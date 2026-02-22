Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Phản ứng trước việc EU thêm Việt Nam vào danh sách các khu vực không hợp tác về thuế

  • Chủ nhật, 22/2/2026 18:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời trước việc EU thêm Việt Nam vào danh sách các khu vực không hợp tác về thuế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh tư liệu: An Đăng/TTXVN

Ngày 22/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 17/2/2026, căn cứ kết quả rà soát đồng cấp về trao đổi thông tin về thuế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đối với Việt Nam trong niên độ 2021-2023, Liên minh châu Âu (EU) đã thêm Việt Nam vào danh sách các khu vực không hợp tác về thuế, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:

“Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

Ngay trong quá trình rà soát đồng cấp về trao đổi thông tin về thuế của OECD, Việt Nam đã tiếp thu, sửa đổi và gần đây, đã bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp như Luật Quản lý thuế, Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 168/2025/NĐ-CP về quản lý doanh nghiệp, qua đó giúp nâng cao mức độ tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu.

Trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ và hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu về những kết quả đạt được của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế; từ đó giúp có đánh giá khách quan, toàn diện hơn, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì phát triển và thịnh vượng chung”.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/thoi-su/phan-ung-truoc-viec-eu-them-viet-nam-vao-danh-sach-cac-khu-vuc-khong-hop-tac-ve-thue-20260222154013760.htm

TTXVN

thuế Liên minh châu Âu Pháp EU không hợp tác người phát ngôn phản ứng bộ ngoại giao phạm thu hằng

  • Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu có tên tiếng Anh "European Union" viết tắt là EU, là liên minh kinh tế - chính trị bao gồm 28 quốc gia thành viên thuộc châu Âu. EU được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1/11/1993 nhằm phát triển thị trường chung thông qua hệ thống luật pháp tiêu chuẩn áp dụng cho các nước thành viên. EU có một số cơ quan chính để điều hành quá trình hoạt động của mình là Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Tòa án Tư pháp.

    Bạn có biết: Liên minh châu Âu có nguồn gốc từ Cộng đồng Than Thép châu Âu từ 6 quốc gia thành viên ban đầu vào năm 1951 đến nay đã phát triển lớn mạnh hơn về số lượng lẫn chất lượng.

    • Thành lập: 1/11/1993
    • Thành viên: 28
    • Trụ sở: Brussels, Bỉ

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Nam gioi phuong Tay nghien lam dep, nhung ngai hinh anh

Nam giới phương Tây nghiện làm đẹp, nhưng ngại

37 phút trước 20:09 22/2/2026

0

Ngày càng nhiều nam giới ở các nước phương Tây đầu tư chăm sóc ngoại hình, một phần do ảnh hưởng từ mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người không dám thừa nhận họ đang "làm đẹp".

Bieu tinh lan rong giua nguy co dong binh My - Iran hinh anh

Biểu tình lan rộng giữa nguy cơ động binh Mỹ - Iran

3 giờ trước 17:40 22/2/2026

0

Trong khi các tàu sân bay Mỹ đang áp sát vùng Vịnh, cuối tuần này, hàng nghìn sinh viên tại Tehran và các thành phố lớn đã xuống đường, tạo nên một thế gọng kìm thách thức chính quyền từ ngay bên trong nội tại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý