Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tim ông Trump 'trẻ' hơn 14 năm so với tuổi thật

  • Thứ bảy, 11/10/2025 15:31 (GMT+7)
  • 15:31 11/10/2025

Sau buổi khám tại Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed, bác sĩ riêng của ông Trump cho biết ông đang trong tình trạng “sức khỏe xuất sắc” và sẵn sàng cho chuyến công du Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10/10. Ảnh: Reuters.

Bác sĩ riêng của Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang ở trong “tình trạng sức khỏe xuất sắc” sau buổi khám sức khỏe định kỳ tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed, bang Maryland, hôm 10/10 vừa qua.

Theo bản ghi nhớ từ bác sĩ Sean Barbabella, buổi khám được thực hiện trong khuôn khổ “kiểm tra sức khỏe định kỳ nửa năm” của ông Trump, bao gồm “các xét nghiệm sàng lọc và tiêm phòng dự phòng” như mũi vaccine cúm mùa và liều tăng cường Covid-19, tờ Hill cho biết.

Bác sĩ Barbabella cho biết các xét nghiệm và tiêm chủng này nhằm chuẩn bị cho “chuyến công du quốc tế sắp tới” của ông Trump. Dự kiến đầu tuần tới, ông sẽ bay tới Ai CậpIsrael để thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch hòa bình giữa Israel và Hamas - thỏa thuận đã được cả hai bên nhất trí sau hai năm xung đột.

"Tổng thống Trump tiếp tục duy trì thể trạng và sức khỏe tổng thể tuyệt vời. Ông vẫn đảm đương lịch trình làm việc dày đặc mỗi ngày mà không gặp bất kỳ hạn chế nào", bác sĩ Barbabella viết.

Vị bác sĩ cũng cho biết thêm, ông Trump có “chức năng tim mạch, hô hấp, thần kinh và thể chất đều mạnh mẽ”.

“Tuổi tim mạch của ông ấy, một chỉ số được xác nhận về sức sống tim mạch thông qua điện tâm đồ, được xác định là trẻ hơn khoảng 14 năm so với tuổi sinh học”, bản ghi nhớ nêu rõ.

Trong khi đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gọi buổi khám hôm 10/10 là “kiểm tra sức khỏe thường niên định kỳ”. Tuy nhiên, lần khám trước của ông Trump diễn ra vào tháng 4. Khi đó, trong bản tường trình dài ba trang, bác sĩ Barbabella khẳng định ông “đủ điều kiện hoàn toàn” để đảm nhận trọng trách lãnh đạo.

Tháng 7 vừa qua, ông Trump cũng có một buổi kiểm tra khác, trong đó bác sĩ chẩn đoán ông mắc chứng “suy tĩnh mạch mạn tính” - tình trạng phổ biến và lành tính, đặc biệt ở những người trên 70 tuổi.

“Gần đây, một số bức ảnh cho thấy có vết bầm nhỏ ở mu bàn tay của Tổng thống. Đây là hiện tượng kích ứng mô mềm nhẹ do bắt tay thường xuyên và do việc sử dụng aspirin - một phần của liệu trình phòng ngừa bệnh tim mạch tiêu chuẩn. Đây là tác dụng phụ phổ biến và vô hại của thuốc”, bác sĩ Barbabella viết thêm.

Trước đó, ông Trump từng được chụp ảnh với lớp trang điểm che phần bầm tím trên tay. Tuy vậy, trong bản ghi nhớ tháng 7, bác sĩ Barbabella vẫn khẳng định: “Tổng thống vẫn duy trì tình trạng sức khỏe xuất sắc”.

'Ngòi nổ' khiến ông Trump tung đòn thuế 100% với Trung Quốc

Trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh công bố chính sách mới khiến Washington nổi giận: Siết chặt hơn nữa xuất khẩu đất hiếm.

32:1907 hôm qua

Hamas cảm ơn ông Trump

Đại diện Hamas gửi lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì vai trò trung gian ngừng bắn, đồng thời kêu gọi Nhà Trắng tiếp tục gây sức ép với Thủ tướng Benjamin Netanyahu để thực thi cam kết hòa bình.

32:1910 hôm qua

Ông Trump cảm ơn ông Putin đã lên tiếng về Giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn người đồng cấp Nga sau khi ông Vladimir Putin lên tiếng về việc Ủy ban Nobel Na Uy không trao Giải Nobel Hòa bình cho ông Trump.

35:2122 hôm qua

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

sức khỏe ông Trump Donald Trump Ai Cập Israel Trung Đông ông Trump tuổi tim sức khỏe xuất sắc công du Trung Đông Israel Hamas suy tĩnh mạch

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

Đọc tiếp

Nhat Ban 'vua yeu vua ngan' khach nuoc ngoai hinh anh

Nhật Bản 'vừa yêu vừa ngán' khách nước ngoài

4 giờ trước 14:41 12/10/2025

0

Dù một số người dân phàn nàn về làn sóng khách nước ngoài ồ ạt tới Nhật Bản, chính phủ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng du lịch và ra các biện pháp giải quyết tình trạng quá tải.

Nha giao dich tien so noi tieng Ukraine tu vong o Kyiv hinh anh

Nhà giao dịch tiền số nổi tiếng Ukraine tử vong ở Kyiv

4 giờ trước 14:25 12/10/2025

0

Theo đài RT, cảnh sát phát hiện Konstantin Ganich (còn có tên là Kostya Kudo), một nhà giao dịch và blogger tiền số nổi tiếng tại Ukraine, tử vong với vết đạn bắn vào đầu. Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là một vụ tự sát.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý