Mỹ phê duyệt thương vụ vũ khí hàng tỷ USD cho Israel

Mỹ đã phê duyệt hơn 6,5 tỷ USD đối với các thương vụ bán vũ khí tiềm năng mới dành cho Israel, trong bối cảnh căng thẳng với Iran vẫn tiếp tục leo thang.

Trực thăng tấn công AH-64E Apache.

Theo tuyên bố từ Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ, gói vũ khí mới bao gồm các phương tiện chiến thuật hạng nhẹ trị giá 1,98 tỷ USD , trực thăng tấn công AH-64E Apache trị giá 3,8 tỷ USD , và một hợp đồng riêng trị giá 740 triệu USD cho các bộ nguồn xe bọc thép chở quân. Các nhà thầu chính trong các thương vụ này là AM General, Boeing và Lockheed Martin.

Lầu Năm Góc cho biết : "Thương vụ được đề xuất sẽ tăng cường khả năng của Israel trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cải thiện khả năng phòng thủ biên giới của nước này", đồng thời cho biết thêm "động thái này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định: "Mỹ cam kết bảo đảm an ninh cho Israel, và việc hỗ trợ Israel phát triển, duy trì khả năng tự vệ mạnh mẽ và sẵn sàng là điều tối quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ".

Các thương vụ mua bán vũ khí diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn toàn diện tại Dài Gaza, đồng thời tái thiết lãnh thổ Palestine sau hai năm chiến tranh tàn khốc khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn nhìn chung vẫn được duy trì, song những thách thức lớn vẫn còn ở phía trước, bao gồm việc triển khai lực lượng an ninh quốc tế để giám sát thỏa thuận và tiến trình giải giáp Hamas.

Mỹ tiếp tục đầu tư quy mô lớn vào việc hiện đại hóa các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa. Washington mới đây đã trao hợp đồng trị giá 1,025 tỷ USD cho Raytheon nhằm sản xuất các radar cảm biến Phòng không và Tên lửa Tầng dưới (LTAMDS) thế hệ mới.

Hệ thống radar này được thiết kế để khắc phục những điểm yếu nghiêm trọng của hệ thống phòng không Patriot, vốn từng làm giảm hiệu quả đánh chặn tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc giao hàng theo hợp đồng dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 3/2030.