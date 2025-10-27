Nhật Bản triển khai lực lượng an ninh chưa từng có đón ông Trump

Cảnh sát Tokyo đặt toàn bộ thành phố trong tình trạng cảnh giác cao, huy động 18.000 nhân viên, chó nghiệp vụ và đội chống drone để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến thăm của ông Trump.

Tokyo siết an ninh, huy động 18.000 cảnh sát bảo vệ chuyến thăm của ông Trump. Ảnh: Johan Books.

Trước làn sóng các vụ tấn công nhắm vào chính trị gia trong và ngoài nước, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Tokyo (MPD) đã xác định ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn các “hung thủ đơn độc” - những đối tượng hành động riêng lẻ, không thuộc các tổ chức khủng bố.

Một lực lượng đặc nhiệm an ninh đặc biệt đã được tăng cường tuần tra quanh các khu vực trọng yếu, bao gồm nơi ở của ông Trump và Đại sứ quán Mỹ tại quận Minato, Tokyo, theo Japan Times.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản liên tiếp chứng kiến các vụ tấn công cá nhân nghiêm trọng, như vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe năm 2022, vụ tấn công Thủ tướng Fumio Kishida năm 2023, hay vụ ném bom xăng vào trụ sở đảng Dân chủ Tự do tháng 10 năm ngoái.

Từ những sự kiện này cùng với vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump hồi tháng 7/2024 cảnh sát Tokyo đã siết chặt các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt với nguy cơ tay súng bắn tỉa. Lực lượng bắn tỉa được bố trí trên mái các tòa nhà cao tầng gần địa điểm diễn ra hoạt động, đồng thời các lối cầu thang bên ngoài cũng bị phong tỏa.

Chó nghiệp vụ được huy động để rà soát bom mìn tại các khu vực ông Trump dự kiến đến thăm, trong khi các đội xử lý chất nổ, phòng hóa và chống thiết bị bay không người lái luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó.

Cảnh sát Tokyo huy động chó nghiệp vụ và đội chống drone để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến thăm của ông Trump. Ảnh: JIJI, Johan Books.

Cảnh sát cũng tăng cường các chốt kiểm tra phương tiện, kiểm tra ngẫu nhiên người dân nhằm ngăn chặn nguy cơ tiếp cận trực tiếp các yếu nhân. Hoạt động giám sát mạng xã hội cũng được đẩy mạnh nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu tấn công tiềm ẩn.

Từ ngày 27-29/10, nhiều tuyến cao tốc và đường nội đô Tokyo, bao gồm một số đoạn của đường cao tốc Shuto, sẽ bị hạn chế giao thông.

“Tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và khả năng phản ứng kịp thời phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ chuẩn bị trước đó”, sĩ quan cấp cao Yuji Sakoda phát biểu trong cuộc họp an ninh tại trụ sở cảnh sát Tokyo ngày 24/10, kêu gọi toàn lực lượng duy trì trạng thái sẵn sàng và cảnh giác tuyệt đối.