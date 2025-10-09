TT Trump khám sức khỏe trước khi đến Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trải qua một cuộc kiểm tra vào ngày 10/10 sau khi nhận được nhiều câu hỏi về tình hình sức khỏe của ông do những vết bầm tím và sưng tấy đáng chú ý trong những tháng gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg

“Sáng 10/10, Tổng thống Trump sẽ đến Trung tâm Y tế Walter Reed để tham dự một cuộc họp đã được lên kế hoạch và có bài phát biểu trước quân đội. Tại đây, ông cũng sẽ khám sức khỏe định kỳ hằng năm”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố. “Tổng thống đang cân nhắc đến thăm Trung Đông ngay sau đó”.

Vị Tổng thống 79 tuổi đã thực hiện một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ cách đây 6 tháng, vào ngày 11/4. Sau đó, ông được phát hiện bị sưng mắt cá chân và có vết bầm tím dai dẳng ở bàn tay phải.

Vào tháng 7, Nhà Trắng cho biết ông Trump đã được chẩn đoán mắc chứng suy giãn tĩnh mạch mạn tính, nhưng đây là “một tình trạng phổ biến, đặc biệt ở những người trên 70 tuổi”.

Một bản ghi nhớ sau đó từ bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbabella cho biết, các bác sĩ "không tìm thấy bằng chứng nào về huyết khối tĩnh mạch sâu hoặc bệnh động mạch" và "không phát hiện dấu hiệu nào của suy tim, suy thận hoặc bệnh lý toàn thân".

Nhà Trắng cũng cho biết vết bầm tím trên tay ông Trump là "kích ứng mô mềm nhẹ do bắt tay thường xuyên", và là tác dụng phụ của liệu pháp aspirin, một loại thuốc mà tổng thống dùng như một phần của thói quen phòng ngừa bệnh tim mạch.

Ông Trump là vị tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất từng tuyên thệ nhậm chức.

Bản thân ông cũng tự hào về sức khỏe tốt, khi nói với Newsmax trong một cuộc phỏng vấn ngày 6/10: "Tôi cảm thấy vẫn vậy hoặc thậm chí khỏe hơn so với 30 năm trước".