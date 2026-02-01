Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Iran sắp tập trận hải quân với Nga, Trung Quốc

  Chủ nhật, 1/2/2026 20:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Iran, Trung Quốc và Nga chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận hải quân chung lần thứ 8, mang tên "Vành đai an ninh hàng hải" tại khu vực phía bắc Ấn Độ Dương, theo hãng thông tấn Tasnim.

Hãng thông tấn Tasnim hôm thứ Bảy (31/1) đưa tin, Iran có kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung với Trung QuốcNga tại khu vực phía bắc Ấn Độ Dương vào tháng 2. Cuộc tập trận chung lần thứ tám, được gọi là "Vành đai an ninh hàng hải", sẽ quy tụ các đơn vị hải quân từ ba nước.

Theo báo cáo, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của các đơn vị thuộc Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran, Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cùng lực lượng hải quân Trung Quốc và Nga.

Cuộc tập trận "Vành đai an ninh hàng hải" được khởi động vào năm 2019 theo sáng kiến của hải quân Iran. Kể từ đó đến nay, đã có bảy cuộc tập trận chung được tổ chức.

Mục tiêu của cuộc tập trận là tăng cường an ninh cho thương mại hàng hải, trong đó tập trung vào các nội dung như chống cướp biển, chống khủng bố trên biển và phối hợp tìm kiếm - cứu nạn. Các hoạt động này hướng tới việc góp phần bảo đảm an toàn cho thương mại hàng hải quốc tế.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang trong những tuần gần đây, sau những tuyên bố từ Washington liên quan đến việc triển khai lực lượng quân sự trong khu vực và kêu gọi Tehran tham gia đàm phán.

Về phía Iran, các quan chức nước này khẳng định sẵn sàng đối thoại trên cơ sở các điều kiện mà họ cho là công bằng và bình đẳng, đồng thời nhấn mạnh sẽ có phản ứng phù hợp trước bất kỳ hành động quân sự nào.

