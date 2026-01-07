ABC News: Mỹ yêu cầu Venezuela cắt đứt quan hệ với Nga và Trung Quốc

Nhà Trắng được cho là đang tìm cách kiểm soát hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela sau khi thực hiện chiến dịch đột kích vào Caracas, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. (Ảnh: Fox News)

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 7/1 dẫn thông tin đăng tải trên ABC News hôm 6/1 cho biết Mỹ đã yêu cầu Venezuela cắt đứt quan hệ kinh tế với Liên bang Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba nếu muốn tăng sản lượng khai thác dầu,

Theo RT, thông tin nêu trên ABC News có được dựa trên sự cung cấp của ba nguồn thạo tin về kế hoạch của Nhà Trắng.

ABC News cho biết Nhà Trắng đã yêu cầu Venezuela chỉ hợp tác độc quyền với Mỹ trong lĩnh vực sản xuất dầu mỏ và ưu tiên Mỹ khi bán dầu thô.

Tổng thống Donald Trump khẳng định các công ty Mỹ phải được tiếp cận ngành dầu khí của Venezuela, lĩnh vực mà ông cho rằng đã bị quốc hữu hóa một cách không công bằng dưới thời người tiền nhiệm của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là ông Hugo Chavez.

Vào rạng sáng 3/1, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng do Mỹ tiến hành. Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận đã ra lệnh tiến hành các hoạt động quân sự nhắm vào các mục tiêu trọng yếu tại thủ đô Caracas của Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Sau tấn công chưa từng có tiền lệ của Mỹ vào Venezuela, vào ngày 5/1, theo hãng tin Reuters, ông Maduro bị tòa án liên bang ở New York đối với 4 cáo buộc hình sự, trong đó có khủng bố ma túy, nhưng chính trị gia này đã không nhận tội.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN.

Trước đó, ông Maduro cũng luôn bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đây là cái cớ nhằm che đậy những âm mưu mang tính “đế quốc” nhằm vào trữ lượng dầu mỏ giàu có của Venezuela.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Chính quyền lâm thời tại Venezuela sẽ bàn giao cho Mỹ từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu chất lượng cao đang bị trừng phạt”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, và số tiền thu được sẽ do ông với tư cách là Tổng thống Mỹ, kiểm soát để bảo đảm được sử dụng nhằm mang lại lợi ích cho người dân Venezuela và Mỹ.

Ông Trump cho biết thêm: “Tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright lập tức triển khai kế hoạch này. Số dầu sẽ được vận chuyển bằng các tàu chứa dầu và đưa thẳng tới các cầu cảng dỡ hàng tại Mỹ”.

Một trực thăng quân sự của Mỹ bay phía trên tàu Centuries mang cờ Panama có chở dầu Venezuela. Ảnh: Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Sau khi Mỹ đột kích vào trung tâm thủ đô Caracas của Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đưa về New York xét xử, ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ tiếp quản Venezuela, khiến các diễn biến tiếp theo của tình hình tại quốc gia này tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan dẫn thông tin của hãng Reuters (Anh) cho biết,Caracas và Washington đã đạt được một thỏa thuận theo đó Venezuela sẽ bàn giao cho Mỹ số dầu trị giá khoảng 2 tỷ USD , động thái này sẽ làm thay đổi nguồn cung dầu của Trung Quốc.

Reuters cho biết thỏa thuận này cho thấy Venezuela phản hồi mạnh mẽ trước các yêu cầu của ông Trump, mở cửa thị trường cho các công ty dầu khí Mỹ nhằm tránh nguy cơ bị can thiệp quân sự.

Kể từ giữa tháng 12/2025, Mỹ đã áp đặt phong tỏa xuất khẩu đối với Venezuela, khiến hàng triệu thùng dầu của nước này bị mắc kẹt trên các tàu chở dầu và trong các bể chứa, không thể xuất khẩu.

Reuters trước đó dẫn lời hai nguồn thạo tin cho biết, số dầu mà Venezuela bàn giao cho Mỹ ban đầu có thể được dự định xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trong 10 năm qua, Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela, đặc biệt là sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty dầu khí quốc gia của Venezuela vào năm 2020.

Theo TVP World ngày 5/1, việc kiểm soát nguồn cung từ Venezuela cũng sẽ cho phép Washington gây sức ép với Trung Quốc, hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Caracas.

“Chúng tôi sẽ không cho phép Tây Bán cầu trở thành căn cứ hoạt động của các đối thủ, đối thủ cạnh tranh và kẻ thù của Mỹ, đơn giản là như vậy”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với NBC hôm 4/1.

“Vì sao Trung Quốc cần dầu của họ, vì sao Liên bang Nga cần dầu của họ, vì sao Iran cần dầu của họ? … Đây là Tây Bán cầu, đây là nơi chúng ta sinh sống”, ông Rubio nói thêm.