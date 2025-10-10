Chính phủ Israel thông qua lệnh ngừng bắn, IDF bắt đầu rút quân

Sau nhiều giờ trì hoãn, sáng sớm 10/10, Chính phủ Israel đã thông qua thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza với Phong trào Hamas.

Biên giới Israel - Gaza sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Israel và Hamas đã đồng ý về giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Israel, với việc Chính phủ phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn, quân đội nước này sẽ rút về đường ranh giới mới bên trong dải Gaza.

Sau khi hoạt động tái bố trí lực lượng của quân đội Israel, trong 72 giờ tiếp theo, Phong trào Hamas sẽ trao trả toàn bộ số con tin còn bắt giữ, bao gồm cả còn sống và đã chết cho Israel. Tuy nhiên, các nguồn tin không cho biết quá trình rút binh sĩ Israel ở Gaza về bị trí mới sẽ kéo dài bao lâu.

Trước đó, báo chí Israel và khu vực cho biết, trong thỏa thuận ngừng bắn thuộc giai đoạn 1 của sáng kiến kết thúc chiến tranh Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, Hamas trao trả toàn bộ 48 con tin cho Israel để đổi lấy việc Israel phóng thích 1.750 tù nhân Palestine, trong đó có 250 tù nhân bị kết án chung thân, 1.500 người bị bắt ở dải Gaza sau cuộc đột kích của Hamas vào miền Nam Israel ngày 7/10/2025.

Dự kiến, những con tin đầu tiên có thể được trao trả vào đầu tuần tới.

Đáng chú ý, một số nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump có thể đến Ai Cập và Israel vào cuối tuần này để ăn mừng sự kiện.

Trước đó, trong đêm 9/10, đúng như lo ngại của nhiều nhà phân tích, lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas ở dải Gaza vẫn chưa được công bố. Trong bối cảnh đó, quân đội Israel tiếp tục không kích vào thành phố Gaza, gây thương vong nặng nề cho người Palestine, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn có thể bị trì hoãn hoặc dễ dàng phá vỡ.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đêm 9/10 xác nhận đã tiến hành cuộc không kích khiến 40 người bị chôn vùi dưới đống đổ nát vào khu vực Sabra, nằm sát thành phố Gaza ở phía Bắc dải Gaza hồi tối 9/10. IDF khẳng định mục tiêu bị tập kích là một ổ đề kháng của Phong trào Hamas đang hoạt động gần địa điểm đóng quân của Israel.

Trước đó, cơ quan phòng vệ dân sự Gaza thông báo ít nhất 40 người đã bị chôn vùi sau khi không quân Israel đánh sập một tòa nhà ở khu vực Sabra. Tới giữa đêm 9/10, lực lượng cứu hộ mới đưa được 4 thi thể ra ngoài.

Không quân Israel tiếp tục không kích vào Gaza trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas theo sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa được công bố, làm dấy lên lo ngại trong dư luận về nguy cơ chiến sự có thể sẽ tiếp tục diễn ra.

Về vấn đề này, truyền thông Israel đêm qua xác nhận Chính phủ nước này đã tiến hành cuộc họp đặc biệt để phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza với Hamas theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ.

Cuộc họp ban đầu được lên kế hoạch diễn ra từ 6h tối qua, giờ địa phương, nhưng bị lùi lại nhiều giờ để Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi. Cho đến giữa đêm qua, kết quả cuộc họp chưa được công bố, dù truyền thông Israel nhận định đại đa số các thành viên Chính phủ ủng hộ kế hoạch ngừng bắn.

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel chiều ra thông báo cho biết lệnh ngừng bắn Gaza sẽ có hiệu lực trong đêm 9/10, sau khi thỏa thuận ngừng bắn được Chính phủ Israel phê chuẩn.

Liên quan đến phản ứng quốc tế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cùng nhiều nhà lãnh đạo khu vực và thế giới, tiếp tục kêu gọi các bên nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, mở đường cho việc kết thúc hoàn toàn cuộc chiến đẫm máu kéo dài hơn 2 năm qua ở dải Gaza khiến hơn 67.000 người tử vong, gần 170.000 người bị thương, hầu hết là dân thường.