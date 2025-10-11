Tim ông Trump 'trẻ' hơn 14 năm so với tuổi thật

Sau buổi khám tại Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed, bác sĩ riêng của ông Trump cho biết ông đang trong tình trạng “sức khỏe xuất sắc” và sẵn sàng cho chuyến công du Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10/10. Ảnh: Reuters.

Bác sĩ riêng của Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang ở trong “tình trạng sức khỏe xuất sắc” sau buổi khám sức khỏe định kỳ tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed, bang Maryland, hôm 10/10 vừa qua.

Theo bản ghi nhớ từ bác sĩ Sean Barbabella, buổi khám được thực hiện trong khuôn khổ “kiểm tra sức khỏe định kỳ nửa năm” của ông Trump, bao gồm “các xét nghiệm sàng lọc và tiêm phòng dự phòng” như mũi vaccine cúm mùa và liều tăng cường Covid-19, tờ Hill cho biết.

Bác sĩ Barbabella cho biết các xét nghiệm và tiêm chủng này nhằm chuẩn bị cho “chuyến công du quốc tế sắp tới” của ông Trump. Dự kiến đầu tuần tới, ông sẽ bay tới Ai Cập và Israel để thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch hòa bình giữa Israel và Hamas - thỏa thuận đã được cả hai bên nhất trí sau hai năm xung đột.

"Tổng thống Trump tiếp tục duy trì thể trạng và sức khỏe tổng thể tuyệt vời. Ông vẫn đảm đương lịch trình làm việc dày đặc mỗi ngày mà không gặp bất kỳ hạn chế nào", bác sĩ Barbabella viết.

Vị bác sĩ cũng cho biết thêm, ông Trump có “chức năng tim mạch, hô hấp, thần kinh và thể chất đều mạnh mẽ”.

“Tuổi tim mạch của ông ấy, một chỉ số được xác nhận về sức sống tim mạch thông qua điện tâm đồ, được xác định là trẻ hơn khoảng 14 năm so với tuổi sinh học”, bản ghi nhớ nêu rõ.

Trong khi đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gọi buổi khám hôm 10/10 là “kiểm tra sức khỏe thường niên định kỳ”. Tuy nhiên, lần khám trước của ông Trump diễn ra vào tháng 4. Khi đó, trong bản tường trình dài ba trang, bác sĩ Barbabella khẳng định ông “đủ điều kiện hoàn toàn” để đảm nhận trọng trách lãnh đạo.

Tháng 7 vừa qua, ông Trump cũng có một buổi kiểm tra khác, trong đó bác sĩ chẩn đoán ông mắc chứng “suy tĩnh mạch mạn tính” - tình trạng phổ biến và lành tính, đặc biệt ở những người trên 70 tuổi.

“Gần đây, một số bức ảnh cho thấy có vết bầm nhỏ ở mu bàn tay của Tổng thống. Đây là hiện tượng kích ứng mô mềm nhẹ do bắt tay thường xuyên và do việc sử dụng aspirin - một phần của liệu trình phòng ngừa bệnh tim mạch tiêu chuẩn. Đây là tác dụng phụ phổ biến và vô hại của thuốc”, bác sĩ Barbabella viết thêm.

Trước đó, ông Trump từng được chụp ảnh với lớp trang điểm che phần bầm tím trên tay. Tuy vậy, trong bản ghi nhớ tháng 7, bác sĩ Barbabella vẫn khẳng định: “Tổng thống vẫn duy trì tình trạng sức khỏe xuất sắc”.