Hamas tuyên bố ngừng bắn vĩnh viễn, chiến tranh đã hoàn toàn chấm dứt

Thủ lĩnh Hamas tuyên bố cuộc chiến đã “hoàn toàn chấm dứt”, cho biết các bên trung gian và Mỹ đã xác nhận một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

Người dân Palestine chờ nhận thức ăn cứu trợ tại thành phố Gaza ngày 10/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Báo Daily Sabab tối 9/10 cho biết trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, thủ lĩnh Hamas, ông Khalil al-Hayya nhấn mạnh rằng “cuộc chiến đã hoàn toàn chấm dứt” và phái đoàn Palestine đã nhận được sự đảm bảo từ các bên trung gian cũng như từ chính quyền Mỹ.

Ông Al-Hayya, người đang giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán của Hamas trong các cuộc thương lượng về ngừng bắn, nói rằng Hamas đã “đưa ra một phản hồi phục vụ lợi ích của nhân dân Palestine và tránh đổ máu”, ám chỉ thỏa thuận dựa trên kế hoạch hòa bình của Mỹ.

“Chúng tôi khẳng định rằng những hy sinh của nhân dân ta sẽ không vô ích và chúng tôi sẽ luôn giữ trọn lời hứa, không từ bỏ các quyền dân tộc: giành được tự do, độc lập và quyền tự quyết”, Ông al-Hayya nhấn mạnh.

Theo ông al-Hayya, Hamas sẽ tiếp tục hợp tác với các lực lượng dân tộc và Hồi giáo để thực hiện mục tiêu thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Jerusalem là thủ đô.

Trước đó, một nữ phát ngôn viên Israel xác nhận rằng một thỏa thuận về các điểm then chốt của kế hoạch chấm dứt xung đột Gaza đã được ký kết trong buổi sáng 9/10, mở đường cho giai đoạn đầu tiên của đề xuất từ phía Mỹ.

Thỏa thuận bao gồm việc thả các con tin bị đưa tới Dải Gaza và việc rút quân Israel về một đường ranh giới đã thỏa thuận sau 2 năm chiến tranh.

Israel sẽ trả tự do cho khoảng 250 người Palestine bị kết án chung thân và khoảng 1.700 người khác bị bắt giữ sau các cuộc tấn công ngày 7/10 cách đây hai năm.

Thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào rạng sáng 9/10 sau bốn ngày đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel tại thành phố Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập, với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar và Mỹ.

Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch 20 điểm cho Gaza, bao gồm việc thả tất cả con tin Israel để đổi lấy khoảng 2.000 tù nhân Palestine, ngừng bắn vĩnh viễn và rút dần lực lượng Israel khỏi toàn bộ Dải Gaza.

Giai đoạn hai của kế hoạch kêu gọi thành lập một cơ chế quản trị mới tại Gaza không có sự tham gia của Hamas, thành lập một lực lượng an ninh gồm người Palestine và binh sĩ từ các quốc gia Arab và Hồi giáo, cũng như giải giáp Hamas.

Kế hoạch này cũng quy định nguồn tài chính từ các nước Arab và Hồi giáo để hỗ trợ chính quyền mới và tái thiết Dải Gaza, với sự tham gia hạn chế của Chính quyền Palestine.

Các quốc gia Arab và Hồi giáo đã hoan nghênh kế hoạch này, nhưng một số quan chức cũng cho rằng còn nhiều chi tiết cần được thảo luận và đàm phán để có thể thực hiện đầy đủ.

Các chuyên gia được Izvestia phỏng vấn đồng ý rằng tình hình này phản ánh sự mệt mỏi ngày càng tăng của xã hội Palestine trong bối cảnh xung đột.

Nhà xã hội học người Palestine Sari Hanafi cho biết cả Chính quyền Palestine lẫn Hamas hiện đều không có chiến lược hậu chiến rõ ràng. Theo ông Hanafi, Hamas đã mất đi sức mạnh về mặt chính trị, và mặc dù phong trào kháng cự của nhóm này vẫn tiếp diễn, nhưng không có hy vọng nào cho thấy họ sẽ đóng một vai trò quan trọng sau cuộc xung đột.

Các cuộc thăm dò cho thấy 48% cư dân Dải Gaza ủng hộ các cuộc biểu tình diễn ra trong những tháng gần đây, yêu cầu Hamas từ bỏ quyền lực tại vùng đất này. Chuyên gia Palestine Muhammad al-Masri tin rằng các cuộc khảo sát phản ánh thực tế, bởi phản ứng của Israel trước cuộc tấn công của Hamas đã gây ra thương vong dân sự hàng loạt cho người Palestine và gây ra sự tàn phá trên diện rộng.

Điều này không có nghĩa là người Palestine từ bỏ kháng cự, nhưng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Hamas đạt được những kết quả đáng kể trong tình hình hiện tại, chuyên gia al-Masri lưu ý. Theo ông, tương lai của Gaza sẽ phần lớn phụ thuộc vào việc thực hiện kế hoạch hoà bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.