BBC bị Nhà Trắng tố đăng '100% tin giả'

Nhà Trắng cáo buộc BBC cố tình cắt ghép phát biểu của Tổng thống Donald Trump trong một chương trình truyền hình, khiến người xem hiểu sai sự thật. Giới chức Mỹ gọi đây là “100% tin giả”, trong khi BBC vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, tại một cuộc họp báo ngày 4/11 năm nay. Ảnh: Reuters.

Trả lời phỏng vấn tờ Telegraph, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết bà “mất cả ngày vui” mỗi khi công tác ở Anh và phải xem tin tức của BBC trong phòng khách sạn. Bà nói đài truyền hình công cộng lớn nhất nước Anh “đưa tin sai lệch và đánh lừa khán giả”, đặt câu hỏi tại sao người dân Anh phải đóng thuế để tài trợ cho “một đài chuyên phát tin giả”.

“Đoạn video bị cắt ghép có chủ đích xung quanh phát biểu của ông Trump là bằng chứng cho thấy BBC đăng tin giả 100%. Họ không xứng đáng xuất hiện trên màn hình TV của người Anh”, bà Leavitt nói.

Tranh cãi bắt đầu từ tập phát sóng mang tên Trump: A Second Chance? (Trump: Cơ hội thứ hai) thuộc chương trình Panorama của BBC, phát vào tháng 10/2024. Theo tài liệu do Telegraph thu thập, bản báo cáo dài 19 trang của cựu cố vấn BBC Michael Prescott cho rằng nhóm biên tập đã cắt ghép lời ông Trump và đảo lộn trình tự sự kiện, khiến khán giả hiểu nhầm ông “kêu gọi tấn công Điện Capitol” trong vụ bạo loạn ngày 6/1/2021.

Trong chương trình, BBC phát cảnh ông Trump nói “chúng ta sẽ cùng đi tới Điện Capitol” ngay trước khi bạo loạn nổ ra, kèm lời kêu gọi người ủng hộ “chiến đấu hết mình”. Tuy nhiên, phần ông kêu gọi “biểu tình ôn hòa và thể hiện tinh thần yêu nước” lại bị lược bỏ.

Sau đó, nhóm sản xuất còn chèn thêm hình ảnh người biểu tình tiến về Điện Capitol, khiến khán giả liên tưởng họ đang hưởng ứng lời kêu gọi của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 11/2 năm nay. Ảnh: Reuters.

Báo cáo kết luận việc biên tập theo cách này “gây hiểu lầm nghiêm trọng”, bởi ông Trump không hề kêu gọi người ủng hộ tấn công Quốc hội hay kích động bạo lực như cách chương trình thể hiện.

Các phát biểu trong tập phát sóng được lấy từ những đoạn cách nhau gần một giờ đồng hồ nhưng lại được ghép nối liền mạch, không có bất kỳ chú thích nào giúp khán giả hiểu rằng trình tự đã bị thay đổi.

Tác giả bản báo cáo cho rằng đây là sai sót nghiêm trọng về nghiệp vụ, làm tổn hại đến tính khách quan của một đài truyền hình quốc gia. Ông cảnh báo rằng nếu BBC không làm rõ vụ việc, “niềm tin công chúng có thể bị xói mòn sâu sắc”.

Phản ứng trước tiết lộ này, một số nghị sĩ Anh đã yêu cầu BBC giải trình công khai, thậm chí kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập để xác định trách nhiệm.

“Không có lý do nào biện minh cho hành vi bóp méo thông tin. Người dân xứng đáng được nghe lời xin lỗi”, nghị sĩ Đảng Bảo thủ Nigel Huddleston nhấn mạnh.

Tại Mỹ, Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ, cũng lên tiếng chỉ trích BBC “dối trá và thao túng truyền thông”, cho rằng cách làm của đài này “không khác gì các hãng báo thiên vị ở Mỹ”.

Trước làn sóng phản đối lan rộng, BBC từ chối bình luận về các tài liệu bị rò rỉ nhưng khẳng định “luôn xem xét nghiêm túc mọi phản hồi và khiếu nại liên quan đến tính chính xác trong đưa tin”.