‘Ngôi sao kế cận’ ông Trump tại đảng Cộng hòa

Hai cái tên JD Vance và Marco Rubio đang nổi lên trong hàng ngũ kế cận của Donald Trump đại diện cho hai hướng đi đối lập: chủ nghĩa dân túy thời mới và đường lối Cộng hòa ôn hòa.

Trong hàng ngũ kế cận ông Trump tại đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028, hai cái tên đang nổi lên mạnh mẽ là Thượng nghị sĩ JD Vance (bang Ohio) - biểu tượng của “chủ nghĩa dân túy thời kỳ mới” và Thượng nghị sĩ Marco Rubio (bang Florida) - chính trị gia kỳ cựu từng là đối thủ nặng ký của Trump năm 2016.

Giới phân tích xem họ là hai đại diện tiêu biểu cho hai hướng đi tương phản: Vance - người kế thừa tinh thần “nổi loạn” của ông Trump, và Rubio - hình ảnh một Cộng hòa truyền thống, thực dụng và mềm mại hơn với trung dung.

Phó tổng thống JD Vance: Người kế thừa "tinh thần Trump"

Sinh năm 1984, JD Vance là cựu lính thủy đánh bộ, tác giả cuốn hồi ký nổi tiếng Hillbilly Elegy - bức chân dung trần trụi về nước Mỹ nông thôn, nơi tầng lớp lao động trắng bị bỏ lại phía sau bởi toàn cầu hóa. Câu chuyện cá nhân ấy đã đưa ông từ một nhà văn vô danh thành gương mặt được ông Trump lựa chọn vào ghế Phó Tổng thống năm 2024, mở đường cho sự nghiệp chính trị chớp nhoáng.

Vance được xem là “người nói ngôn ngữ của nước Mỹ thất vọng”. Ông tập trung vào các vấn đề như công nghiệp hóa trở lại, bảo hộ lao động bản địa, kết hợp với chủ nghĩa bảo thủ văn hóa đậm đặc: từ phản đối hôn nhân đồng giới đến hạn chế nhập cư.

Theo Reuters, các cuộc thăm dò nội bộ gần đây của đảng Cộng hòa cho thấy Vance đang dẫn đầu trong nhóm các ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm ông Trump, nhờ được khối cử tri nông thôn và công nhân da trắng ủng hộ mạnh mẽ. Một cố vấn của chiến dịch Trump 2024 nhận định: “JD Vance hiểu nước Mỹ thật sự của Trump - những người cảm thấy bị giới tinh hoa bỏ rơi”.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo rằng hình ảnh “Trump trẻ” có thể khiến Vance bị giới trung dung và cử tri độc lập xa lánh - điều từng khiến ông Trump thua phiếu phổ thông cả hai kỳ.

JD Vance được ví như một người kế nhiệm hoàn hảo cho tinh thần nước Mỹ của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Tại buổi họp báo ở Nhà Trắng tháng trước, khi được hỏi về khả năng Vance ra tranh cử, ông Trump thừa nhận ông xem Vance là “người thừa kế tiềm năng nhất”, nhưng cũng nhấn mạnh “chưa đến lúc để bàn sâu về điều đó”.

“Ông ấy đang làm rất tốt công việc của mình và ở thời điểm này, có lẽ sẽ là ứng viên được ưu ái nhất”, ông Trump nói.

Không chỉ dừng lại ở lời nói, theo tiết lộ từ hồ sơ tài chính chiến dịch, nhiều email gây quỹ gần đây của ông Trump cùng nút quyên góp trên website chính thức đều cho phép người ủng hộ lựa chọn gửi 5% tổng số tiền đóng góp cho PAC (ủy ban hành động chính trị) của Vance - “Working for Ohio”.

Chỉ riêng trong tháng 5 và 6, cơ chế chia sẻ này đã giúp ủy ban của Vance thu về 245.000 USD , một con số đáng kể với một Phó tổng thống bận rộn điều hành công tác tài chính của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) và các tổ chức gắn với ông Trump.

Không chỉ là khoản tiền mặt hữu ích, thỏa thuận còn mang lại cho đội ngũ Vance nguồn dữ liệu quý giá về những nhà tài trợ tích cực của ông Trump - một kho thông tin có thể trở thành tài sản chiến lược nếu ông ra tranh cử Nhà Trắng trong tương lai.

Theo NBC News, sự sắp đặt này được thống nhất kín đáo vào mùa xuân, ngay sau khi ông Trump bổ nhiệm Vance giữ vai trò Chủ tịch tài chính RNC. Mục tiêu là đảm bảo “Working for Ohio” có đủ ngân sách duy trì nhân sự và chi phí hoạt động trong khi Vance dồn công sức gây quỹ cho Đảng.

Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận khẳng định việc chia sẻ quyên góp không phải là dấu hiệu Trump “chọn người kế nhiệm”, mà chỉ nhằm giúp Vance giữ ổn định bộ máy chính trị của mình.

