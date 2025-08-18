Ông Trump nổi giận

Ông Trump tố báo chí “đưa tin giả” về kết quả cuộc họp với ông Putin, công kích Thượng nghị sĩ Chris Murphy và nhấn mạnh trách nhiệm của ông Zelensky trong việc kết thúc xung đột.

Tối 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng loạt bài viết trên nền tảng Truth Social, chỉ trích truyền thông, một thượng nghị sĩ Dân chủ và cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15/8 tại Alaska, tờ Hill đưa tin.

Ông Trump quay sang công kích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng trách nhiệm kết thúc cuộc xung đột nằm trong tay ông. “Tổng thống Zelensky có thể chấm dứt xung đột với Nga gần như ngay lập tức, nếu ông ta muốn, hoặc tiếp tục chiến đấu”, ông Trump viết.

Vị Tổng thống Mỹ cũng đổ lỗi cho người tiền nhiệm Barack Obama vì để Nga sáp nhập Crimea năm 2014, đồng thời ám chỉ chiến dịch quân sự quy mô lớn Nga triển khai tại Ukraine năm 2022 xuất phát từ việc Kyiv thảo luận khả năng gia nhập NATO.

Bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông Trump.

Bên cạnh đó, trước một số trang truyền thông Mỹ chỉ trích hội nghị vì không đạt được kết quả rõ ràng, đồng thời đặt câu hỏi về việc Nhà Trắng trải thảm đỏ chào đón ông Putin, ông Trump đã phản ứng lại một cách đầy giận giữ.

“Tin giả nói suốt ba ngày qua rằng tôi chịu ‘thất bại lớn’ khi để Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một hội nghị thượng đỉnh ngay tại Mỹ. Thực tế, ông ấy muốn tổ chức ở nơi khác, và truyền thông biết rõ điều này. Nếu chúng tôi chọn địa điểm ngoài Mỹ, họ cũng sẽ nói đó là một thảm họa. Những kẻ đó thật bệnh hoạn!”, ông viết.

Ông Trump tiếp tục công kích đảng Dân chủ và truyền thông, ám chỉ họ muốn gia tăng tình trạng tội phạm ở Washington D.C. - nhắc tới quyết định của ông khi liên bang hóa lực lượng cảnh sát thủ đô và điều Vệ binh Quốc gia tới đây.

Đặc biệt, ông nhắm vào Thượng nghị sĩ Chris Murphy (Dân chủ – Connecticut), người trước đó gọi việc liên bang hóa cảnh sát D.C. là một “màn trình diễn”.

“Vị thượng nghị sĩ từ Connecticut - cả trong lẫn ngoài đều kém hấp dẫn - nói rằng ‘Putin đã đạt được mọi thứ ông ta muốn’. Thực tế thì chưa ai đạt được gì, nhưng chúng ta đang tiến gần”, ông Trump viết.

Ông gọi Murphy là “kẻ nhẹ ký” và cho rằng chính những người như Murphy hay cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã khiến việc chấm dứt xung đột trở nên khó khăn hơn.

Trước đó, trên chương trình Meet the Press của NBC, ông Murphy cho rằng Trump kêu gọi Vệ binh Quốc gia và liên bang hóa cảnh sát vì lo ngại trước sức ép ngày càng lớn, bao gồm việc cử tri đặt câu hỏi về lý do ông không công bố hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein cũng như việc “bảo vệ những nhân vật quyền lực”.

Ông Murphy đồng thời chỉ trích hội nghị Trump - Putin, cho rằng ông Trump đã “vô tình nâng tầm Putin trên trường quốc tế”.

Ông Trump dự kiến gặp ông ông Zelensky vào ngày 18/8 (giờ địa phương) để tiếp tục thúc đẩy giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm giữa Nga và Ukraine.