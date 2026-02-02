Ông Trump gom hàng trăm triệu USD

Các báo cáo tài chính mới cho thấy mạng lưới gây quỹ gắn với Tổng thống Donald Trump đang nắm giữ khoảng 375 triệu USD, tạo lợi thế chưa từng có để tác động bầu cử giữa kỳ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Theo các hồ sơ mới công bố, “kho tiền” chính trị của ông Trump đã phình to đáng kể trong nửa cuối năm 2025. Chỉ riêng trong nửa cuối năm ngoái, ông Trump đã huy động được 26 triệu USD thông qua ủy ban gây quỹ chung, cùng thêm 8 triệu USD chuyển trực tiếp vào ủy ban hành động chính trị (PAC) lãnh đạo của ông. Bên cạnh đó, một siêu PAC thân cận với ông hiện nắm giữ hơn 300 triệu USD tiền mặt.

Tổng cộng, mạng lưới các tài khoản gây quỹ bao gồm những quỹ do ông Trump trực tiếp kiểm soát và những quỹ do các đồng minh thân cận quản lý, đang sở hữu khoảng 375 triệu USD . Con số này vượt xa bất kỳ nhân vật chính trị nào khác, dù thuộc đảng Cộng hòa hay Dân chủ, khi bước vào năm 2026, và gần như không có tiền lệ trong lịch sử chính trị Mỹ.

Đáng chú ý, ông Trump tiếp tục bỏ xa mọi gương mặt Cộng hòa khác về khả năng huy động tiền, từ các nhà tài trợ lớn đến các khoản đóng góp nhỏ lẻ.

Phân tích của Politico cho thấy, trong nửa cuối năm 2025, ủy ban gây quỹ chung Trump National Committee - nơi gom tiền cho nhiều tổ chức thân Trump - chiếm tới 1/8 tổng số tiền quyên góp trên WinRed, nền tảng gây quỹ trực tuyến chủ chốt của đảng Cộng hòa.

Ở cấp độ siêu PAC, không tổ chức nào khác có thể so bì với MAGA Inc. - siêu PAC ủng hộ ông Trump - khi quỹ này đã huy động tới 289 triệu USD trong năm 2025, cao hơn nhiều lần so với các đối thủ. Cả ông Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đều từng xuất hiện tại các sự kiện gây quỹ của tổ chức này trong năm qua.

Siêu PAC MAGA Inc. ủng hộ ông Trump từng tổ chức một buổi gặp gỡ các tỷ phú vào 10/2025. Ảnh: Washington Post.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ gần như chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về cách ông sẽ sử dụng khối tiền khổng lồ đó. Phần lớn nguồn tiền từ Trump National Committee được chuyển sang PAC lãnh đạo Never Surrender của ông, bên cạnh một phần nhỏ dành cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) và PAC của ông Vance mang tên Working For Ohio.

Theo quy định, các ứng viên không được sử dụng tiền từ PAC lãnh đạo cho chiến dịch tranh cử của chính mình. Dù vậy, những quỹ này - vốn phổ biến tại Washington và thường bị các tổ chức chống tiền trong chính trị chỉ trích là “quỹ linh hoạt” - cho phép các chính trị gia hỗ trợ đồng minh hoặc chi trả cho các hoạt động chính trị, đi lại và gây quỹ.

Trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12/2025, PAC Never Surrender đã chi 6,7 triệu USD , trong đó hơn một nửa dành cho quảng cáo, tư vấn kỹ thuật số và thư vận động trực tiếp - những khoản chi gắn chặt với hoạt động gây quỹ.

Tính đến nay, các tổ chức liên quan đến ông Trump vẫn khá dè dặt trong việc chi tiền can thiệp vào các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa. Dù ông Trump đã công khai ủng hộ hoặc phản đối một số nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm đang đối mặt thách thức nội bộ, như Thượng nghị sĩ Bill Cassidy (Louisiana) hay Hạ nghị sĩ Thomas Massie (Kentucky), dòng tiền từ “kho bạc” của ông hầu như chưa được tung ra.

Với khối tài chính khổng lồ trong tay, ông Trump đang nổi lên như một thế lực chính trị độc lập, không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng truyền thống của đảng. Điều này khiến ông Trump - người không thể tái tranh cử - có lượng nguồn lực tài chính hiếm thấy để tác động tới cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới và cả các cuộc đua trong tương lai.