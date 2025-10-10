Nội dung tờ ghi chú khẩn gửi ông Trump trước thỏa thuận Gaza

Chỉ một tờ giấy viết tay từ Ngoại trưởng Marco Rubio giữa buổi họp tại Nhà Trắng đã khiến ông Trump rời phòng họp và ngay sau đó tuyên bố thỏa thuận hòa bình lịch sử tại Gaza.

Tổng thống Trump đọc tờ giấy mà Ngoại trưởng Marco Rubio chuyển đến để thông báo về thỏa thuận giữa Israel và Hamas. Ảnh: Reuters.

Một phóng viên đã tình cờ ghi lại khoảnh khắc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chuyển cho Tổng thống Donald Trump một tờ ghi chú viết tay trong sự kiện tại Nhà Trắng - chỉ ít giờ trước khi ông Trump chính thức công bố thỏa thuận hòa bình Gaza lịch sử.

Chiều 8/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chủ trì buổi tọa đàm với nhóm các “người ảnh hưởng” bảo thủ về phong trào cực tả Antifa tại Phòng Xanh của Nhà Trắng. Ở góc cuối căn phòng, Ngoại trưởng Marco Rubio bất ngờ ra hiệu muốn gặp riêng ông.

Ông Rubio nói có “tin rất quan trọng”, nhưng đề nghị chờ đến khi giới truyền thông rời đi. Rồi ông khẽ đưa cho Tổng thống một tờ giấy nhỏ.

Ống kính phóng viên AP khi phóng cận cảnh đã bắt được hàng chữ viết tay trên tờ giấy của Nhà Trắng: "Ngài cần phê duyệt bài đăng trên Truth Social sớm để có thể là người đầu tiên công bố thỏa thuận".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cập nhật cho Tổng thống Donald Trump về đề xuất hòa bình Gaza trong một cuộc họp ngày 8/10. Ảnh: Reuters.

“Tôi vừa nhận được một tờ giấy từ Ngoại trưởng, báo rằng chúng ta sắp đạt được thỏa thuận về Trung Đông và họ sẽ cần tôi hành động ngay lập tức. Vì vậy, chúng tôi sẽ trả lời thêm một vài câu hỏi nữa”, Tổng thống Donald Trump chia sẻ sau khi đọc tờ ghi chú.

Thông điệp này được chuyển đến ông Trump sau khi Cố vấn Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cùng các quan chức cấp cao khác tham gia ngày đàm phán thứ ba giữa Israel và Hamas tại một khu nghỉ dưỡng ở Ai Cập.

Hành động này cho thấy các nhà đàm phán đang chuẩn bị giải quyết những vấn đề khó khăn nhất trong kế hoạch hòa bình của Mỹ, nhằm chấm dứt xung đột kéo dài tại Dải Gaza.

Gần 10 phút sau khi nhận tờ ghi chú từ Ngoại trưởng Rubio, ông Trump rời buổi họp với lời khẳng định: "Chúng ta sẽ đạt được hòa bình ở Trung Đông. Đó chính là mục tiêu mà chúng ta hướng tới".

Chỉ khoảng hai giờ sau, Tổng thống Mỹ chính thức đăng tin trên mạng xã hội của mình: "Tôi rất tự hào thông báo rằng Israel và Hamas đã ký kết Giai đoạn đầu tiên của Kế hoạch Hòa bình của chúng tôi".

Ông Trump nhấn mạnh rằng thỏa thuận này đồng nghĩa với việc toàn bộ con tin sẽ được trả tự do “rất sớm”, trong khi quân đội Israel sẽ rút về “ranh giới đã được thỏa thuận”.

“Đây là một ngày vĩ đại đối với thế giới Arab và Hồi giáo, Israel, các quốc gia xung quanh và cả nước Mỹ. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến những nhà trung gian từ Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã hợp tác cùng chúng tôi để biến sự kiện lịch sử và chưa từng có này thành hiện thực. Chúc phúc cho những người kiến tạo hòa bình!”.