Ông Trump đến Ai Cập vì Gaza

Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể đến Ai Cập vào cuối tuần này, trong bối cảnh các nhà đàm phán của Mỹ đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận trao đổi con tin lấy lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm tờ ghi chú do Ngoại trưởng Marco Rubio chuyển cho ông trong cuộc họp hôm 8/10 tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 8/10, ông Trump nói rằng một thỏa thuận “đang ở rất gần” và ông có thể khởi hành vào ngày 11/10 tới để tới khu vực này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông vừa trao đổi với nhóm đàm phán về tiến trình thương lượng, vốn đang được tổ chức tại Ai Cập nhằm chốt các điều khoản cuối cùng của thỏa thuận, theo Reuters.

Khi ông Trump đang tham dự một sự kiện tại Nhà Trắng, Ngoại trưởng Marco Rubio bước vào phòng và trao cho ông một mảnh giấy.

Đọc xong, ông Trump lập tức chia sẻ nội dung với những người có mặt: “Tôi vừa nhận được ghi chú từ Ngoại trưởng, nói rằng chúng ta đang rất gần một thỏa thuận ở Trung Đông, và họ sẽ cần tôi sớm có mặt”, ông nói.

Ông Trump cho biết ông có thể tới Ai Cập ngay trước khi các con tin được phóng thích, hoặc ngay sau đó không lâu.

Kết thúc phần phát biểu, ông Trump nói ngắn gọn trước khi rời đi: “Tôi phải đi ngay bây giờ để cố gắng giải quyết vài vấn đề ở Trung Đông”.

Cũng trong ngày 8/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thông báo rằng Israel và Hamas đã đạt được “giai đoạn đầu tiên” trong kế hoạch hòa bình do ông khởi xướng, mở đường cho việc tạm ngừng giao tranh và phóng thích một phần con tin cùng tù nhân.

Trên mạng xã hội, ông Trump viết: “Điều này đồng nghĩa với việc tất cả con tin sẽ sớm được trả tự do, còn Israel sẽ rút quân về ranh giới đã thống nhất - bước khởi đầu hướng tới một nền hòa bình vững chắc và lâu dài. Mọi bên liên quan sẽ được đối xử công bằng!”.

Bài đăng về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza của ông Trump trên Truth Social.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng bày tỏ hy vọng trên nền tảng X: “Với sự phù trợ của Chúa, chúng ta sẽ đưa tất cả con tin trở về nhà”.

Trước đó, nhật báo al-Mayadeen, có quan hệ với phong trào Hezbollah tại Liban, dẫn nguồn tin từ Hamas cho biết nhóm vũ trang Palestine này đã chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, dự kiến sẽ được ký kết trong ngày 9/10 tại Ai Cập.

Thông tin trên sau đó cũng được nhiều hãng tin và tờ báo ở Trung Đông đồng loạt đăng tải, củng cố tín hiệu cho thấy tiến trình hòa giải giữa các bên đang có bước tiến rõ rệt.