Tổng thống Trump nói về 'một ý tưởng hay' do Tổng thống Putin đề xuất

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng tích cực với đề xuất của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin gia hạn thêm một năm đối với hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa hai quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng duy trì hiệp ước về vũ khí hạt nhân giữa Washington và Moskva, sau khi người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin đề xuất gia hạn thêm 1 năm.

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 5/10, theo giờ địa phương, cho biết cùng ngày, khi phát biểu bên ngoài Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ được các phóng viên hỏi về quan điểm của ông đối với đề nghị gia hạn hiệp ước New START của Tổng thống Putin.

Tổng thống Trump nói rằng: “Điều đó nghe có vẻ là một ý tưởng hay với tôi”.

Phát biểu của ông Trump đã được hoan nghênh bởi Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Liên bang Nga Kirill Dmitriev - một trong những nhân vật chủ chốt trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Washington.

Ông Dmitriev viết trên Telegram rằng lập trường của Tổng thống Mỹ cho thấy Washington và Moskva “khá có khả năng” sẽ gia hạn hiệp ước New START.

Tháng trước, Tổng thống Liên bang Nga đã bày tỏ tín hiệu sẵn sàng của Moskva trong việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược năm 2010 (New START) thêm một năm, với điều kiện Mỹ cũng đáp lại và kiềm chế các hành động có thể phá vỡ trạng thái cân bằng hạt nhân hiện nay.

Đầu tuần này, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Washington vẫn chưa đưa ra phản hồi đối với đề xuất đó.

Theo hãng tin AFP của Pháp, hiệp ước New START hạn chế vũ khí hạt nhân tấn công được triển khai của cả Mỹ và Liên bang Nga, yêu cầu số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và đầu đạn hạt nhân phải ở dưới mức giới hạn đã thỏa thuận.

Theo hiệp ước này, được ký kết năm 2010, sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026 nếu không được gia hạn thì mỗi bên sẽ giới hạn ở mức 1.550 đầu đạn hạt nhân được triển khai, và 800 bệ phóng tên lửa đạn đạo đã triển khai và chưa triển khai cùng máy bay ném bom hạng nặng.

Hiệp ước cũng quy định một hệ thống xác minh lẫn nhau. Tuy nhiên, các cuộc thanh sát như vậy đã bị đình chỉ sau khi Moskva ngừng tham gia hiệp ước cách đây 2 năm, trong bối cảnh xung đột ở Ukraine và căng thẳng gia tăng với phương Tây.

Hồi tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn phi hạt nhân hóa thông qua đàm phán với Moskva và Bắc Kinh.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Lầu Năm Góc phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa lớn và đầy tham vọng của Washington, được gọi là Vòm Vàng.