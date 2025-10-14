Tiền trong tài khoản nam sinh Hàn tử vong ở Campuchia 'bốc hơi' bí ẩn

Cảnh sát Hàn Quốc đang lần theo dấu vết hàng chục triệu won biến mất khỏi tài khoản của nam sinh 22 tuổi bị tra tấn đến chết ở Campuchia, nghi do đường dây rửa tiền thực hiện.

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeongbuk cho biết đang điều tra dòng chảy của số tiền lớn cùng các cá nhân liên quan đến việc rút tiền từ tài khoản của nạn nhân họ Park (22 tuổi) - sinh viên Hàn Quốc thiệt mạng tại Campuchia hồi tháng 8, tờ Chosun Daily đưa tin.

Theo nhà chức trách, toàn bộ số tiền trong tài khoản của Park - ước tính dưới 100 triệu won (khoảng 70.000 USD ) - đã bị rút sạch. Cảnh sát nghi ngờ số tiền này bị rút bởi một đường dây tội phạm “tài khoản ma” (daepo bank) trong nước, vốn chuyên dùng danh tính giả để rửa tiền hoặc chuyển khoản phi pháp.

Nam sinh Park bị ép dùng chất kích thích sau khi bị tội phạm lừa đảo bắt cóc tại Campuchia, trong video của một người có biệt danh Cheonma đăng trên mạng xã hội. Ảnh: Korea Herald.

Dựa trên lịch sử giao dịch, cảnh sát tin rằng ít nhất 3 người có liên quan đến việc rút và chuyển số tiền nói trên.

“Chúng tôi chưa thể tiết lộ chính xác số tiền, nhưng có khả năng dòng tiền đã trải qua nhiều giai đoạn rửa tiền, chẳng hạn qua các máy ATM trung gian. Hiện chúng tôi đang truy vết đường đi của khoản tiền để xác định điểm đến cuối cùng”, một quan chức cho biết.

Điều tra ban đầu cho thấy Park đã bị một tổ chức có liên hệ với nhóm tội phạm trong nước dụ dỗ sang Campuchia thông qua các “môi giới tài khoản ma”, trước khi trở thành nạn nhân của vụ việc thương tâm. Đường dây này được tổ chức theo mô hình “ô độc lập”, tức mỗi thành viên hoạt động tách biệt để giữ bí mật tuyệt đối và tránh bị phát hiện.

Trọng tâm điều tra hiện hướng vào một người đàn ông họ Hong, khoảng 20 tuổi, từng bị truy tố vì vi phạm Luật Giao dịch điện tử do tuyển mộ các “tài khoản ma” phục vụ rửa tiền. Cảnh sát cho rằng Hong - được cho là đàn anh cùng trường với nạn nhân - chính là người giới thiệu Park cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia, theo Korea Herald.

Park, sinh viên của một trường đại học tại tỉnh Chungcheong Nam, rời Hàn Quốc hôm 17/7 với lý do “tham dự triển lãm” ở Campuchia. Ba tuần sau, thi thể của cậu được tìm thấy trong một chiếc xe hơi gần núi Bokor, tỉnh Kampot. Cảnh sát Campuchia cho biết Park tử vong do ngừng tim sau khi bị tra tấn.

Người điều hành kênh mạng xã hội “War on Crime 2”, có biệt danh Cheonma, cuối tuần qua đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh Park bị cưỡng ép sử dụng chất kích thích và kể lại việc mình bị đưa sang Campuchia.

Theo Cheonma, Park bị giam giữ sau khi khoảng 57 triệu won (tương đương 40.000 USD ) biến mất khỏi tài khoản của tổ chức, khiến các thành viên trong băng nhóm nghi ngờ anh chiếm đoạt số tiền này. Cảnh sát Hàn Quốc hiện chưa đưa ra bình luận về nội dung trên.