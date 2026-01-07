Ông Maduro và vợ bị thương khi bị lính Mỹ bắt giữ ở Caracas

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã gây ra một số thương tích nhẹ cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores trong cuộc đột kích vào dinh thự của họ tại Caracas.

Ông Nicolas Maduro và phu nhân. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin, lực lượng đặc nhiệm Delta của Mỹ đã sử dụng lựu đạn gây choáng khi tìm cách đột nhập vào nơi ở của ông Maduro, khiến nhà lãnh đạo Venezuela và phu nhân “bị bầm tím hoặc chảy máu sau khi va vào tường hoặc cánh cửa của phòng an toàn bên trong khuôn viên".

Ông Maduro và bà Flores đã được kiểm tra y tế ngay trên máy bay đưa họ tới căn cứ của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ ở phía Bắc bang New York. Đáng chú ý, trong bức ảnh đầu tiên sau khi bị bắt giữ, phu nhân Tổng thống Venezuela xuất hiện với một vết bầm trên mặt.

Ngày 3/1, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto cho biết, Mỹ đã tấn công các cơ sở dân sự và quân sự tại Caracas, mô tả hành động của Washington là một "cuộc xâm lược quân sự". Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Sau đó, ông Trump xác nhận các cuộc không kích và thông báo về việc bắt giữ cũng như đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân ra khỏi đất nước.

Hai người bị đưa tới Mỹ và bị giam giữ tại một cơ sở tạm giam ở Brooklyn, phía Nam bang New York. Ngày 5/1, ông Maduro và vợ đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận phía Nam New York. Giới chức Mỹ cáo buộc họ liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, song cả hai bị cáo đều bác bỏ các cáo buộc này.

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ đảm nhận vai trò điều hành tạm thời Venezuela. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng Washington sẽ thu được khoản bồi thường từ Caracas cho các công ty dầu mỏ Mỹ. Theo ông Trump, chính quyền lâm thời Venezuela sẽ “chuyển giao” từ 30 đến 50 triệu thùng dầu “chất lượng cao” cho Mỹ.

“Lượng dầu này sẽ được bán theo giá thị trường và số tiền đó sẽ do tôi, với tư cách Tổng thống Mỹ, kiểm soát để bảo đảm được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ”, ông Trump viết. Dựa trên mức giá gần đây của dầu Venezuela, thỏa thuận này có thể trị giá tới 1,9 tỷ USD .

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra khuôn khổ pháp lý cho việc thu giữ dầu mỏ của Venezuela, dù Washington cáo buộc các tàu chở dầu của nước này đã vi phạm lệnh trừng phạt của Washington khi vận chuyển dầu của Iran và Venezuela.

Theo ba nguồn thạo tin về kế hoạch, các giám đốc điều hành cấp cao của ngành dầu mỏ Mỹ dự kiến sẽ tới Nhà Trắng sớm nhất ngày 8/1 để thảo luận về các khoản đầu tư vào Venezuela.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.