Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Hamas tuyên bố ngừng bắn vĩnh viễn, chiến tranh đã hoàn toàn chấm dứt

  • Thứ sáu, 10/10/2025 08:11 (GMT+7)
  • 08:11 10/10/2025

Thủ lĩnh Hamas tuyên bố cuộc chiến đã “hoàn toàn chấm dứt”, cho biết các bên trung gian và Mỹ đã xác nhận một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

Gaza anh 1

Người dân Palestine chờ nhận thức ăn cứu trợ tại thành phố Gaza ngày 10/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Báo Daily Sabab tối 9/10 cho biết trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, thủ lĩnh Hamas, ông Khalil al-Hayya nhấn mạnh rằng “cuộc chiến đã hoàn toàn chấm dứt” và phái đoàn Palestine đã nhận được sự đảm bảo từ các bên trung gian cũng như từ chính quyền Mỹ.

Ông Al-Hayya, người đang giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán của Hamas trong các cuộc thương lượng về ngừng bắn, nói rằng Hamas đã “đưa ra một phản hồi phục vụ lợi ích của nhân dân Palestine và tránh đổ máu”, ám chỉ thỏa thuận dựa trên kế hoạch hòa bình của Mỹ.

“Chúng tôi khẳng định rằng những hy sinh của nhân dân ta sẽ không vô ích và chúng tôi sẽ luôn giữ trọn lời hứa, không từ bỏ các quyền dân tộc: giành được tự do, độc lập và quyền tự quyết”, Ông al-Hayya nhấn mạnh.

Theo ông al-Hayya, Hamas sẽ tiếp tục hợp tác với các lực lượng dân tộc và Hồi giáo để thực hiện mục tiêu thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Jerusalem là thủ đô.

Trước đó, một nữ phát ngôn viên Israel xác nhận rằng một thỏa thuận về các điểm then chốt của kế hoạch chấm dứt xung đột Gaza đã được ký kết trong buổi sáng 9/10, mở đường cho giai đoạn đầu tiên của đề xuất từ phía Mỹ.

Thỏa thuận bao gồm việc thả các con tin bị đưa tới Dải Gaza và việc rút quân Israel về một đường ranh giới đã thỏa thuận sau 2 năm chiến tranh.

Israel sẽ trả tự do cho khoảng 250 người Palestine bị kết án chung thân và khoảng 1.700 người khác bị bắt giữ sau các cuộc tấn công ngày 7/10 cách đây hai năm.

Thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào rạng sáng 9/10 sau bốn ngày đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel tại thành phố Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập, với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar và Mỹ.

Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch 20 điểm cho Gaza, bao gồm việc thả tất cả con tin Israel để đổi lấy khoảng 2.000 tù nhân Palestine, ngừng bắn vĩnh viễn và rút dần lực lượng Israel khỏi toàn bộ Dải Gaza.

Giai đoạn hai của kế hoạch kêu gọi thành lập một cơ chế quản trị mới tại Gaza không có sự tham gia của Hamas, thành lập một lực lượng an ninh gồm người Palestine và binh sĩ từ các quốc gia Arab và Hồi giáo, cũng như giải giáp Hamas.

Kế hoạch này cũng quy định nguồn tài chính từ các nước Arab và Hồi giáo để hỗ trợ chính quyền mới và tái thiết Dải Gaza, với sự tham gia hạn chế của Chính quyền Palestine.

Các quốc gia Arab và Hồi giáo đã hoan nghênh kế hoạch này, nhưng một số quan chức cũng cho rằng còn nhiều chi tiết cần được thảo luận và đàm phán để có thể thực hiện đầy đủ.

Các chuyên gia được Izvestia phỏng vấn đồng ý rằng tình hình này phản ánh sự mệt mỏi ngày càng tăng của xã hội Palestine trong bối cảnh xung đột.

Nhà xã hội học người Palestine Sari Hanafi cho biết cả Chính quyền Palestine lẫn Hamas hiện đều không có chiến lược hậu chiến rõ ràng. Theo ông Hanafi, Hamas đã mất đi sức mạnh về mặt chính trị, và mặc dù phong trào kháng cự của nhóm này vẫn tiếp diễn, nhưng không có hy vọng nào cho thấy họ sẽ đóng một vai trò quan trọng sau cuộc xung đột.

Các cuộc thăm dò cho thấy 48% cư dân Dải Gaza ủng hộ các cuộc biểu tình diễn ra trong những tháng gần đây, yêu cầu Hamas từ bỏ quyền lực tại vùng đất này. Chuyên gia Palestine Muhammad al-Masri tin rằng các cuộc khảo sát phản ánh thực tế, bởi phản ứng của Israel trước cuộc tấn công của Hamas đã gây ra thương vong dân sự hàng loạt cho người Palestine và gây ra sự tàn phá trên diện rộng.

Điều này không có nghĩa là người Palestine từ bỏ kháng cự, nhưng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Hamas đạt được những kết quả đáng kể trong tình hình hiện tại, chuyên gia al-Masri lưu ý. Theo ông, tương lai của Gaza sẽ phần lớn phụ thuộc vào việc thực hiện kế hoạch hoà bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://baotintuc.vn/the-gioi/hamas-tuyen-bo-ngung-ban-vinh-vien-va-chien-tranh-da-hoan-toan-cham-dut-20251010065853253.htm

TTXVN

Gaza Donald Trump Ai Cập Israel Palestine Hamas Mỹ Trung Đông Hamas ngừng bắn chiến tranh Gaza chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn kế hoạch hòa bình Mỹ chấm dứt xung đột Israel Hamas

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Nhat Ban 'vua yeu vua ngan' khach nuoc ngoai hinh anh

Nhật Bản 'vừa yêu vừa ngán' khách nước ngoài

3 giờ trước 14:41 12/10/2025

0

Dù một số người dân phàn nàn về làn sóng khách nước ngoài ồ ạt tới Nhật Bản, chính phủ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng du lịch và ra các biện pháp giải quyết tình trạng quá tải.

Nha giao dich tien so noi tieng Ukraine tu vong o Kyiv hinh anh

Nhà giao dịch tiền số nổi tiếng Ukraine tử vong ở Kyiv

4 giờ trước 14:25 12/10/2025

0

Theo đài RT, cảnh sát phát hiện Konstantin Ganich (còn có tên là Kostya Kudo), một nhà giao dịch và blogger tiền số nổi tiếng tại Ukraine, tử vong với vết đạn bắn vào đầu. Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là một vụ tự sát.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý