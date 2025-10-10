Mỹ điều binh giám sát thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Mỹ triển khai lực lượng đặc nhiệm 200 người theo dõi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đảm bảo rút quân, trao trả con tin và phối hợp cứu trợ hàng trăm nghìn người dân trong Gaza.

Mỹ sẽ triển khai 200 binh sĩ trong lực lượng đa quốc gia để theo dõi lệnh ngừng bắn tại Gaza. Ảnh: Reuters.

Reuters dẫn lời hai quan chức cấp cao Mỹ ngày 9/10 cho biết những binh sĩ này sẽ đóng vai trò nòng cốt, phối hợp cùng đại diện quân đội Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và có thể cả Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Theo Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ, “ban đầu sẽ triển khai 200 người trực tiếp trên thực địa”. Nhiệm vụ của lực lượng này là giám sát, theo dõi và đảm bảo không có vi phạm lệnh ngừng bắn nào xảy ra.

Các quan chức Mỹ cho biết vị trí triển khai chính xác vẫn chưa được quyết định, nhưng một trung tâm kiểm soát chung sẽ được xây dựng để hợp nhất các lực lượng an ninh, phối hợp với Israel nhằm ngăn ngừa các cuộc xung đột trở lại. Một quan chức nhấn mạnh Mỹ “không có ý định đưa quân vào Dải Gaza”.

Mỹ kỳ vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng khu vực, đồng thời mở đường cho các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Arab.

Ngày 9/10, Israel và phong trào Hamas đã ký thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù binh. Chính phủ Israel phê chuẩn lệnh ngừng bắn với Hamas, mở ra cơ hội chấm dứt giao tranh trong vòng 24 giờ và trả tự do cho các con tin Israel trong vòng 72 giờ.

Nội các Israel chính thức thông qua thỏa thuận vào sáng 10/10, khoảng 24 giờ sau khi các bên trung gian công bố kế hoạch trao đổi tù nhân trong giai đoạn đầu tiên, do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm tại Gaza.

Người dân Israel và Palestine đều bày tỏ vui mừng sau thông báo. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhất từ trước đến nay để chấm dứt xung đột khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng, đồng thời trao trả các con tin cuối cùng do Hamas bắt giữ. Hiện 20 con tin Israel vẫn sống ở Gaza, 26 người đã chết và số phận của 2 người vẫn chưa rõ ràng.

Theo thỏa thuận, giao tranh sẽ dừng hẳn, Israel rút một phần khỏi Gaza, trong khi Hamas trả tự do cho toàn bộ con tin còn lại để đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại Israel.

Hàng trăm đoàn xe chở thực phẩm và viện trợ y tế sẽ được phép tiến vào Gaza để cứu trợ người dân, vốn đang đối mặt với nạn đói sau khi hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy và nhiều khu vực bị san phẳng.

Khalil al-Hayya, một thủ lĩnh cấp cao của Hamas, tuyên bố thỏa thuận chính thức chấm dứt chiến sự, mở lại cửa khẩu chiến lược Rafah với Ai Cập và đảm bảo Israel trả tự do cho tất cả phụ nữ cùng trẻ em Palestine đang bị giam giữ.