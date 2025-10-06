TT Trump: Hamas sẽ bị 'xóa sổ' nếu không chấp nhận ngừng bắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Hamas nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza và giải phóng con tin đang đạt “tiến triển nhanh chóng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

“Các cuộc đàm phán này diễn ra rất thành công và đang tiến triển nhanh. Các nhóm kỹ thuật sẽ tiếp tục họp vào ngày 6/10 tại Ai Cập để làm rõ những chi tiết cuối cùng. Tôi được thông báo rằng giai đoạn đầu có thể hoàn tất trong tuần này, và tôi kêu gọi mọi người hành động nhanh chóng”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 5/10 (giờ địa phương), Reuters đưa tin.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ khẳng định Hamas sẽ đối mặt “sự hủy diệt hoàn toàn” nếu từ chối nhường quyền kiểm soát Gaza và không chấp nhận kế hoạch ngừng bắn mà ông đề xuất.

“Hủy diệt hoàn toàn!”, ông Trump đáp qua tin nhắn cho người dẫn chương trình Jake Tapper khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Hamas vẫn khăng khăng ở lại nắm quyền.

Tapper tiếp tục chất vấn về phản ứng của Hamas trước kế hoạch ngừng bắn gồm 20 điểm do Nhà Trắng đưa ra, trong đó Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nhận định Hamas “về cơ bản đã bác bỏ” khi đòi “không giải giáp, giữ quyền kiểm soát Gaza trong tay người Palestine và gắn việc thả con tin với tiến trình đàm phán chính trị”.

“Ông ấy có sai không?”, Tapper hỏi. “Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Chỉ thời gian mới trả lời được!” ông Trump đáp, đồng thời cho biết ông kỳ vọng “sớm có sự rõ ràng” về việc Hamas có thực sự hướng đến hòa bình hay không.

Khi được hỏi liệu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có hoàn toàn ủng hộ việc chấm dứt chiến dịch không kích và kế hoạch hòa bình rộng hơn của Washington, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Có”.

Ông Trump khẳng định ông vẫn hy vọng đề xuất ngừng bắn của mình sẽ trở thành hiện thực và nhấn mạnh rằng chính quyền đang “làm việc không ngừng nghỉ” để đạt được thỏa thuận.

Trước đó một ngày, ông Trump cho biết Israel đã đồng ý với đường rút quân ban đầu được nêu trong kế hoạch ngừng bắn do Mỹ đề xuất. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông nói chính quyền đang chờ phản hồi chính thức từ Hamas.

“Nếu Hamas đồng ý, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Hoạt động trao đổi con tin và tù nhân sẽ bắt đầu, đồng thời chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho giai đoạn rút quân tiếp theo, đưa chúng ta tiến gần hơn tới việc chấm dứt thảm kịch 3.000 năm qua. Cảm ơn sự chú ý của mọi người, và hãy theo dõi tiếp!”, ông Trump viết.

Cũng trong ngày 4/10, ông cho biết Israel đã tạm ngừng các cuộc không kích tại Gaza là một “bước đi then chốt” để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và bảo đảm việc thả con tin, đồng thời cảnh báo Hamas phải hành động khẩn trương.

Tuy nhiên, CNN dẫn nguồn bệnh viện tại Gaza cho biết cùng ngày, ít nhất 67 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Trước đó hôm 3/10, ông Trump tiết lộ Hamas đã “phản hồi tích cực” với bản đề xuất 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Trong đoạn video đăng trên Truth Social, ông gọi đây là “một ngày trọng đại” và là “bước tiến chưa từng có” trong nỗ lực hòa giải khu vực.