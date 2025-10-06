Ông Trump nhiều khả năng vắng mặt tại Hội nghị thượng đỉnh APEC

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ không tham dự Hội nghị Cấp cao các nhà lãnh đạo kinh tế APEC sắp tới, dù dự kiến vẫn đến thành phố Gyeongju nơi diễn ra chuỗi sự kiện liên quan.

Tổng thống Mỹ Doanld Trump. Ảnh: Reuters.

Theo giới chức Hàn Quốc, Seoul đang chuẩn bị lịch trình ngoại giao dựa trên giả định rằng ông Trump sẽ đến nước này ngày 29/10, trùng thời điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh các CEO APEC, Korea Times đưa tin. Đây là sự kiện quy tụ những tên tuổi lớn trong giới công nghệ và tài chính toàn cầu như Sam Altman - CEO OpenAI và Jensen Huang - CEO Nvidia

Nguồn tin cho biết, ông Trump nhiều khả năng chỉ tham dự hội nghị CEO, gặp song phương Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, rồi rời Hàn Quốc trước Hội nghị thượng đỉnh APEC chính thức diễn ra vào 31/10.

Dù lý do chưa được tiết lộ, nhiều người dự đoán ông Trump cần trở về Washington trước ngày 2/11 vì các công việc trong nước.

Giới quan sát nhận định, mục tiêu chính trong chuyến công du lần này của ông Trump là thắt chặt quan hệ với giới doanh nghiệp và củng cố đối thoại Mỹ - Trung. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp ngắn bên lề trong khuôn khổ hội nghị CEO.

Trong thời gian ở Hàn Quốc, ông Trump được kỳ vọng sẽ kêu gọi các doanh nghiệp tăng đầu tư vào Mỹ - thông điệp từng được ông nhấn mạnh trong các chuyến thăm Hàn Quốc năm 2017 và 2019.

Tuy vậy, khả năng diễn ra cuộc gặp bất ngờ giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là rất thấp, do thời gian lưu lại hạn chế. Cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nếu có cũng được cho chỉ ở mức trao đổi ngắn bên lề.

Nếu ông Trump rời Gyeongju ngay sau cuộc gặp với ông Tập, giới phân tích cho rằng các chương trình nghị sự khác, đặc biệt là đàm phán thuế quan với Seoul có thể bị trì hoãn.

Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng tận dụng chuyến thăm này để đột phá trong đàm phán về quỹ đầu tư 350 tỷ USD , vốn đang vướng mắc do Washington yêu cầu góp bằng tiền mặt, trong khi Seoul muốn hình thành quỹ dưới dạng cho vay và bảo lãnh.

Theo các hãng truyền thông quốc tế, lịch trình công du châu Á của ông Trump khá dày đặc. Trước khi đến Hàn Quốc, ông dự kiến dự Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra vào ngày 26-28/10. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim từng tiết lộ rằng ông đã có cuộc điện đàm với ông Trump hồi tháng 7, trong đó Tổng thống Mỹ xác nhận tham dự hội nghị ASEAN.

Sau chuyến dừng chân tại Malaysia, ông Trump được cho là sẽ sang Nhật Bản vào ngày 27/10 để gặp tân Thủ tướng Nhật Bản, người sẽ được bầu chọn vào cuối tuần này, theo hãng Kyodo News.