Ông Zelensky thúc giục Mỹ chuyển gấp tên lửa Patriot

Sau các đợt giao tranh những ngày gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi khẩn cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald TrumpẢnh: Reuters.

Theo các nguồn theo dõi chiến sự, một loạt tên lửa hành trình Kh-101 của Nga được cho là đã đánh trúng mục tiêu tại tỉnh Chernihiv, nơi nghi chứa đạn dược và tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng không Patriot.

Trong đêm 3/6, cường độ giao tranh trên không tiếp tục gia tăng khi hệ thống giám sát ghi nhận 189 máy bay không người lái (UAV) hoạt động trên bầu trời Ukraine và 394 UAV xuất hiện trên lãnh thổ Nga.

Các đòn tấn công từ cả hai phía đã gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu quân sự và dân sự, bao gồm kho hậu cần, cơ sở hạ tầng cảng biển, hệ thống năng lượng, các cơ sở công nghiệp cùng mạng lưới vận tải.

"Nếu Ukraine không được bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và nhiều loại tên lửa khác, những đòn đánh như vậy sẽ còn tiếp diễn", nhà lãnh đạo Ukraine viết trên mạng xã hội.

Ông nhấn mạnh châu Âu cần xây dựng năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo riêng, đồng thời khẳng định Kyiv đang rất cần sự hỗ trợ của Washington trong việc cung cấp các hệ thống Patriot.

Tổng thống Ukraine cho biết kho tên lửa đánh chặn Patriot của nước này đang dần cạn kiệt. Hiện đây là hệ thống phòng không duy nhất trong biên chế Ukraine có khả năng đối phó hiệu quả với các tên lửa đạn đạo tốc độ cao của Nga, theo Guardian.

Theo ông Zelensky, trong đợt không kích mới nhất, lực lượng phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được khoảng một nửa số tên lửa đối phương phóng đi, trong khi hơn 30 quả đã xuyên thủng lưới phòng thủ và đánh trúng các mục tiêu dân sự.

Các binh sĩ Ukraine cạnh bệ phóng hệ thống phòng không Patriot tại Ukraine năm 2024. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Ukraine đã triển khai khoảng 350 máy bay không người lái (UAV) tấn công nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Nga, trong đó có thành phố Saint Petersburg. Cuộc tập kích diễn ra ngay trước thời điểm khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF), sự kiện thường niên quan trọng do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì.

Đáp trả, Nga mở một chiến dịch không kích quy mô lớn trong đêm với 73 tên lửa, bao gồm 8 tên lửa siêu vượt âm Tsirkon, cùng 656 UAV nhằm vào nhiều địa phương của Ukraine. Các mục tiêu chính gồm thủ đô Kyiv, các thành phố miền trung như Dnipro và Zaporizhzhia, cùng các đô thị miền đông gồm Poltava và Kharkiv.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 354 UAV trong đêm và thêm 158 UAV vào ban ngày, nâng tổng số thiết bị bị bắn hạ trong vòng 24 giờ lên hơn 500 chiếc.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các cuộc tấn công bằng UAV đã gây thiệt hại cho cảng biển Saint Petersburg và một số cơ sở tại cảng quân sự Kronstadt.

Theo các nguồn tin từ Ukraine, tàu hộ tống Boyky thuộc Dự án 20380 đã bị hư hại sau khi UAV đánh trúng phần thượng tầng. Một số hạng mục hạ tầng tại khu vực cảng cũng bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, các báo cáo còn đề cập đến cuộc tấn công nhằm vào nhà máy quốc phòng Progress tại thành phố Michurinsk, tỉnh Tambov. Giới chức địa phương xác nhận đã xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở này sau đòn tập kích.

UAV của Ukraine tấn công cảng dầu St. Petersburg Trong đợt tấn công quy mô lớn bằng hàng trăm UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga, cảng dầu St. Petersburg đã bị nhắm đến, đây là một đầu mối quan trọng trong hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin TASS cho biết chính quyền Mỹ đang thúc đẩy các thủ tục cuối cùng để triển khai gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD dành cho Ukraine, khoản hỗ trợ đã được Quốc hội Mỹ phê chuẩn trước đó.

Ngày 3/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington có thể sớm công bố các thông tin chi tiết về đợt viện trợ này.