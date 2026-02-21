Reuters: Mỹ lên phương án nhắm vào từng lãnh đạo Iran

Nguồn tin cho biết Mỹ đã chuẩn bị các lựa chọn quân sự chi tiết với Iran, gồm không kích kéo dài nhiều tuần và khả năng nhắm vào chỉ huy IRGC.

Bảng quảng cáo chống Mỹ trên đường phố ở Tehran (Iran) ngày 17/2. Ảnh: Reuters.

Kế hoạch quân sự của Mỹ đối với Iran đã được chuẩn bị ở mức độ cao, với nhiều phương án cụ thể, bao gồm khả năng nhắm trực tiếp vào từng cá nhân lãnh đạo và thậm chí theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ tại Tehran nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh. Thông tin được hai quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Washington đang chuẩn bị cho kịch bản xung đột nghiêm trọng với Iran trong trường hợp nỗ lực ngoại giao thất bại. Tuần trước, Reuters từng đưa tin quân đội Mỹ đã lên phương án cho một chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran, có thể bao gồm các đòn tấn công vào cơ sở an ninh cũng như hạ tầng hạt nhân của nước này.

Những tiết lộ mới cho thấy công tác chuẩn bị đã đi vào chi tiết hơn, với các kịch bản tham vọng hơn đang được xây dựng trước khi ông Trump đưa ra quyết định cuối cùng. Gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ công khai đề cập khả năng thay đổi chế độ tại Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Hai quan chức nói trên không cung cấp thêm thông tin về những cá nhân cụ thể có thể bị nhắm tới, cũng như cách thức Mỹ có thể theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ mà không triển khai lực lượng bộ binh quy mô lớn.

Tuyên bố của ông Trump được coi là bước chuyển đáng chú ý so với các cam kết trong chiến dịch tranh cử, khi ông từng khẳng định sẽ chấm dứt những chính sách mà ông cho là thất bại của các chính quyền tiền nhiệm, bao gồm các chiến dịch quân sự lật đổ chính phủ tại Afghanistan và Iraq.

Hiện Mỹ đã tập trung một lượng hỏa lực đáng kể tại Trung Đông, phần lớn đặt trên các tàu chiến và máy bay chiến đấu. Trong trường hợp mở chiến dịch không kích quy mô lớn, Washington có thể huy động thêm máy bay ném bom xuất phát từ lãnh thổ Mỹ để tăng cường sức mạnh.

Một trong hai quan chức Mỹ nhắc lại “bài học” từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran năm ngoái, khi Israel được cho là đã thành công trong việc nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo quân sự Iran.

Các nguồn tin khu vực khi đó nói với Reuters rằng ít nhất 20 chỉ huy cấp cao đã thiệt mạng, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Mohammad Bagheri.

“Cuộc chiến 12 ngày và các cuộc không kích chính xác vào từng mục tiêu cho thấy tính hiệu quả của cách tiếp cận này”, vị quan chức nói, cho biết trọng tâm là những cá nhân nắm vai trò chỉ huy và kiểm soát lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng việc nhắm mục tiêu vào từng cá nhân đòi hỏi nguồn lực tình báo lớn và chính xác cao. Để loại bỏ một chỉ huy quân sự cụ thể, cần xác định chính xác vị trí của người đó, đồng thời đánh giá kỹ lưỡng nguy cơ thương vong ngoài ý muốn.

Hiện chưa rõ Mỹ đang nắm giữ mức độ thông tin tình báo nào về các lãnh đạo Iran có thể trở thành mục tiêu tiềm tàng trong trường hợp chiến dịch được triển khai.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi trước đề nghị bình luận về các thông tin trên.