Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump đến Ai Cập vì Gaza

  • Thứ năm, 9/10/2025 08:43 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể đến Ai Cập vào cuối tuần này, trong bối cảnh các nhà đàm phán của Mỹ đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận trao đổi con tin lấy lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm tờ ghi chú do Ngoại trưởng Marco Rubio chuyển cho ông trong cuộc họp hôm 8/10 tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 8/10, ông Trump nói rằng một thỏa thuận “đang ở rất gần” và ông có thể khởi hành vào ngày 11/10 tới để tới khu vực này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông vừa trao đổi với nhóm đàm phán về tiến trình thương lượng, vốn đang được tổ chức tại Ai Cập nhằm chốt các điều khoản cuối cùng của thỏa thuận, theo Reuters.

Khi ông Trump đang tham dự một sự kiện tại Nhà Trắng, Ngoại trưởng Marco Rubio bước vào phòng và trao cho ông một mảnh giấy.

Đọc xong, ông Trump lập tức chia sẻ nội dung với những người có mặt: “Tôi vừa nhận được ghi chú từ Ngoại trưởng, nói rằng chúng ta đang rất gần một thỏa thuận ở Trung Đông, và họ sẽ cần tôi sớm có mặt”, ông nói.

Ông Trump cho biết ông có thể tới Ai Cập ngay trước khi các con tin được phóng thích, hoặc ngay sau đó không lâu.

Kết thúc phần phát biểu, ông Trump nói ngắn gọn trước khi rời đi: “Tôi phải đi ngay bây giờ để cố gắng giải quyết vài vấn đề ở Trung Đông”.

Cũng trong ngày 8/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thông báo rằng Israel và Hamas đã đạt được “giai đoạn đầu tiên” trong kế hoạch hòa bình do ông khởi xướng, mở đường cho việc tạm ngừng giao tranh và phóng thích một phần con tin cùng tù nhân.

Trên mạng xã hội, ông Trump viết: “Điều này đồng nghĩa với việc tất cả con tin sẽ sớm được trả tự do, còn Israel sẽ rút quân về ranh giới đã thống nhất - bước khởi đầu hướng tới một nền hòa bình vững chắc và lâu dài. Mọi bên liên quan sẽ được đối xử công bằng!”.

xung dot Trung Dong, Thoa thuan Gaza anh 1

Bài đăng về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza của ông Trump trên Truth Social.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng bày tỏ hy vọng trên nền tảng X: “Với sự phù trợ của Chúa, chúng ta sẽ đưa tất cả con tin trở về nhà”.

Trước đó, nhật báo al-Mayadeen, có quan hệ với phong trào Hezbollah tại Liban, dẫn nguồn tin từ Hamas cho biết nhóm vũ trang Palestine này đã chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, dự kiến sẽ được ký kết trong ngày 9/10 tại Ai Cập.

Thông tin trên sau đó cũng được nhiều hãng tin và tờ báo ở Trung Đông đồng loạt đăng tải, củng cố tín hiệu cho thấy tiến trình hòa giải giữa các bên đang có bước tiến rõ rệt.

Vì sao ông Trump tự tin mình xứng đáng Nobel Hòa bình?

Dù công nhận nỗ lực của ông Donald Trump trong giải quyết xung đột toàn cầu, chuyên gia cho rằng nhiều kết quả mang tính tạm thời, phóng đại công lao của Mỹ và bị thúc ép bởi đòn bẩy kinh tế.

20 giờ trước

Ông Trump nổi cáu

Tổng thống Donald Trump nổi cáu vì liên tục gặp phải thất bại pháp lý từ chính các thẩm phán do ông đề cử, từ việc triển khai Vệ binh Quốc gia đến trục xuất người nhập cư.

27:1629 hôm qua

‘Ngôi sao kế cận’ ông Trump tại đảng Cộng hòa

Hai cái tên JD Vance và Marco Rubio đang nổi lên trong hàng ngũ kế cận của Donald Trump đại diện cho hai hướng đi đối lập: chủ nghĩa dân túy thời mới và đường lối Cộng hòa ôn hòa.

27:1634 hôm qua

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

xung đột Trung Đông Thỏa thuận Gaza Israel Hamas ông Trump dải Gaza Ai Cập

Đọc tiếp

Bi quyet giup Tokyo chong ngap giua mua lon ky luc hinh anh

Bí quyết giúp Tokyo chống ngập giữa mưa lớn kỷ lục

1 giờ trước 07:42 9/10/2025

0

Nhật Bản nằm trong khu vực có lượng mưa nhiều nhất thế giới. Lượng mưa trung bình hàng năm gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Tuy nhiên, tình trạng ngập lụt tại các đô thị lớn của nước này rất hiếm khi xảy ra.

Nuoc lu dang cuon cuon, Quang Tay bao dong hinh anh

Nước lũ dâng cuồn cuộn, Quảng Tây báo động

1 giờ trước 07:34 9/10/2025

0

Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc ngày 8/10 đã nâng cảnh báo lũ lên màu cam, tức mức nghiêm trọng thứ 2 chỉ sau cảnh báo đỏ, khi mực nước lũ của nhiều con sông vượt mức báo động.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý