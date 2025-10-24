Ông Trump đột ngột hủy đàm phán thương mại với Canada

Tổng thống Trump tuyên bố chấm dứt mọi cuộc đàm phán thương mại với Canada, sau khi cáo buộc nước này phát tán quảng cáo “giả mạo” để chỉ trích thuế quan Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump tối 23/10 (giờ địa phương) bất ngờ tuyên bố chấm dứt “mọi cuộc đàm phán thương mại” với Canada, sau khi một đoạn quảng cáo trên truyền hình chỉ trích chính sách thuế của Mỹ mà ông cho là “sai sự thật” và “hành vi nghiêm trọng” nhằm tác động đến các phán quyết của tòa án Mỹ, theo AP.

Tuyên bố này được Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social, không lâu sau khi Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết muốn tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu của Canada sang các thị trường ngoài Mỹ do lo ngại trước các hàng rào thuế quan từ Washington. Quyết định của Trump có nguy cơ làm leo thang thêm căng thẳng thương mại vốn đã âm ỉ giữa hai nước láng giềng trong nhiều tháng qua.

“Quỹ Ronald Reagan Foundation vừa thông báo rằng Canada đã gian dối sử dụng một đoạn quảng cáo giả mạo, trong đó cắt ghép hình ảnh Tổng thống Reagan phát biểu tiêu cực về thuế quan”, ông Trump viết.

“Theo thông tin tôi nhận được, quảng cáo này trị giá 75.000 USD . Họ làm vậy chỉ để can thiệp vào quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ và các tòa khác”, ông Trump đăng tải.

“Thuế quan là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế Mỹ. Do hành vi sai trái nghiêm trọng của họ, mọi cuộc đàm phán thương mại với Canada chính thức bị chấm dứt”.

Bài đăng Truth Social của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Văn phòng Thủ tướng Carney chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Dự kiến ông lên đường dự hội nghị thượng đỉnh tại châu Á vào sáng 24/10, trong khi Trump cũng rời Washington vào buổi tối cùng ngày.

Trước đó, Quỹ và Viện Ronald Reagan đăng trên X rằng một đoạn quảng cáo do chính quyền tỉnh Ontario thực hiện “đã xuyên tạc bài phát biểu Thông điệp của Tổng thống gửi toàn dân về Thương mại Tự do và Công bằng ngày 25/4/1987” và khẳng định Ontario “không nhận được sự cho phép của Quỹ để sử dụng và chỉnh sửa nội dung”.

Tổ chức này cho biết đang “xem xét các lựa chọn pháp lý” và kêu gọi công chúng xem lại phiên bản đầy đủ, không chỉnh sửa của bài phát biểu gốc của cố Tổng thống Reagan.

Thủ tướng Carney từng gặp Trump đầu tháng này nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại, khi Mỹ, Canada và Mexico chuẩn bị bước vào quá trình rà soát lại Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) – văn kiện do Trump đàm phán trong nhiệm kỳ đầu nhưng hiện ông đã tỏ ra không còn mặn mà.

Khoảng hơn 75% hàng xuất khẩu của Canada hướng đến thị trường Mỹ, và mỗi ngày có gần 3,6 tỷ đôla Canada (tương đương 2,7 tỷ USD ) hàng hóa và dịch vụ qua lại giữa hai nước.

Tuần trước, Thủ hiến Ontario Doug Ford đăng trên X đường dẫn đến quảng cáo cùng thông điệp: “Chiến dịch quảng bá mới của Ontario tại Mỹ đã chính thức khởi động”.

Ông viết thêm: “Bằng mọi công cụ có thể, chúng tôi sẽ không ngừng phản đối các mức thuế của Mỹ với Canada. Con đường dẫn đến thịnh vượng là cùng hợp tác, chứ không đối đầu”.

Ông Trump cho biết ông đã xem quảng cáo này trên truyền hình và cho rằng nó “chứng minh các biện pháp thuế quan của Mỹ đang phát huy hiệu quả”.

“Tối qua tôi thấy quảng cáo đó của Canada. Nếu tôi là họ, có lẽ tôi cũng sẽ làm điều tương tự”, ông nói.

Chính quyền Trump đã áp thuế nặng với nhiều mặt hàng từ Canada. Đáp trả, Ottawa áp thuế lên một số hàng hóa Mỹ vào tháng 4, nhưng đồng thời miễn trừ cho các hãng ôtô được nhập khẩu một lượng xe nhất định theo hạn ngạch đặc biệt.