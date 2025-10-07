Đảng Cộng hòa hé lộ người kế nhiệm ông Trump

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa tiết lộ cái tên ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa, kế nhiệm kế nhiệm Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 6/10, người dẫn chương trình dẫn nguồn tin cho biết ông Trump từng nhắc đến Marco Rubio như “người kế nhiệm tiềm năng” của mình. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có cân nhắc tranh cử tổng thống nếu nhận được sự ủng hộ từ ông Trump hay không, Ngoại trưởng Rubio khẳng định phong trào MAGA sẽ có một người lãnh đạo khác.

“Tôi tin rằng ứng cử viên tiếp theo của đảng Cộng hòa sẽ là Phó Tổng thống JD Vance, nếu ông ấy quyết định ra tranh cử. Ông ấy là bạn tốt của tôi và đang làm rất tốt công việc của mình”, ông Rubio nói, đồng thời nhấn mạnh đội ngũ hiện nay “đang làm việc hết mình vì Tổng thống”.

Trong buổi trò chuyện, người dẫn chương trình cũng đề cập vai trò của ông Rubio trong chính sách đối ngoại, đồng thời đánh giá ông có hiểu biết sâu rộng về các vấn đề đối nội. Đáp lại, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định ranh giới giữa nhiệm vụ của ông và Tổng thống Trump đôi khi dễ bị nhầm lẫn.

“Công việc của chúng tôi là triển khai chương trình nghị sự của Tổng thống. Chúng tôi có thể góp ý, có thể đưa ra ý tưởng, nhưng cuối cùng, người đưa ra quyết định vẫn là Tổng thống - người được nhân dân Mỹ bầu chọn”, ông Rubio nói.

Về phần mình, Tổng thống Trump từng cho biết còn “quá sớm” để lựa chọn người kế nhiệm cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2028, nhưng thừa nhận Phó Tổng thống JD Vance là “ứng viên tiềm năng nhất”.

“Ông ấy đang làm rất tốt, và có lẽ đến thời điểm đó, ông ấy sẽ nhận được nhiều ủng hộ”, ông Trump nói, đồng thời không loại trừ khả năng Marco Rubio sẽ trở thành người đồng hành tranh cử cùng Vance.

Hiện Ngoại trưởng Rubio kiêm nhiệm vai trò quyền Trợ lý Cố vấn An ninh quốc gia, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong chính quyền Trump.

Theo Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ, một tổng thống chỉ được phép giữ chức tối đa hai nhiệm kỳ. Trước đó, ông Trump cũng khẳng định “có lẽ sẽ không” tái tranh cử sau nhiệm kỳ thứ hai. Tuy vậy, tin đồn về khả năng ông ra tranh cử lần ba vẫn lan rộng khi Trump Organization - tập đoàn do hai con trai ông điều hành - mở bán loạt mũ đỏ in dòng chữ “Trump 2028”.

Phản ứng trước điều này, ông Trump từng lên tiếng: “Có nhiều người bán mũ 2028, nhưng đó không phải điều tôi định làm. Tôi muốn có bốn năm thật tuyệt vời, rồi bàn giao lại cho một thành viên xuất sắc của đảng Cộng hòa để họ tiếp tục sứ mệnh”.

Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance cho biết Tổng thống Trump đã đề nghị ông tập trung vào công việc hiện tại của chính quyền, thay vì nghĩ xa đến chuyện tranh cử.

Khi được hỏi liệu có coi mình là người kế tục phong trào MAGA hay không, ông Vance trả lời: “Không. Tôi chỉ đang cố gắng làm tốt công việc của một Phó Tổng thống. Nếu tôi làm tốt, và nếu Tổng thống tiếp tục thành công, thì chính trị sẽ tự có câu trả lời. Chúng ta sẽ tính đến chuyện đó khi thời điểm đến.”

Ông cũng cho rằng cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 mới là “cuộc bầu cử lớn tiếp theo” có ý nghĩa then chốt với người dân Mỹ, trước khi bước vào mùa bầu cử tổng thống 2028.