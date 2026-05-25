Ba Lan điều máy bay chiến đấu sau đợt tập kích quy mô lớn tại Ukraine

Trước chiến dịch oanh tạc của Nga vào Ukraine, Ba Lan đã điều động các biên đội chiến đấu cơ, đồng thời kích hoạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị tên lửa phòng không.

Tiêm kích F-16 của Không quân Ba Lan tại căn cứ ở Poznan - Krzesiny. Ảnh: PAP/TTXVN.

Báo The Kyiv Post ngày 24/5 cho biết trong đêm 23 rạng sáng 24/5, Bộ Tư lệnh Tác chiến của Các Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã điều động chiến đấu cơ và kích hoạt các mạng lưới giám sát phòng không trên toàn quốc nhằm đáp trả cuộc oanh kích hỗn hợp quy mô lớn của Liên bang Nga trên khắp Ukraine.

Vácsava (Warsaw) xác nhận đã triển khai toàn bộ lực lượng không quân chiến thuật sẵn sàng chiến đấu và đặt các đơn vị radar mặt đất cùng tên lửa phòng không trong trạng thái báo động tối đa để bảo vệ không phận có chủ quyền dọc biên giới với Ukraine.

Vào đêm 23, rạng sáng 24/5, Bộ Tư lệnh Tác chiến của Các Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã điều động các chiến đấu cơ chiến thuật đa năng và đặt các mạng lưới radar toàn quốc vào tình trạng báo động cao, nhằm bảo vệ sườn Đông Nam của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bối cảnh Liên bang Nga tiến hành cuộc oanh kích bằng tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Việc triển khai quân sự mang tính phòng ngừa được thực hiện khi lực lượng không quân tầm xa của Liên bang Nga tiến hành nhiều đợt tấn công chính xác vào nhiều tỉnh của Ukraine, khiến các tín hiệu theo dõi tiến sát lãnh thổ các nước châu Âu ở lân cận.

Bộ chỉ huy quân sự Ba Lan đã phát đi thông báo an ninh công cộng khẩn cấp trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) vào sáng sớm 24/5 để cảnh báo cư dân khu vực biên giới về việc triển khai đột ngột máy bay chiến đấu trong các hành lang bay nội địa.

Bộ Tư lệnh Tác chiến của Các Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết: “Chú ý. Do hoạt động của lực lượng không quân tầm xa của Liên bang Nga đang thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí đường không nhằm vào lãnh thổ Ukraine, không quân quân sự đang hoạt động trong không phận của chúng ta”.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh khu vực, Bộ chỉ huy quân sự Ba Lan xác nhận quân đội đã triển khai thành công toàn bộ lực lượng và phương tiện sẵn có được phân bổ cho chiến trường.

Cùng với việc điều động các cặp chiến đấu cơ, các đơn vị tên lửa phòng không mặt đất và hệ thống radar trinh sát tầm xa đã được chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu tối đa.

Các quan chức quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh việc triển khai này hoàn toàn mang tính phòng ngừa, nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh không phận có chủ quyền của nước này tại những khu vực nằm sát các vùng xung đột xuyên biên giới đang diễn ra.

Các hoạt động giám sát quân sự được tiến hành trong lúc lực lượng của Liên bang Nga triển khai chiến dịch tấn công ồ ạt nhằm vào cơ sở hạ tầng chiều sâu và dân thường Ukraine.

Trong khi hệ thống phòng không tại thủ đô Kyiv phải đối phó với nhiều đợt tấn công dữ dội bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, một thiết bị bay không người lái tấn công của Liên bang Nga đã xuyên thủng thành công mạng lưới phòng thủ tại thành phố Cherkasy ở miền Trung Ukraine.

Trong bối cảnh các tên lửa hành trình khác của Liên bang Nga tiếp tục đánh trúng các cơ sở nông nghiệp tại khu vực Zolotonosha lân cận và tấn công mạng lưới giao thông ở Odessa, các trung tâm tác chiến của Ba Lan vẫn duy trì các cuộc tuần tra phòng thủ cho tới khi những đợt máy bay ném bom tầm xa cuối cùng của Liên bang Nga quay đầu rời khỏi khu vực biên giới Ukraine.