Dù chưa đưa ra sự ủng hộ chính thức, ông Trump vẫn đang trao cho Vance những vị trí chiến lược để củng cố ảnh hưởng trong đảng. Vance là Phó tổng thống đầu tiên trong lịch sử kiêm Chủ tịch tài chính RNC, qua đó trực tiếp kết nối với giới tài phiệt và các nhà tài trợ lớn.

Bên cạnh đó, ông Trump còn giao Vance vai trò phát ngôn viên chủ chốt của chính quyền, thường xuyên đại diện Nhà Trắng tại các sự kiện vận động và truyền thông chính sách.

Theo giới quan sát, thỏa thuận tài chính này dù không công khai gắn với năm 2028 nhưng lại giúp Vance “chạy đà” kín đáo cho tương lai, từ việc có thêm nguồn quỹ thuê cố vấn, tổ chức sự kiện, cho đến tiếp cận mạng lưới các nhà tài trợ trung thành của ông Trump.

Ngoại trưởng Marco Rubio: “Cây cầu nối” thời hậu Trump

Song song với Vance, một cái tên khác cũng được ông Trump nhắc đến trong các cuộc trao đổi riêng là Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Rubio là một cái tên khác được ông Trump nhắc đến khi đề cập người sẽ “kế nhiệm” mình tại đảng Cộng hòa. Ảnh: Reuters.

Theo Wall Street Journal, trong các cuộc trò chuyện riêng với Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, ông Trump từng úp mở rằng Rubio có thể là người đủ sức dẫn dắt Đảng Cộng hòa trong tương lai.

Một nguồn tin am hiểu tiết lộ rằng ông từng đùa nửa thật với hai cộng sự thân cận: “Trong hai người, ai sẽ đứng đầu liên danh tranh cử đây? Trước tôi nghĩ sẽ là Vance - Rubio, nhưng giờ thì có lẽ sẽ là Rubio - Vance”.

Marco Rubio - Thượng nghị sĩ kỳ cựu của bang Florida, đang trở lại ánh đèn chính trị sau gần một thập kỷ lặng tiếng. Rubio, người từng thách thức Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2016, nay được xem là ứng viên ôn hòa có khả năng “làm mới” hình ảnh Cộng hòa trong mắt giới trẻ và người gốc Latinh.

Với kinh nghiệm dày dặn, Rubio hiện cùng lúc nắm bốn chức vụ cấp liên bang, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế (USAID), Quyền Thủ thư lưu trữ quốc gia và Cố vấn an ninh quốc gia tạm quyền - một kỷ lục chưa từng có trong chính phủ hiện đại.

New York Times so sánh "giống một cây thông Noel được gắn đủ loại đồ trang trí với màu sắc và kích thước khác nhau", ông Marco Rubio đã nắm tới 4 chức danh kể từ khi làm ngoại trưởng Mỹ hôm 20/1.

Sinh năm 1971 trong một gia đình nhập cư gốc Cuba, Rubio hiểu sâu sắc những biến chuyển xã hội trong nước Mỹ đa sắc tộc. Ông từng đóng vai trò chủ chốt trong các dự luật cải cách nhập cư, chính sách năng lượng và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.

Rubio đang nỗ lực tái định vị bản thân như “chiếc cầu nối giữa thời Trump và thời hậu Trump” - vừa tiếp nối di sản bảo hộ kinh tế, vừa nhấn mạnh yếu tố đạo đức và liêm chính trong chính trị - điều mà giới cử tri độc lập đặc biệt khao khát.

Giới phân tích cho rằng, nếu Rubio bắt tay cùng một gương mặt trẻ hoặc nữ giới trong cuộc đua 2028, ông có thể tái hiện “công thức chiến thắng” kiểu Ronald Reagan - George Bush năm 1980.

Ông Vance và Rubio có mối quan hệ thân thiết và tương hỗ. Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Ngoại trưởng Rubio vẫn tỏ ra thận trọng. Khi được hỏi liệu có cân nhắc tranh cử nếu được ông Trump ủng hộ hay không, vị ngoại trưởng khẳng định phong trào MAGA sẽ có một người lãnh đạo khác.

“Tôi tin rằng phong trào MAGA sẽ có một người lãnh đạo khác. Có thể là Phó Tổng thống JD Vance, nếu ông ấy ra tranh cử. Ông ấy là bạn tốt của tôi và đang làm rất tốt công việc của mình”, ông chia sẻ.

Trả lời CNN hồi tháng 7, Phó Tổng thống Vance cũng nói rằng ông coi Rubio là “một trong những người bạn thân nhất trong nội các”.

Dù còn hơn 3 năm nữa mới tới kỳ bầu cử, các động thái và lời bóng gió của Trump đã khiến nội bộ Đảng Cộng hòa bắt đầu “nóng” lên.

Một khảo sát YouGov tháng 9/2025 cho thấy: trong số các đảng viên Cộng hòa, 65% nói họ “sẽ cân nhắc bỏ phiếu cho JD. Vance” trong cuộc sơ tuyển năm 2028, trong khi Marco Rubio đạt 33%. Bên cạnh 2 người còn có những cái tên khác như con trai cả của ông Trump Donald Trump, Jr. hay Thống đốc Florida Ron DeSantis.