Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump nổi giận

  • Thứ hai, 18/8/2025 09:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Trump tố báo chí “đưa tin giả” về kết quả cuộc họp với ông Putin, công kích Thượng nghị sĩ Chris Murphy và nhấn mạnh trách nhiệm của ông Zelensky trong việc kết thúc xung đột.

Tối 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng loạt bài viết trên nền tảng Truth Social, chỉ trích truyền thông, một thượng nghị sĩ Dân chủ và cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15/8 tại Alaska, tờ Hill đưa tin.

Ông Trump quay sang công kích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng trách nhiệm kết thúc cuộc xung đột nằm trong tay ông. “Tổng thống Zelensky có thể chấm dứt xung đột với Nga gần như ngay lập tức, nếu ông ta muốn, hoặc tiếp tục chiến đấu”, ông Trump viết.

Vị Tổng thống Mỹ cũng đổ lỗi cho người tiền nhiệm Barack Obama vì để Nga sáp nhập Crimea năm 2014, đồng thời ám chỉ chiến dịch quân sự quy mô lớn Nga triển khai tại Ukraine năm 2022 xuất phát từ việc Kyiv thảo luận khả năng gia nhập NATO.

thuong dinh Trump Putin, xung dot Ukraine, chinh tri My anh 1

Bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông Trump.

Bên cạnh đó, trước một số trang truyền thông Mỹ chỉ trích hội nghị vì không đạt được kết quả rõ ràng, đồng thời đặt câu hỏi về việc Nhà Trắng trải thảm đỏ chào đón ông Putin, ông Trump đã phản ứng lại một cách đầy giận giữ.

“Tin giả nói suốt ba ngày qua rằng tôi chịu ‘thất bại lớn’ khi để Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một hội nghị thượng đỉnh ngay tại Mỹ. Thực tế, ông ấy muốn tổ chức ở nơi khác, và truyền thông biết rõ điều này. Nếu chúng tôi chọn địa điểm ngoài Mỹ, họ cũng sẽ nói đó là một thảm họa. Những kẻ đó thật bệnh hoạn!”, ông viết.

Ông Trump tiếp tục công kích đảng Dân chủ và truyền thông, ám chỉ họ muốn gia tăng tình trạng tội phạm ở Washington D.C. - nhắc tới quyết định của ông khi liên bang hóa lực lượng cảnh sát thủ đô và điều Vệ binh Quốc gia tới đây.

Đặc biệt, ông nhắm vào Thượng nghị sĩ Chris Murphy (Dân chủ – Connecticut), người trước đó gọi việc liên bang hóa cảnh sát D.C. là một “màn trình diễn”.

“Vị thượng nghị sĩ từ Connecticut - cả trong lẫn ngoài đều kém hấp dẫn - nói rằng ‘Putin đã đạt được mọi thứ ông ta muốn’. Thực tế thì chưa ai đạt được gì, nhưng chúng ta đang tiến gần”, ông Trump viết.

Ông gọi Murphy là “kẻ nhẹ ký” và cho rằng chính những người như Murphy hay cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã khiến việc chấm dứt xung đột trở nên khó khăn hơn.

Trước đó, trên chương trình Meet the Press của NBC, ông Murphy cho rằng Trump kêu gọi Vệ binh Quốc gia và liên bang hóa cảnh sát vì lo ngại trước sức ép ngày càng lớn, bao gồm việc cử tri đặt câu hỏi về lý do ông không công bố hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein cũng như việc “bảo vệ những nhân vật quyền lực”.

Ông Murphy đồng thời chỉ trích hội nghị Trump - Putin, cho rằng ông Trump đã “vô tình nâng tầm Putin trên trường quốc tế”.

Ông Trump dự kiến gặp ông ông Zelensky vào ngày 18/8 (giờ địa phương) để tiếp tục thúc đẩy giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm giữa Nga và Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ: Nga và Ukraine đều phải nhượng bộ vì hòa bình

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 17/8 cho rằng một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine chỉ có thể đạt được nếu cả Moscow lẫn Kyiv đều chấp nhận đưa ra nhượng bộ.

3 giờ trước

Vì sao hàng loạt lãnh đạo châu Âu 'tháp tùng' ông Zelensky tới Mỹ?

Chuyên gia nhận định các nhà lãnh đạo châu Âu muốn duy trì vai trò của khối trong quá trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine, và phần nào đó là “bảo vệ” ông Zelensky.

5 giờ trước

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

thượng đỉnh Trump Putin xung đột Ukraine chính trị Mỹ Donald Trump Mỹ Pháp ông Trump ông Putin Vệ binh quốc gia Zelensky

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý