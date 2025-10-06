Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

TT Trump: Hamas sẽ bị 'xóa sổ' nếu không chấp nhận ngừng bắn

  • Thứ hai, 6/10/2025 07:53 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Hamas nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza và giải phóng con tin đang đạt “tiến triển nhanh chóng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

“Các cuộc đàm phán này diễn ra rất thành công và đang tiến triển nhanh. Các nhóm kỹ thuật sẽ tiếp tục họp vào ngày 6/10 tại Ai Cập để làm rõ những chi tiết cuối cùng. Tôi được thông báo rằng giai đoạn đầu có thể hoàn tất trong tuần này, và tôi kêu gọi mọi người hành động nhanh chóng”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 5/10 (giờ địa phương), Reuters đưa tin.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ khẳng định Hamas sẽ đối mặt “sự hủy diệt hoàn toàn” nếu từ chối nhường quyền kiểm soát Gaza và không chấp nhận kế hoạch ngừng bắn mà ông đề xuất.

“Hủy diệt hoàn toàn!”, ông Trump đáp qua tin nhắn cho người dẫn chương trình Jake Tapper khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Hamas vẫn khăng khăng ở lại nắm quyền.

Tapper tiếp tục chất vấn về phản ứng của Hamas trước kế hoạch ngừng bắn gồm 20 điểm do Nhà Trắng đưa ra, trong đó Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nhận định Hamas “về cơ bản đã bác bỏ” khi đòi “không giải giáp, giữ quyền kiểm soát Gaza trong tay người Palestine và gắn việc thả con tin với tiến trình đàm phán chính trị”.

“Ông ấy có sai không?”, Tapper hỏi. “Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Chỉ thời gian mới trả lời được!” ông Trump đáp, đồng thời cho biết ông kỳ vọng “sớm có sự rõ ràng” về việc Hamas có thực sự hướng đến hòa bình hay không.

Khi được hỏi liệu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có hoàn toàn ủng hộ việc chấm dứt chiến dịch không kích và kế hoạch hòa bình rộng hơn của Washington, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Có”.

Ông Trump khẳng định ông vẫn hy vọng đề xuất ngừng bắn của mình sẽ trở thành hiện thực và nhấn mạnh rằng chính quyền đang “làm việc không ngừng nghỉ” để đạt được thỏa thuận.

Trước đó một ngày, ông Trump cho biết Israel đã đồng ý với đường rút quân ban đầu được nêu trong kế hoạch ngừng bắn do Mỹ đề xuất. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông nói chính quyền đang chờ phản hồi chính thức từ Hamas.

“Nếu Hamas đồng ý, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Hoạt động trao đổi con tin và tù nhân sẽ bắt đầu, đồng thời chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho giai đoạn rút quân tiếp theo, đưa chúng ta tiến gần hơn tới việc chấm dứt thảm kịch 3.000 năm qua. Cảm ơn sự chú ý của mọi người, và hãy theo dõi tiếp!”, ông Trump viết.

Cũng trong ngày 4/10, ông cho biết Israel đã tạm ngừng các cuộc không kích tại Gaza là một “bước đi then chốt” để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và bảo đảm việc thả con tin, đồng thời cảnh báo Hamas phải hành động khẩn trương.

Tuy nhiên, CNN dẫn nguồn bệnh viện tại Gaza cho biết cùng ngày, ít nhất 67 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Trước đó hôm 3/10, ông Trump tiết lộ Hamas đã “phản hồi tích cực” với bản đề xuất 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Trong đoạn video đăng trên Truth Social, ông gọi đây là “một ngày trọng đại” và là “bước tiến chưa từng có” trong nỗ lực hòa giải khu vực.

Hoà bình ở Gaza đang đến gần?

Ông Trump mới đây tuyên bố Israel đã đồng ý với đường ranh giới quân sự ở Gaza do Mỹ đề xuất.

20 giờ trước

Ông Trump dùng video AI khiêu khích đối thủ

Ông Trump tiếp tục khuấy động dư luận với video AI trêu chọc đối thủ là lãnh đạo Dân chủ Hakeem Jeffries, đồng thời khéo léo nhắc tới khả năng tranh cử năm 2028.

09:21 4/10/2025

Cuộc 'đại chuyển đổi' của quân đội Mỹ?

Việc đề xuất điều động Vệ binh và quân đội vào các thành phố lớn và những phát ngôn gần đây của ông Trump gây tranh cãi về tính phi chính trị của lực lượng vũ trang và nguy cơ xói mòn ranh giới quốc phòng.

29:1729 hôm qua

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

thỏa thuận Gaza xung đột Trung Đông Donald Trump Ai Cập Israel Palestine Hamas Mỹ Trung Đông ông Trump Hamas Israel Palestine kế hoạch ngừng bắn

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý