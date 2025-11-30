Nhà Trắng công khai tên báo và phóng viên 'đưa tin giả'

Nhà Trắng vừa ra mắt chuyên mục điểm tên những đơn vị truyền thông và phóng viên thực hiện những bài báo khiến chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá là “tin giả”.

Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 25/2. Ảnh: Reuters.

Nhà Trắng vừa bổ sung một mục mới trên trang web chính thức nhằm công khai liệt kê các cơ quan truyền thông cùng các nhà báo bị cho là bóp méo thông tin về chính phủ Mỹ trong quá trình đưa tin.

Ngay đầu chuyên mục là dòng chữ: “Đưa tin sai lệch. Thiên vị. Bị phơi bày”. Chuyên mục này vừa gọi tên “những đơn vị truyền thông phạm lỗi trong tuần” như Boston Globe, CBS News và Independent.

3 đơn vị này bị cáo buộc đưa tin sai lệch trong tuần xung quanh phát biểu của Tổng thống Trump liên quan tới video do 6 nghị sĩ Dân chủ đăng tải. Trong video, nhóm nghị sĩ này kêu gọi quân nhân Mỹ không tuân theo các mệnh lệnh bất hợp pháp. Cách đưa tin của 3 đơn vị truyền thông kể trên bị cho là “bóp méo” thông điệp của ông Trump.

Theo tuyên bố trên trang web của Nhà Trắng, “những đơn vị truyền thông đăng tin giả đã ngầm ám chỉ Tổng thống Trump có ban hành mệnh lệnh trái pháp luật đối với quân đội. Mọi mệnh lệnh của Tổng thống Trump đều hợp pháp. Việc các nghị sĩ đương nhiệm kích động sự bất tuân trong quân đội Mỹ là vô cùng nguy hiểm, Tổng thống Trump yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm”.

Mục “bắt lỗi” còn có mục “Điểm danh những đơn vị từng phạm lỗi”, mục này hiện liệt kê các đơn vị truyền thông như Washington Post, CBS News, CNN và MSNBC.

Người truy cập có thể xem tiêu đề của các bài báo, tên phóng viên thực hiện, tên đơn vị truyền thông đăng tải những bài báo khiến Nhà Trắng đánh giá là “tin giả” hoặc “thiên lệch”. Từng bài báo cụ thể đều được phân loại về lỗi sai đã mắc phải như “thiên vị”, “sai sót nghiệp vụ”, “chủ ý loại bỏ ngữ cảnh”...

Danh sách các bài báo bị cáo buộc thiên lệch hoặc lan truyền thông tin sai sự thật còn có tin bài của Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico và Axios...

Chuyên mục mới còn có bảng xếp hạng những đơn vị truyền thông phạm lỗi nhiều nhất, hiện bảng này xếp Washington Post đứng đầu danh sách, tiếp theo là MSNBC và CBS News.

Động thái mở chuyên mục mới để bắt lỗi giới truyền thông đánh dấu sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa chính quyền của Tổng thống Trump và giới báo chí. Trong vòng một năm trở lại đây, Tổng thống Trump đã kiện Wall Street Journal và New York Times, đã đạt thỏa thuận pháp lý với ABC và CBS.