giúp họ sớm trở về quê nhà. Trước đây, Hàn Quốc cũng từng cử những đội cảnh sát đặc nhiệm tới Philippines và Thái Lan.

Chính phủ Hàn Quốc muốn cử lực lượng đặc nhiệm sang Campuchia để hỗ trợ công dân Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Vụ việc nam sinh người Hàn Quốc họ Park (22 tuổi) bị bắt cóc và tra tấn đến chết trong một khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia, làm dấy lên làn sóng giận dữ trong dư luận Hàn Quốc. Vụ việc xảy ra giữa bối cảnh các vụ bắt cóc người Hàn Quốc một cách có tổ chức đang có dấu hiệu gia tăng.

Nam sinh họ Park đến từ huyện Yecheon, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. Thi thể của Park đã được tìm thấy tại Campuchia hồi tháng 8, ở thời điểm hai tuần sau khi Park tới Campuchia để nghỉ hè.

Một tuần sau khi con trai lên đường, cha mẹ Park nhận được cuộc gọi đòi tiền chuộc lên tới 50 triệu won ( 35.000 USD ). Dù vậy, những liên lạc từ băng nhóm tống tiền đã đột ngột dừng lại chỉ sau vài ngày. Ít ngày sau đó, thi thể của Park được tìm thấy.

Một nạn nhân từng bị băng nhóm buôn người giam giữ cùng Park, sau khi trốn thoát, đã cung cấp lời khai cho cảnh sát. Theo đó, trong những ngày cuối đời, Park bị tra tấn dã man tới mức không thể đi lại, sau cùng, anh chết trong đau đớn khốn cùng.

Ngày 10/10, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc - ông Cho Hyun - đã triệu tập Đại sứ Campuchia tại Hàn Quốc - ông Khuon Phon Rattanak - để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc. Ông Cho Hyun đề nghị Chính phủ Campuchia tích cực hợp tác với Chính phủ Hàn Quốc trong việc giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo, bị bắt cóc, buôn người xuyên biên giới.

Ngày 11/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng lên tiếng khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ huy động toàn lực để bảo vệ công dân, giữa bối cảnh số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc xảy ra tại Campuchia gia tăng trong những tháng gần đây.