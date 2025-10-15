80 người Hàn Quốc mất tích ở Campuchia, nghi bị ép làm việc phi pháp

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14/10 xác nhận khoảng 80 công dân nước này đang mất tích hoặc chưa thể xác minh an toàn tại Campuchia.

Thông tin được công bố không lâu sau vụ một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết tại Campuchia gây chấn động dư luận nước này và làm bùng lên lo ngại về các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong 8 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng đã tiếp nhận báo cáo về 330 trường hợp công dân Hàn Quốc mất tích hoặc bị giam giữ trái phép sau khi đến Campuchia. Hiện còn 80 người trong số này chưa thể xác minh có đang an toàn hay không.

Nghị sĩ Yoon Hu Duk cho biết số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc tại Campuchia đã tăng vọt trong năm nay, cao gấp 15 lần so với năm 2023.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh các vụ bắt cóc và lừa đảo tại Campuchia "đang gây tổn hại nghiêm trọng đối với người Hàn Quốc", buộc chính phủ phải hành động khẩn cấp.

Văn phòng Tổng thống thông báo sẽ cử Đội phản ứng liên ngành, do Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai dẫn đầu, đến Campuchia vào ngày mai 15/10. Đội có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng của Campuchia để tìm kiếm các công dân mất tích, giải cứu những người bị giam giữ trái phép liên quan đến hoạt động lừa đảo và hồi hương thi thể nam sinh viên xấu số. Ngoài ra, người phát ngôn của Tổng thống Lee Jae Myung, ông Kim Nam Joon, cho biết chính phủ đang cân nhắc nâng mức cảnh báo đi lại đến Campuchia.

Gần đây, Chính phủ Hàn Quốc đã nhận được báo cáo về các vụ phạm tội ở Campuchia đối với người Hàn Quốc. Đỉnh điểm là vụ một sinh viên đại học Hàn Quốc được phát hiện chết ở gần núi Bokor thuộc tỉnh Kampot của Campuchia, nghi ngờ bị sát hại sau khi người này sang Campuchia tham dự triển lãm hôm 17/7.

Ngoài ra còn có các vụ lừa đảo trực tuyến với các chiêu trò tuyển dụng giả mạo và giam giữ trái phép nhắm vào công dân Hàn Quốc tại Campuchia, khiến dư luận Hàn Quốc hết sức lo ngại.