Chuỗi hành động kỳ lạ của ông Trump

Những ngày gần đây, giới quan sát tại Mỹ và quốc tế đều nhận thấy hành vi của Tổng thống Donald Trump trở nên kỳ lạ, đặc biệt là trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump tiếp tục thu hút sự chú ý với chuỗi hoạt động và phát ngôn gây tranh cãi. Từ việc đăng tải các video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra đến những phát biểu bất nhất trong các sự kiện công khai, hành vi của ông trong thời gian gần đây đang trở thành chủ đề được giới quan sát và truyền thông đặc biệt quan tâm.

Điều kỳ lạ trên Truth Social

Khi nước Mỹ đối mặt nguy cơ chính phủ đóng cửa hồi tuần trước, ông Trump bất ngờ đăng tải một đoạn video do AI tạo ra, mô tả Hakeem Jeffries - lãnh đạo phe thiểu số đầu tiên của Hạ viện và là người da màu - trong hình ảnh đội mũ sombrero, để ria mép rậm cùng tiếng nhạc mariachi vang lên phía sau.

Các tổ chức người Mỹ gốc Latin ngay lập tức chỉ trích đoạn video là “phân biệt chủng tộc”, và “nguy hiểm”. Tuy nhiên, thay vì rút lại, ông Trump tiếp tục đăng một video khác, lần này là chính ông đội sombrero, cầm đàn guitar, đứng phía sau hình ảnh mô phỏng của Jeffries.

Ông Trump tung video AI ném mũ 'Trump 2028' trêu chọc đối thủ Trump gây chú ý với video AI “ném mũ Trump 2028” về phía lãnh đạo Dân chủ Hakeem Jeffries, khơi lại tranh cãi về ranh giới giữa trò đùa và phân biệt chủng tộc.

Cuối tuần qua, ông Trump còn chia sẻ lại trên mạng Truth Social một video AI khác quảng bá các “bệnh viện giường y tế” (med bed hospitals). Đây không phải lần đầu ông đăng nội dung do AI tạo, nhưng điểm khác biệt là đoạn video này có hình ảnh ảo của chính ông đang phát biểu.

“Người dân Mỹ sẽ sớm nhận được thẻ giường y tế của riêng mình. Với thẻ này, các bạn sẽ được tiếp cận những bệnh viện hiện đại nhất, do các bác sĩ hàng đầu điều hành”, nhân vật AI mô phỏng ông Trump, ngồi trong Phòng Bầu dục, nói.

Dù đoạn video này nhanh chóng bị xóa, nó vẫn làm dấy lên nhiều câu hỏi: Liệu tổng thống 79 tuổi có tin rằng đó là bài phát biểu thật của mình? Liệu ông có thực sự cho rằng chính phủ sắp gửi thẻ “med bed” đến từng người dân Mỹ, theo Guardian.

Khi được hỏi, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chỉ cho biết: “Tổng thống xem video đó, đăng lên rồi gỡ xuống. Ông ấy có quyền làm điều đó. Đó là mạng xã hội của ông ấy. Ông ấy minh bạch, thích chia sẻ những gì mình thấy thú vị, từ ảnh chế đến video”.

Dẫu vậy, phát biểu này không giúp lý giải rõ hơn về quyết định của ông Trump. Nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là biểu hiện mới nhất trong chuỗi hành vi kỳ lạ của tổng thống.

Tổng thống cũng khiến dư luận bối rối khi đăng tin “đã được báo cáo” về vụ xả súng tại một nhà thờ ở Michigan khiến 4 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, thay vì cập nhật diễn biến vụ việc, ông lại chia sẻ video khoe các chi tiết dát vàng trong Phòng Bầu dục và Phòng Nội các, với dòng chú thích tự hào: “Phòng Bầu dục đẹp và thành công nhất mọi thời đại!”.

Những phát biểu "nhầm lẫn"

Không chỉ trên mạng, những phát biểu trực tiếp của ông Trump gần đây cũng làm dấy lên lo ngại.

Tại một buổi phát biểu ở Nhà Trắng, ông Trump còn gây tranh cãi khi tuyên bố rằng phụ nữ mang thai uống thuốc giảm đau Tylenol có thể khiến con bị tự kỷ - phát biểu đi ngược với hầu hết bằng chứng y khoa. Ông còn nói mơ hồ về “những yếu tố thiên tài có thể được truyền cho trẻ sơ sinh”.

Trong một cuộc họp báo khác với Thủ tướng Anh Keir Starmer, ông Trump nhầm lẫn Albania với Armenia khi bàn về thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan - lỗi mà ông lặp lại trên kênh Fox News không lâu sau đó.

Trong cuộc gặp với các tướng lĩnh cấp cao ở Virginia hôm 30/9, ông dành nhiều thời gian để ca ngợi “thành tựu” của chính quyền mình, thậm chí tự hào về việc Mỹ từng ném bom một cơ sở hạt nhân Iran - hành động có thể vi phạm luật quốc tế.

Nhiều chi tiết trong bài phát biểu của ông Trump trong cuộc gặp mặt các tướng lĩnh quân đội vào ngày 30/9 được cho là lộn xộn, thiếu mạch lạc. Ảnh: Reuters.

"Nước Mỹ nay đã được tôn trọng trở lại. Chúng ta không được tôn trọng dưới thời Biden - người ngày nào cũng ngã cầu thang", ông phát biểu.

Ông Trump thậm chí nói đùa rằng mình “đi cầu thang rất chậm để không bị ngã”, rồi kể lại cách cựu Tổng thống Barack Obama chạy xuống bậc thang mà không cần vịn tay.

“Tôi không tôn trọng ông ấy, nhưng phải thừa nhận ông ta đi rất nhanh. Tôi thì không muốn vậy, chỉ cần một lần trượt thôi là đủ, và rồi điều tệ hại sẽ xảy ra”, ông Trump nói.

Trong cùng bài phát biểu, ông còn nói các thành phố như San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles là “rất nguy hiểm” và tuyên bố sẽ “chấn chỉnh từng nơi một”. Ông còn tiết lộ đã bảo với tân Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth rằng “nên dùng những thành phố nguy hiểm này làm nơi huấn luyện cho quân đội”.

Cựu tướng Barry McCaffrey mô tả bài phát biểu của ông Trump trên MSNBC là “một trong những sự kiện kỳ lạ và đáng lo ngại nhất” mà ông từng chứng kiến. “Tổng thống nói năng lộn xộn, mệt mỏi, cực đoan, đôi lúc vô nghĩa, không giữ được mạch tư duy”, ông nhận xét.

Phát biểu của ông Trump thậm chí khiến Hạ nghị sĩ Dân chủ Madeleine Dean (bang Pennsylvania) phải đối chất trực tiếp với Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Mike Johnson tại Washington.

"Tổng thống đang trở nên kỳ lạ và dường như thiếu tỉnh táo", bà Dean nói.

Ông Johnson chỉ đáp ngắn gọn: “Phía các ông bà cũng có nhiều người như thế”.