Sếp BBC đồng loạt từ chức vì bê bối tin giả về ông Trump

  • Thứ hai, 10/11/2025 07:14 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Người đứng đầu BBC cùng lãnh đạo mảng tin tức của đài đã từ chức ngày 9/11, sau khi xuất hiện cáo buộc đưa tin sai lệch, bao gồm việc cắt ghép phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sep BBC tu chuc anh 1

Trụ sở của đài BBC tại London, Anh. Ảnh: Reuters.

Tổng giám đốc BBC Tim Davie và Giám đốc tin tức BBC News Deborah Turness vừa đồng loạt từ chức, sau khi đài truyền hình lớn và lâu đời nhất của Anh bị Nhà Trắng tố đăng tải "100% tin giả".

Ông Trump ủng hộ việc hai lãnh đạo BBC từ chức, ông gọi họ là “những người không trung thực”.

Tổng giám đốc BBC Tim Davie đã giữ vị trí này từ năm 2020. Theo nguồn tin chia sẻ với Reuters, quyết định từ chức của ông Davie khiến hội đồng lãnh đạo cấp cao của BBC bất ngờ, bởi họ vốn tin rằng ông sẽ ở lại vài tháng nữa để bàn giao công việc trong khi tìm người kế nhiệm.

Sep BBC tu chuc anh 2

Tổng giám đốc BBC Tim Davie xuất hiện tại văn phòng của BBC World ở London, Anh, ngày 28/4/2022. Ảnh: Reuters.

Ông Davie cho biết đã đưa ra quyết định này sau khi cân nhắc những đòi hỏi cả trong công việc và cuộc sống riêng.

BBC hiện đối mặt với thách thức lớn trước thời điểm làm việc với Chính phủ Anh trong năm 2027 để thống nhất lại cơ chế tài chính mà Chính phủ cho đài. Những thông tin tiêu cực bủa vây xung quanh vấn đề nghiệp vụ của đài sẽ là bất lợi lớn cho cuộc làm việc có tính quyết định đối với tình hình tài chính của BBC.

Cuộc khủng hoảng của BBC bắt đầu từ tập phát sóng Trump: A Second Chance? (Trump: Cơ hội thứ hai) thuộc chương trình Panorama lên sóng BBC hồi tháng 10/2024.

Theo tài liệu do Telegraph thu thập, bản báo cáo dài 19 trang của cựu cố vấn BBC Michael Prescott chỉ trích nhóm biên tập đã cắt ghép lời ông Trump, đảo lộn trình tự sự kiện, khiến khán giả hiểu nhầm ông Trump “kêu gọi tấn công vào Điện Capitol” trong vụ bạo loạn ngày 6/1/2021.

Trong chương trình, BBC phát cảnh ông Trump nói “chúng ta sẽ cùng đi tới Điện Capitol”, kèm lời kêu gọi người ủng hộ “chiến đấu hết mình”, xuất hiện ngay sau đó là cảnh bạo loạn nổ ra.

Việc ông Trump kêu gọi “biểu tình ôn hòa và thể hiện tinh thần yêu nước” bị lược bỏ. Những lời phát biểu được đặt cạnh nhau thực tế đã được ông Trump nói ra cách nhau cả tiếng đồng hồ.

Báo cáo của ông Prescott kết luận việc biên tập tin tức theo cách này “gây hiểu lầm nghiêm trọng”, gây tổn hại đến uy tín của một đài truyền hình quốc gia. Ông cảnh báo rằng nếu BBC không làm rõ vụ việc, “niềm tin công chúng có thể bị xói mòn sâu sắc”.

Sau khi Telegraph đăng tải báo cáo nội bộ của BBC, một cuộc khủng hoảng về nghiệp vụ và chuẩn mực biên tập tại đài BBC đã ngay lập tức bắt đầu.

