Thủ tục thẻ xanh mới của Mỹ có gì?

Ngày 30/5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ khẳng định phần lớn người nộp đơn xin thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) sẽ không phải rời khỏi Mỹ trong thời gian hồ sơ được xem xét.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo của DHS cho biết thông báo trước đó của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), trong đó đề cập khả năng đương đơn phải trở về quốc gia nguyên quán để hoàn tất thủ tục trừ những trường hợp đặc biệt, không phải là sự thay đổi chính sách trên diện rộng như nhiều người lo ngại.

Theo người phát ngôn của DHS, đây chỉ là sự nhắc lại thẩm quyền vốn có của các quan chức di trú trong việc xem xét từng hồ sơ cụ thể. Quyết định yêu cầu đương đơn hoàn tất thủ tục ở nước ngoài hay tiếp tục xử lý hồ sơ tại Mỹ sẽ vẫn được đưa ra trên cơ sở từng trường hợp riêng biệt.

DHS đã làm rõ vấn đề sau khi giới luật sư di trú, cộng đồng doanh nghiệp và nhiều đương đơn bày tỏ quan ngại rằng quy định mới có thể làm gián đoạn quá trình điều chỉnh tình trạng cư trú vốn đang được áp dụng rộng rãi tại Mỹ. DHS nhấn mạnh phần lớn người nộp đơn vẫn có thể tiếp tục hoàn tất thủ tục từ bên trong nước Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan này chưa công bố các tiêu chí cụ thể đối với những trường hợp có thể bị yêu cầu rời Mỹ để hoàn tất hồ sơ.

Theo các nguồn tin liên bang, một số nhóm có thể được xem xét kỹ hơn, bao gồm những người lưu trú quá hạn thị thực hoặc đến từ các quốc gia có tỷ lệ sử dụng trợ cấp công cộng cao. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định chính thức nào được ban hành.

Các chuyên gia và luật sư di trú cho rằng việc thiếu hướng dẫn cụ thể đang dẫn tới cách áp dụng khác nhau giữa các văn phòng di trú, gây khó khăn cho việc tư vấn pháp lý cũng như lập kế hoạch nhân sự của các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài.

Giới doanh nghiệp Mỹ cũng bày tỏ lo ngại rằng sự thiếu nhất quán trong quá trình thực thi có thể tạo thêm rủi ro và bất ổn đối với người lao động nhập cư, cũng như các chủ sử dụng lao động trong thời gian tới.