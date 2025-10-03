Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ẩn ý video Tổng thống Hàn Quốc quảng bá APEC 2025 cùng G-Dragon

  • Thứ sáu, 3/10/2025 15:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một đoạn video quảng bá dài 75 giây cho hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 đã khiến nhiều người bất ngờ khi có sự góp mặt của Tổng thống Lee Jae Myung và ngôi sao K-pop G-Dragon.

Đoạn video được công bố ngày 2/10, mở đầu bằng sự xuất hiện của G-Dragon - Đại sứ danh dự của Hàn Quốc tại APEC 2025.

Nam ca sĩ đi vào một nhà hàng Hàn Quốc, trong đó có nhà làm phim từng đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes Park Chan Wook, biểu tượng bóng đá Hàn Quốc Park Ji Sung và siêu sao DJ Peggy Gou đã ngồi sẵn.

Ahn Sung-jae - đầu bếp ba sao Michelin duy nhất của Hàn Quốc, người nổi tiếng nhờ chương trình nấu ăn Culinary Class Wars của Netflix - xuất hiện trong video với tư cách là đầu bếp của nhà hàng.

Tổng thống Hàn Quốc quảng bá APEC cùng G-Dragon, Jang Won Young Ngày 2.10, Ủy ban APEC 2025 Hàn Quốc đã công bố video quảng bá mới, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao của xứ kim chi như nam ca sĩ thần tượng G-Dragon (Big Bang), nữ thần tượng Jang Won Young (IVE), cựu danh thủ bóng đá Park Ji Sung, đạo diễn Park Chan Wook, và cả Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Ngay khi G-Dragon nói lời chào đón các khách mời đến dự APEC 2025, nữ ca sĩ Jang Won Young của nhóm nhạc nữ Ive - trong vai nhân viên nhà hàng - đã yêu cầu G-Dragon di chuyển chiếc chuyên cơ đỗ sai quy định.

Khi G-Dragon lên máy bay, Tổng thống Lee Jae Myung bất ngờ xuất hiện trong khoảng hai giây, vào vai một người hướng dẫn máy bay trên đường băng.

Bộ Ngoại giao giải thích, cảnh quay này là ẩn dụ cho sự trở lại sân khấu toàn cầu của Hàn Quốc một cách trật tự và kiên cường sau những biến động trong quá khứ.

Ông Shin Woo Seok - giám đốc điều hành Dolphiners Films, đơn vị sản xuất đoạn video - nói rằng họ cần Tổng thống Lee xuất hiện trong video với tư cách đại diện của quốc gia chủ nhà, nhưng ông không muốn mô tả hình ảnh của mình một cách quá uy quyền.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp nhau bên lề APEC

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi cũng đã nhất trí với Chủ tịch Tập rằng chúng tôi sẽ gặp nhau tại Hội nghị APEC ở Hàn Quốc, rằng tôi sẽ tới Trung Quốc vào đầu năm tới."

07:46 20/9/2025

Cảnh báo suy thoái với Hàn Quốc

Tỷ lệ sinh xuống kỷ lục đe dọa kéo kinh tế Hàn Quốc vào suy giảm dài hạn, dù Seoul đã chi hàng trăm tỷ USD khuyến sinh nhưng “kỳ tích sông Hàn” vẫn đứng trước thử thách lớn.

16:48 28/9/2025

Hàn Quốc chia rẽ

Tại Hàn Quốc, cuộc chiến giới tính đang len lỏi từ đời thực đến mạng xã hội, âm thầm xé rách sợi dây gắn kết xã hội và dẫn đến những phản ứng cực đoan.

07:02 22/9/2025

Những cuốn sách để hiểu về Hàn Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Hàn Quốc - một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Minh Hạnh/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

