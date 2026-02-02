Đảng Dân chủ Mỹ thắng lớn

Dù đối mặt thế bất lợi về ghế, đảng Dân chủ đang khởi đầu chu kỳ bầu cử Thượng viện Mỹ 2026 với lợi thế gây quỹ rõ rệt, đặc biệt tại Georgia, North Carolina và Ohio.

Một cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử trong Ngày bầu cử ở Falls Church, bang Virginia (Mỹ), ngày 7/11/2023. Ảnh: Reuters.

Theo hồ sơ FEC công bố cuối tuần qua, các ứng viên Dân chủ đang dẫn trước về gây quỹ ở nhiều cuộc đua Thượng viện được xem là “nóng” nhất chu kỳ 2026, theo Politico.

Đây được xem là yếu tố then chốt khi đảng này vừa phải bảo vệ các ghế hiện có, vừa nuôi tham vọng lật ngược ít nhất bốn ghế do Cộng hòa nắm giữ.

Tại Georgia, Thượng nghị sĩ Jon Ossoff - ứng viên Dân chủ duy nhất tái tranh cử ở một bang mà ông Donald Trump từng giành chiến thắng - đang nắm lợi thế tài chính áp đảo. Chỉ trong quý IV/2025, ông huy động được gần 10 triệu USD và bước vào năm 2026 với hơn 25 triệu USD tiền mặt, vượt xa tổng số tiền của toàn bộ các đối thủ Cộng hòa cộng lại.

Tại North Carolina, cựu Thống đốc Dân chủ Roy Cooper cũng tạo khoảng cách rõ rệt so với ông Michael Whatley, cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa. Ông Cooper gây quỹ gần gấp đôi đối thủ trong 3 tháng cuối năm ngoái và đang sở hữu hơn 12 triệu USD - nguồn lực được cho là tối quan trọng trong một cuộc đua có thể tiêu tốn tới 650- 800 triệu USD .

Cựu Thống đốc Dân chủ Roy Cooper. Ảnh: Reuters.

Ở Ohio, cựu Thượng nghị sĩ Dân chủ Sherrod Brown tiếp tục chứng tỏ khả năng huy động tài chính khi bỏ xa Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jon Husted, mang lại cú hích cho hy vọng lật ghế tại một bang ngày càng nghiêng về phía Cộng hòa.

Tuy nhiên, không phải ở đâu đảng Dân chủ cũng giữ ưu thế tuyệt đối. Tại Michigan, cuộc đua giành vé ứng cử của đảng này đang diễn ra quyết liệt giữa ba gương mặt hàng đầu, khiến nguồn lực bị phân tán.

Trong khi đó, phía Cộng hòa sớm quy tụ quanh cựu Hạ nghị sĩ Mike Rogers, người đang hưởng lợi từ việc không phải tiêu tốn quá nhiều cho bầu cử sơ bộ.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại Iowa và một phần ở Texas, nơi các cuộc cạnh tranh nội bộ buộc ứng viên Dân chủ phải “đốt tiền” sớm. Ngược lại, một số ứng viên Cộng hòa đương nhiệm vẫn duy trì được lợi thế lớn về tiền mặt, đủ để trụ vững qua giai đoạn sơ bộ và tăng tốc ở chặng nước rút.

Bức tranh gây quỹ diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ liên tiếp ghi nhận những chiến thắng ở các cuộc bầu cử đặc biệt và cấp bang. Mới đây, ứng viên Dân chủ Taylor Rehmet đã giành chiến thắng áp đảo trong một cuộc bầu cử đặc biệt tại Texas - khu vực vốn bảo thủ - được xem là “hồi chuông cảnh tỉnh” với đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử giữa kỳ, theo Reuters.

Giới lãnh đạo Dân chủ coi đây là dấu hiệu cho thấy đà hưng phấn của cử tri, trong khi Tổng thống Donald Trump dù từng trực tiếp kêu gọi ủng hộ ứng viên Cộng hòa, sau đó lại tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của thất bại này.

Dù vậy, với tương quan 53-47 nghiêng về Cộng hòa tại Thượng viện, con đường để đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát vẫn rất gian nan. Thành công về gây quỹ mới chỉ là bước khởi đầu.

Các chiến lược gia Dân chủ nhấn mạnh, để chuyển hóa tiền bạc thành lá phiếu, đảng này cần tập trung vào các vấn đề sát sườn đời sống như chi phí sinh hoạt và kinh tế hộ gia đình.