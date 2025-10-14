Lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' tràn tới Nga

Ông Ilya Ilyin, Trưởng phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Nga tại Thái Lan, cho biết công dân Nga đang bị dụ dỗ vào các đường dây lừa đảo qua tổng đài của Myanmar với những lời hứa hẹn về công việc lương cao tại Thái Lan.

Một nhóm người nước ngoài bị trục xuất sau cuộc truy quét các cơ sở cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp ở Đông Nam Á. Ảnh minh họa: Khmer Times.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ông Ilyin đã tham gia vào việc giải cứu 4 người Nga ở Myanmar trong năm nay. Ông cho biết những người quản lý nói tiếng Nga nhưng chưa rõ danh tính đã tiếp cận những người Nga và đưa ra lời đề nghị mơ hồ về cơ hội làm việc tại Thái Lan như làm người mẫu, quảng cáo, quảng bá một số hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định.

Các cuộc đàm phán qua Telegram hoặc các ứng dụng nhắn tin khác thường kết thúc bằng việc nạn nhân đến sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok của Thái Lan và sau đó họ bị đưa đến thị trấn Maesai ở biên giới với Myanmar để vào nước này. Một số người bị tịch thu điện thoại ngay lập tức và ban đầu thậm chí còn không biết mình đã được đưa đến Myanmar.

Những người Nga được giải thoát khỏi các trung tâm lừa đảo cho biết cơ sở nổi tiếng nhất có tên là KK Park. Nơi đó giống như một thành phố thu nhỏ và có thể tìm thấy mọi thứ cần thiết cho cuộc sống như nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, thậm chí cả spa, tiệm massage và sòng bạc.

Nạn nhân có thể tự chuộc mình bằng cách trả một số tiền nhất định cho quản lý cấp cao. Tuy nhiên, khu vực xung quanh trung tâm lừa đảo được các nhóm vũ trang bất hợp pháp canh gác và toàn bộ khu vực được bao quanh bởi hàng rào thép gai.

Trong một diễn biến liên quan, báo Vzglyad của Nga đưa tin, vào đầu tháng này, một phụ nữ Nga đã được giải thoát khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar và được đưa sang Thái Lan trước khi lên máy bay về Moskva.

Đại sứ Nga tại Myanmar Iskander Azizov cho biết có thể có tới 25 công dân Nga đang làm việc tại các cơ sở lừa đảo ở Myanmar và họ được đưa đến đây sau khi nhập cảnh vào Thái Lan.