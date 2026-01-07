Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bà Rodriguez tuyên bố Venezuela không chịu sự chi phối từ bên ngoài

  • Thứ tư, 7/1/2026 06:50 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 6/1 tuyên bố rằng “không có bất kỳ thế lực bên ngoài nào” đang chi phối hoặc điều hành quốc gia này.

Bà Rodriguez trò chuyện cùng Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela. Ảnh: Reuters

“Không có thế lực bên ngoài nào cai trị Venezuela. Chính người dân Venezuela làm điều đó. Một chính phủ hợp hiến, một chính quyền của nhân dân đang được củng cố”, bà Rodriguez phát biểu trong bài diễn văn trên truyền hình, một ngày sau lễ nhậm chức.

Bà Rodriguez cho rằng Venezuela đang trải qua một “con đường đầy đau thương” do “cuộc tấn công mà đất nước phải hứng chịu, chưa từng có trong lịch sử”. Theo bà, phụ nữ tại nhiều địa phương trên cả nước đang xuống đường biểu tình, kêu gọi hòa bình và yêu cầu trả tự do cho ông Maduro cùng vợ ông.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington coi bà Rodriguez là nhân vật có quan điểm thực tế hơn so với Tổng thống Nicolas Maduro và là người mà Mỹ có thể hợp tác.

Bà Rodriguez đã lên án chiến dịch của Mỹ bắt giữ ông Maduro nhưng đồng thời cũng thể hiện lập trường mềm mỏng hơn khi kêu gọi “hợp tác” với Mỹ trong phát biểu cuối tuần qua.

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/ba-rodriguez-tuyen-bo-venezuela-khong-chiu-su-chi-phoi-tu-the-luc-ben-ngoai-post1259382.vov

VOV.VN

Venezuela Mỹ phó tổng thống tổng thống lâm thời Mỹ bắt cóc tổng thống

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

My bo cao buoc 'bang dang ma tuy' Cartel de los Soles cua Venezuela hinh anh

Mỹ bỏ cáo buộc 'băng đảng ma túy' Cartel de los Soles của Venezuela

50 phút trước 06:32 7/1/2026

0

Bộ Tư pháp Mỹ đã rút lại tuyên bố rằng Cartel de los Soles là băng đảng ma túy của Venezuela. Trên thực tế, Cartel de los Soles từng bị nhiều cơ quan thuộc chính phủ Mỹ cho là tổ chức khủng bố ma túy để gây sức ép với chính quyền của ông Maduro.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý