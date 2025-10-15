Hàn Quốc cấm công dân đến một số vùng ở Campuchia

Hàn Quốc siết cảnh báo an toàn với công dân tại Campuchia sau vụ sinh viên bị sát hại gần núi Bokor, ra lệnh cấm đến ba khu vực có nhiều tổ chức tội phạm hoạt động.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/10 cho biết sẽ ban hành lệnh cấm đi lại mức 4 - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo du lịch - đối với một số khu vực tại Campuchia, giữa lúc gia tăng các vụ lừa đảo việc làm, buôn người và tra tấn công dân Hàn tại nước này, theo Yonhap.

Theo thông báo, lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 17/10, áp dụng cho khu vực núi Bokor thuộc tỉnh Kampot, cùng hai thành phố Bavet và Poipet - những điểm nóng về hoạt động tội phạm xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng khuyến cáo công dân rời khỏi tỉnh Preah Sihanouk (Sihanoukville), nơi được xem là “ổ” của nhiều tổ chức tội phạm quốc tế.

Bức ảnh chụp từ trang web của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/10 cho thấy bản đồ Campuchia với các khu vực bị cảnh báo hoặc cấm đi lại. Ảnh: Yonhap.

Bộ Ngoại giao cảnh báo những người vẫn cố tình di chuyển hoặc lưu trú tại các khu vực bị cấm có thể bị xử phạt theo Luật Hộ chiếu và các quy định liên quan.

Ngoài ra, các khu vực khác của Campuchia cũng đang trong diện cảnh báo đặc biệt, tương đương mức 2,5 sẽ được giữ nguyên, trong khi phần còn lại của Campuchia sẽ được nâng từ mức 1 lên mức 2, tức “hạn chế di chuyển không cần thiết”.

Động thái này được đưa ra sau khi liên tiếp ghi nhận nhiều công dân Hàn Quốc bị bắt cóc, giam giữ và tra tấn tại Campuchia do sa vào bẫy tuyển dụng trực tuyến.

Hồi tháng 8, một sinh viên đại học Hàn Quốc được phát hiện tử vong gần núi Bokor (tỉnh Kampot) sau khi bị tra tấn và giam giữ. Vụ việc gây chấn động dư luận và làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong nước.

Trước tình hình đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 10/10 đã triệu Đại sứ Campuchia Khuon Phon Rattanak để bày tỏ quan ngại sâu sắc về làn sóng lừa đảo việc làm và giam giữ công dân Hàn tại Campuchia.

Chỉ một ngày sau, Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu chính phủ “huy động toàn bộ nguồn lực ngoại giao để bảo vệ công dân khỏi tội phạm tại Campuchia”. Theo ước tính của Seoul, hiện có khoảng 1.000 người Hàn đang bị ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo tại nước này.

Một đoàn công tác liên ngành, gồm thứ trưởng ngoại giao, đại diện Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (KNPA) và Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), đã được cử sang Campuchia trong ngày 15/10 để phối hợp điều tra và hỗ trợ công dân.

Phía Campuchia cũng lên tiếng. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Touch Sokhak thừa nhận vụ Park Minho đã làm dấy lên quan ngại nghiêm trọng về sự gia tăng của tội phạm mạng xuyên quốc gia và an toàn của người nước ngoài tại Campuchia.

Cảnh sát Campuchia cho biết đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc, gồm Li Zhimeng (35 tuổi) và Su Renxi (43 tuổi), vì tình nghi liên quan đến vụ án, trong khi nghi phạm thứ ba là Ba Jia, vẫn đang lẩn trốn.