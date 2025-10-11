Hamas cảm ơn ông Trump

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  • Thứ bảy, 11/10/2025 10:37 (GMT+7)
  • 10:37 11/10/2025

Đại diện Hamas gửi lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì vai trò trung gian ngừng bắn, đồng thời kêu gọi Nhà Trắng tiếp tục gây sức ép với Thủ tướng Benjamin Netanyahu để thực thi cam kết hòa bình.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với người dẫn chương trình quốc tế của Sky News, Yalda Hakim, tiến sĩ Basem Naim - thành viên cấp cao của Hamas - cho biết thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được nhờ sự can thiệp trực tiếp của ông Trump, song nhấn mạnh Washington cần tiếp tục gây sức ép buộc Israel tuân thủ cam kết.

“Không có sự can thiệp cá nhân của Tổng thống Trump, tôi không nghĩ cuộc chiến này có thể đi đến hồi kết”, ông Naim nói. “Chúng tôi cảm ơn ông Trump vì nỗ lực cá nhân và sức ép của ông đã góp phần chấm dứt cuộc thảm sát này”.

Hamas cam on ong Trump anh 1

Tiến sĩ Basem Naim - thành viên cấp cao của Hamas. Ảnh: Reuters.

Theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình giữa Israel và Hamas đã được kích hoạt vào ngày 10/10, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau nhiều tháng giao tranh đẫm máu.

Ông Naim khẳng định Hamas sẵn sàng rút khỏi vai trò điều hành để nhường chỗ cho một cơ quan quản lý Palestine sau chiến tranh, nhưng tổ chức này sẽ vẫn hiện diện “trên thực địa” và không giao nộp vũ khí.

“Không ai có quyền tước đi quyền kháng cự của chúng tôi trước quân chiếm đóng”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng vũ khí chỉ có thể được bàn giao cho một Nhà nước Palestine độc lập, trong đó các chiến binh Hamas sẽ được sáp nhập vào Quân đội Quốc gia Palestine.

Đề cập đến khả năng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tham gia giám sát tái thiết Gaza, ông Naim phản đối mạnh mẽ, cho rằng người Palestine và thế giới Arab “vẫn còn ký ức cay đắng” về vai trò của ông Blair trong các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq.

Theo kế hoạch của ông Trump, Tony Blair sẽ là một phần trong “Hội đồng Hòa bình Quốc tế” - cơ quan giám sát do Israel và Mỹ thống nhất, chịu trách nhiệm điều hành tái thiết Gaza và giám sát hoạt động của chính quyền kỹ trị Palestine.

Tuy nhiên, Hamas khẳng định họ chỉ chấp nhận kế hoạch hòa bình do ông Trump đề xuất, bởi “đó là cơ hội tốt nhất để đưa Gaza trở lại hòa bình thực sự”, dù ông Naim thừa nhận người Palestine sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn thỏa mãn sau những gì Israel đã làm trước đó.

Phía Israel bác bỏ cáo buộc này, nói rằng họ chỉ đang chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố Hamas sau vụ tấn công đẫm máu ngày 7/10/2023 khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 10/10 tuyên bố, lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza đã bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên, quân đội Israel sẽ tiếp tục ở lại Dải Gaza để gây sức ép với Hamas cho đến khi nhóm này giải giáp vũ khí.

Vấn đề Trung Đông

Phương Linh

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Afghanistan

    Afghanistan
    • Thủ đô: Kabul
    • Diện tích: 652.900 km2
    • Dân số: 35,53 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 20,82 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Afghani
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pashtun, tiếng Dari

