Ông Trump cấm người nhập cư từ 'thế giới thứ ba'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “dừng vĩnh viễn” việc tiếp nhận người nhập cư từ các nước thuộc “thế giới thứ ba” sau vụ nổ súng nhằm vào Vệ binh Quốc gia.

Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington (Mỹ) ngày 11/2. Ảnh: Reuters.

Thông báo trên được ông Trump đưa ra ngày 27/11, một ngày sau khi hai thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia bị bắn gần Nhà Trắng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội lúc hơn 23h đêm 27/11, ông Trump tuyên bố chính quyền sẽ “chấm dứt mọi phúc lợi và trợ cấp liên bang cho người không phải công dân Mỹ”, đồng thời trục xuất “bất kỳ ai không mang lại lợi ích cho nước Mỹ”.

Hiện chưa rõ Tổng thống Mỹ sẽ thực thi lệnh dừng nhập cư bằng cách nào. Các lệnh hạn chế nhập cư trước đây của ông Trump đều từng vấp phải phản ứng từ Quốc hội và tòa án.

Bài đăng của ông Trump không nêu cụ thể những nước nào bị xếp vào “thế giới thứ ba”, hay các tiêu chí để xác định, dù vậy, ông Trump thể hiện rõ ràng thái độ chống nhập cư, gán tình trạng tội phạm gia tăng và thâm hụt ngân sách của Mỹ cho vấn đề nhập cư.

Cũng trong ngày 27/11, Tổng thống Trump nhấn mạnh vụ nổ súng ở Washington DC “nhắc nước Mỹ rằng ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu là kiểm soát chặt những ai ra vào đất nước”.

Chỉ trong 24 giờ sau vụ tấn công, chính quyền của ông Trump đã công bố hàng loạt biện pháp kiểm soát nhập cư. Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ đình chỉ vô thời hạn việc xử lý hồ sơ liên quan đến công dân Afghanistan. Bộ An ninh Nội địa Mỹ rà soát lại tất cả hồ sơ tị nạn được chấp thuận dưới thời Tổng thống Biden.

Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ Joseph Edlow tuyên bố cơ quan này sẽ “rà soát toàn diện mọi thẻ xanh của người đến từ các quốc gia đáng lo ngại”, theo yêu cầu của Tổng thống Trump.

Ông Edlow không nói rõ “các quốc gia đáng lo ngại” là những nước nào, nhưng Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ đã viện dẫn lệnh cấm đi lại mà Trump ban hành hồi tháng 6, áp dụng với công dân của 19 quốc gia, trong đó có Afghanistan, Burundi, Togo, Sierra Leone, Turkmenistan...

Lực lượng vệ binh quốc gia đã được triển khai trên khắp Washington DC từ tháng 8, sau khi ông Trump tuyên bố tình trạng “tội phạm khẩn cấp”. Ông Trump yêu cầu lực lượng vệ binh quốc gia hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật của chính quyền liên bang và chính quyền địa phương.

Ngay sau vụ nổ súng hôm 26/11, ông Trump nói sẽ điều thêm 500 vệ binh quốc gia đến thủ đô. Tuần trước, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh kết thúc việc triển khai lực lượng vệ binh quốc gia, nhưng hoãn thi hành lệnh trong 21 ngày để chính quyền có thời gian rút quân hoặc kháng nghị.

Sarah Beckstrom, một trong hai vệ binh quốc gia trúng đạn tối 26/11 ở gần Nhà Trắng, đã qua đời. Nạn nhân còn lại là vệ binh Andrew Wolfe (24 tuổi) hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm được xác định là Rahmanullah Lakanwal, công dân Afghanistan nhập cư vào Mỹ hồi tháng 9/2021 theo chương trình hỗ trợ định cư dưới thời Tổng thống Biden.

Lakanwal được chính quyền Mỹ cấp quy chế tị nạn trong tháng 4 năm nay. CIA xác nhận Lakanwal từng làm việc cho một số đơn vị quân sự do cơ quan này hậu thuẫn tại Afghanistan. Trong vụ tấn công, Lakanwal cũng bị thương và hiện bị giam giữ.