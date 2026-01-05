TT Trump: Quan hệ Mỹ - Trung không bị tác động bởi vụ Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch của Washington tại Venezuela sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bất chấp việc Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ hành động của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một tối 4/1 khi trên đường trở về Washington DC, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có “mối quan hệ rất tốt” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời thừa nhận hai bên đều có những công cụ gây sức ép lẫn nhau. Ông Trump cho biết, ông dự định sẽ thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 4 tới.

Trước đó, Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ “ngay lập tức” thả Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân, những người hiện đang bị giam giữ tại Mỹ. Bắc Kinh bày tỏ “vô cùng bàng hoàng” và lên án mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực, cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của một quốc gia độc lập.

Bắc Kinh cũng hối thúc Washington “tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, ngừng vi phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác”.

Venezuela từ lâu duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh là một trong những khách hàng mua dầu lớn của quốc gia Nam Mỹ này, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế kéo dài nhiều năm.