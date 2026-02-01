Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ phê duyệt thương vụ vũ khí hàng tỷ USD cho Israel

  • Chủ nhật, 1/2/2026 21:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mỹ đã phê duyệt hơn 6,5 tỷ USD đối với các thương vụ bán vũ khí tiềm năng mới dành cho Israel, trong bối cảnh căng thẳng với Iran vẫn tiếp tục leo thang.

Trực thăng tấn công AH-64E Apache.

Theo tuyên bố từ Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ, gói vũ khí mới bao gồm các phương tiện chiến thuật hạng nhẹ trị giá 1,98 tỷ USD, trực thăng tấn công AH-64E Apache trị giá 3,8 tỷ USD, và một hợp đồng riêng trị giá 740 triệu USD cho các bộ nguồn xe bọc thép chở quân. Các nhà thầu chính trong các thương vụ này là AM General, Boeing và Lockheed Martin.

Lầu Năm Góc cho biết : "Thương vụ được đề xuất sẽ tăng cường khả năng của Israel trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cải thiện khả năng phòng thủ biên giới của nước này", đồng thời cho biết thêm "động thái này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định: "Mỹ cam kết bảo đảm an ninh cho Israel, và việc hỗ trợ Israel phát triển, duy trì khả năng tự vệ mạnh mẽ và sẵn sàng là điều tối quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ".

Các thương vụ mua bán vũ khí diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn toàn diện tại Dài Gaza, đồng thời tái thiết lãnh thổ Palestine sau hai năm chiến tranh tàn khốc khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn nhìn chung vẫn được duy trì, song những thách thức lớn vẫn còn ở phía trước, bao gồm việc triển khai lực lượng an ninh quốc tế để giám sát thỏa thuận và tiến trình giải giáp Hamas.

Mỹ tiếp tục đầu tư quy mô lớn vào việc hiện đại hóa các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa. Washington mới đây đã trao hợp đồng trị giá 1,025 tỷ USD cho Raytheon nhằm sản xuất các radar cảm biến Phòng không và Tên lửa Tầng dưới (LTAMDS) thế hệ mới.

Hệ thống radar này được thiết kế để khắc phục những điểm yếu nghiêm trọng của hệ thống phòng không Patriot, vốn từng làm giảm hiệu quả đánh chặn tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc giao hàng theo hợp đồng dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 3/2030.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://tienphong.vn/my-phe-duyet-thuong-vu-vu-khi-hang-ty-usd-cho-israel-post1817676.tpo

Tiền Phong

Israel Donald Trump Israel Palestine Mỹ Nga Trung Đông Iran Boeing vũ khí mỹ mỹ bán vũ khí tỷ usd thương vụ

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Iran sap tap tran hai quan voi Nga, Trung Quoc hinh anh

Iran sắp tập trận hải quân với Nga, Trung Quốc

3 giờ trước 20:11 1/2/2026

0

Iran, Trung Quốc và Nga chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận hải quân chung lần thứ 8, mang tên "Vành đai an ninh hàng hải" tại khu vực phía bắc Ấn Độ Dương, theo hãng thông tấn Tasnim.

NATO thu nghiem 'khong My' hinh anh

NATO thử nghiệm 'không Mỹ'

4 giờ trước 19:10 1/2/2026

0

Cuộc tập trận mang tên Steadfast Dart diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump có các động thái “làm suy yếu” liên minh NATO.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý