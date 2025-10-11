Hamas cảm ơn ông Trump

Đại diện Hamas gửi lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì vai trò trung gian ngừng bắn, đồng thời kêu gọi Nhà Trắng tiếp tục gây sức ép với Thủ tướng Benjamin Netanyahu để thực thi cam kết hòa bình.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với người dẫn chương trình quốc tế của Sky News, Yalda Hakim, tiến sĩ Basem Naim - thành viên cấp cao của Hamas - cho biết thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được nhờ sự can thiệp trực tiếp của ông Trump, song nhấn mạnh Washington cần tiếp tục gây sức ép buộc Israel tuân thủ cam kết.

“Không có sự can thiệp cá nhân của Tổng thống Trump, tôi không nghĩ cuộc chiến này có thể đi đến hồi kết”, ông Naim nói. “Chúng tôi cảm ơn ông Trump vì nỗ lực cá nhân và sức ép của ông đã góp phần chấm dứt cuộc thảm sát này”.

Tiến sĩ Basem Naim - thành viên cấp cao của Hamas. Ảnh: Reuters.

Theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình giữa Israel và Hamas đã được kích hoạt vào ngày 10/10, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau nhiều tháng giao tranh đẫm máu.

Ông Naim khẳng định Hamas sẵn sàng rút khỏi vai trò điều hành để nhường chỗ cho một cơ quan quản lý Palestine sau chiến tranh, nhưng tổ chức này sẽ vẫn hiện diện “trên thực địa” và không giao nộp vũ khí.

“Không ai có quyền tước đi quyền kháng cự của chúng tôi trước quân chiếm đóng”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng vũ khí chỉ có thể được bàn giao cho một Nhà nước Palestine độc lập, trong đó các chiến binh Hamas sẽ được sáp nhập vào Quân đội Quốc gia Palestine.

Đề cập đến khả năng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tham gia giám sát tái thiết Gaza, ông Naim phản đối mạnh mẽ, cho rằng người Palestine và thế giới Arab “vẫn còn ký ức cay đắng” về vai trò của ông Blair trong các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq.

Theo kế hoạch của ông Trump, Tony Blair sẽ là một phần trong “Hội đồng Hòa bình Quốc tế” - cơ quan giám sát do Israel và Mỹ thống nhất, chịu trách nhiệm điều hành tái thiết Gaza và giám sát hoạt động của chính quyền kỹ trị Palestine.

Tuy nhiên, Hamas khẳng định họ chỉ chấp nhận kế hoạch hòa bình do ông Trump đề xuất, bởi “đó là cơ hội tốt nhất để đưa Gaza trở lại hòa bình thực sự”, dù ông Naim thừa nhận người Palestine sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn thỏa mãn sau những gì Israel đã làm trước đó.

Phía Israel bác bỏ cáo buộc này, nói rằng họ chỉ đang chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố Hamas sau vụ tấn công đẫm máu ngày 7/10/2023 khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng.