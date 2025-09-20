Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp nhau bên lề APEC

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi cũng đã nhất trí với Chủ tịch Tập rằng chúng tôi sẽ gặp nhau tại Hội nghị APEC ở Hàn Quốc, rằng tôi sẽ tới Trung Quốc vào đầu năm tới."

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Osaka, Nhật Bản ngày 29/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN

RIA Novosti đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9 cho biết sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào tháng 11 và ông sẽ thăm Trung Quốc “đầu năm 2026."

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi cũng đã nhất trí với Chủ tịch Tập rằng chúng tôi sẽ gặp nhau tại Hội nghị APEC ở Hàn Quốc, rằng tôi sẽ tới Trung Quốc vào đầu năm tới, và rằng Chủ tịch Tập cũng sẽ đến Mỹ vào thời điểm thích hợp.”

Tổng thống Trump cho biết thêm trong cuộc trao đổi, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm thương mại, nạn buôn lậu fentanyl và sự cần thiết phải chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Trong khi đó, Theo Tân Hoa xã, trong cuộc điện đàm lần thứ hai với ông Donald Trump kể từ khi ông giữ cương vị Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai, ngày 19/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh và Washington có thể đạt được thành công và thịnh vượng chung, mang lại lợi ích cho cả 2 nước và thế giới.

Cũng tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc phản đối các biện pháp áp thuế đơn phương từ Washington, nhưng sẵn sàng hoan nghênh các cuộc thương lượng liên quan đến ứng dụng TikTok - vốn đang đối mặt nguy cơ bị cấm tại Mỹ nếu không được bán lại cho một nhà đầu tư phù hợp.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình nêu rõ chính phủ tôn trọng ý định của doanh nghiệp và hoan nghênh các công ty tiến hành đàm phán kinh doanh theo đúng quy luật thị trường, nhằm đạt giải pháp phù hợp với luật pháp và quy định của Trung Quốc, cũng như cân bằng lợi ích.

Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi Mỹ đảm bảo một môi trường kinh doanh công bằng, cởi mở và không phân biệt đối xử đối với các công ty Trung Quốc.

Ông đồng thời nhắc lại thông điệp lịch sử rằng người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ quý giá của Mỹ và các đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cuộc trao đổi được đánh giá là “tích cực và mang tính xây dựng,” tập trung vào những vấn đề lợi ích chung.