Thế giới

Thêm người Hàn Quốc mất tích khi sang Campuchia 'trả nợ'

  • Thứ ba, 14/10/2025 16:27 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Một người đàn ông 34 tuổi ở Daegu (Hàn Quốc) biến mất bí ẩn chỉ vài ngày sau khi đến Campuchia “trả nợ”, khiến gia đình hoang mang và cảnh sát khẩn trương vào cuộc điều tra.

Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra vụ mất tích của một người đàn ông tại Campuchia. Ảnh: Yonhap.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát quận Dalseo (thành phố Daegu) ngày 14/10, gia đình của người đàn ông họ Yang (34 tuổi) đã nộp đơn trình báo mất tích sau khi mất liên lạc với ông suốt hai ngày, Korea Times đưa tin.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của một sinh viên 22 tuổi tại quốc gia Đông Nam Á này hồi đầu tháng.

Trước đó, Yang rời Hàn Quốc hôm 9/10, nói với gia đình rằng anh sẽ ở Campuchia “khoảng hai đến ba tuần để thanh toán nợ”. Trước khi lên máy bay đến Phnom Penh, anh gửi cho người thân ảnh vé máy bay và vẫn giữ liên lạc đều đặn trong hai ngày đầu ở nước ngoài.

“Con tôi nhắn rằng đã đến chỗ ở và hôm sau sẽ tới văn phòng làm việc”, cha của Yang kể lại.

Tuy nhiên, đến khoảng 20h30 tối 11/10, liên lạc đột ngột gián đoạn sau tin nhắn cuối cùng: “Mọi chuyện tiến triển chậm. Con đang làm việc với vài người Trung Quốc, sẽ liên lạc lại sau”. Từ đó đến nay, gia đình không còn nhận được bất kỳ tin tức nào.

Cha của Yang cố gắng gọi lại nhiều lần qua KakaoTalk, nhưng không ai trả lời. Trong cơn lo lắng, ông liên hệ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia, song nhận được phản hồi rằng “người trong cuộc phải tự mình báo cáo tình hình”.

“Theo họ nói, chỉ chính con trai tôi mới có thể trực tiếp báo nơi ở và tình trạng của mình”, ông bức xúc chia sẻ với báo Hankook Ilbo.

Trên trang web cập nhật hồi tháng 9, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia hướng dẫn các nạn nhân bị lừa đảo việc làm hoặc bị giam giữ phải gửi thông tin qua Telegram, kèm vị trí hiện tại, số liên lạc, hình ảnh nơi ở, bản sao hộ chiếu, ảnh cá nhân và một đoạn video ngắn nói rõ họ cần giúp đỡ.

Cảm thấy bất lực, cha của Yang đã nộp đơn báo mất tích cho cảnh sát địa phương sáng 12/10. “Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện như thế lại xảy ra với con mình. Chỉ mong nó vẫn còn sống và sớm trở về nhà”, ông nói.

Một quan chức cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành các thủ tục thông thường để thông báo cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan”, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin do vụ việc vẫn đang được điều tra.

Mục tiêu mới của các trại lừa đảo ở Campuchia

Những vụ mất tích, những cái chết bí ẩn của người trẻ Hàn Quốc tại Campuchia đang làm rúng động dư luận. Dưới lớp vỏ “việc nhẹ lương cao” là mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia đang lan rộng đến Hàn Quốc.

18 giờ trước

Hàn Quốc cùng Campuchia giải quyết nạn lừa đảo trực tuyến

Cuộc đàm phán diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia sau khi một sinh viên Hàn Quốc được báo cáo là đã tử vong do bị tra tấn liên quan đến lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

44:2657 hôm qua

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Phương Linh

Lua dao 'viec nhe luong cao' tran toi Nga hinh anh

Lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' tràn tới Nga

00:00 14/10/2025 00:00 14/10/2025

0

Ông Ilya Ilyin, Trưởng phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Nga tại Thái Lan, cho biết công dân Nga đang bị dụ dỗ vào các đường dây lừa đảo qua tổng đài của Myanmar với những lời hứa hẹn về công việc lương cao tại Thái Lan.

Han Quoc bao dong vi bay viec nhe luong cao hinh anh

Hàn Quốc báo động vì bẫy việc nhẹ lương cao

5 giờ trước 00:00 15/10/2025

0

Cái chết của một sinh viên Hàn Quốc ở Campuchia làm dấy lên nỗi ám ảnh về “thiên đường việc nhẹ lương cao” - nơi hàng trăm người bị giam cầm, đánh đập và biến mất.

