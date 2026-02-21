Nga, Iran trao đổi về chương trình hạt nhân

Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/2 cho biết Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi để trao đổi về tình hình liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, đài Sputnik đưa tin cuộc điện đàm được tiến hành theo sáng kiến của phía Iran. Hai bên đã trao đổi quan điểm về diễn biến hiện nay xung quanh vấn đề hạt nhân Iran, đồng thời xem xét kết quả các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Geneva.

Phía Nga tái khẳng định ủng hộ tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị và ngoại giao công bằng, trên cơ sở tôn trọng các quyền hợp pháp của Iran phù hợp với các nguyên tắc của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Ngoài nội dung về hạt nhân, hai ngoại trưởng cũng đề cập một số vấn đề song phương cùng quan tâm.

Ngoài điện đàm với Ngoại trưởng Nga, Ngoại trưởng Iran cũng điện đàm riêng với người đồng cấp Ai Cập. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, ông Araghchi nhấn mạnh những nỗ lực chuẩn bị dự thảo. Về phần mình, ông Abdelatty hoan nghênh tiến trình ngoại giao đang diễn ra giữa Iran và Mỹ, đồng thời kêu gọi tiếp tục các cuộc tham vấn để đạt được một khuôn khổ "chấp nhận được" cho các bên liên quan.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran có thời hạn từ 10-15 ngày để đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân, đồng thời cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” nếu không đạt được tiến triển.

Những động thái ngoại giao dồn dập nói trên cho thấy các bên liên quan đang thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề hạt nhân Iran, vốn là một trong những điểm nóng kéo dài trong quan hệ giữa Tehran và phương Tây.